 Επιστρέφουν στους οδηγούς πρόστιμα αξίας 650 εκατομμυρίων ευρώ -Τι έχει συμβεί στον Δακτύλιο μεγάλης πρωτεύουσας της Ευρώπης - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Επιστρέφουν στους οδηγούς πρόστιμα αξίας 650 εκατομμυρίων ευρώ -Τι έχει συμβεί στον Δακτύλιο μεγάλης πρωτεύουσας της Ευρώπης

Πρόστιμο
Επιστροφή εκατομμυρίων προστίμων σε οδηγούς αποφάσισε δικαστήριο της Μαδρίτης
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Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε παράνομο τον τρόπο εφαρμογής των περιορισμών κυκλοφορίας στο κέντρο Ευρωπαϊκής πρωτεύουσας, ανοίγοντας τον δρόμο για την ακύρωση προστίμων και τη διεκδίκηση χρημάτων από χιλιάδες οδηγούς.

Οι Ζώνες Χαμηλών Εκπομπών Ρύπων αποτελούν μια διαδεδομένη πρακτική σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με τις πόλεις να εφαρμόζουν περιορισμούς στην κυκλοφορία των οχημάτων, σε μια προσπάθεια να μειώσουν την ατμοσφαιρική ρύπανση και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους. Πρόκειται για μέτρα που θυμίζουν τον γνωστό μας Δακτύλιο της Αθήνας, καθώς η πρόσβαση σε συγκεκριμένες περιοχές καθορίζεται συχνά από την ηλικία του αυτοκινήτου, την τεχνολογία του κινητήρα και την περιβαλλοντική του κατηγορία.

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