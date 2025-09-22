Επιστρέφει την Τρίτη η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ στο ABC - iefimerida.gr

Η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ επιστρέφει κανονικά στο ABC από το βράδυ της Τρίτης, καθώς η Disney ανακοίνωσε ότι αποφάσισε την επαναφορά το παρουσιαστή.

«Την περασμένη Τετάρτη, αποφασίσαμε να αναστείλουμε την παραγωγή της εκπομπής για να αποφύγουμε την περαιτέρω όξυνση μιας τεταμένης κατάστασης σε μια συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή για τη χώρα μας.

Πήραμε αυτή την απόφαση επειδή θεωρήσαμε ότι ορισμένα από τα σχόλια ήταν ακατάλληλα και, ως εκ τούτου, αναίσθητα. Τις τελευταίες ημέρες είχαμε εποικοδομητικές συζητήσεις με τον Jimmy και, μετά από αυτές τις συζητήσεις, αποφασίσαμε να επαναφέρουμε την εκπομπή την Τρίτη», αναφέρει η σχετική ενημέρωση, σύμφωνα με το TMZ.