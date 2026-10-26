Η επιστολή-σοκ της πρώτης συζύγου του Τόμας Μαρκλ στις Αρχές: «Πηγαίνει στην Άπω Ανατολή γιατί εκεί το σεξ με 12χρονα είναι νόμιμο» - iefimerida.gr

Ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας, φέρεται να είχε δηλώσει ότι ταξίδεψε στις Φιλιππίνες και την Ταϊλάνδη επειδή «τα 12χρονα είναι νόμιμα εκεί».



Τον ισχυρισμό αυτόν διατύπωσε η πρώτη σύζυγός του, από το 1965 έως το 1975, Ρόσλιν Λόβλες, σε επιστολή που έστειλε το 2019 στη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου – επιστολή την οποία εξασφάλισε η εφημερίδα «The Sun».



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Στην επιστολή η Λόβλες, η οποία πέθανε το 2024, έγραψε: «Ρώτησα τον Τόμας τον πρεσβύτερο -αρνήθηκε την κατηγορία (για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων), αλλά δήλωσε ότι πήγε στις Φιλιππίνες και την Ταϊλάνδη επειδή τα 12χρονα είναι νόμιμα εκεί». Το 2019, το νόμιμο όριο ηλικίας για τη συναίνεση σε σεξουαλική πράξη στις Φιλιππίνες ήταν τα 12 έτη, ωστόσο παρέμενε παράνομη η πληρωμή για σεξουαλική επαφή με άτομο κάτω των 18 ετών. Το 2022, η χώρα αύξησε το ελάχιστο όριο ηλικίας για τη σεξουαλική συναίνεση από τα 12 στα 16 έτη.



Σύμφωνα με τη «Sun», η Λόβλες απέστειλε την επτασέλιδη επιστολή της στο Κέντρο Αξιολόγησης Εμμονικών Απειλών (Fixated Threat Assessment Center - FTAC) της Scotland Yard, το οποίο διαχειρίζεται κινδύνους που αφορούν τη Βρετανική Βασιλική Οικογένεια, πολιτικούς και άλλα εξέχοντα δημόσια πρόσωπα. Η Μητροπολιτική Αστυνομία δεν είχε δικαιοδοσία να διερευνήσει τις καταγγελίες που περιλαμβάνονταν στην επιστολή κατά του πατέρα της δούκισσας του Σάσεξ, καθώς τα περιστατικά φέρεται να έλαβαν χώρα στο εξωτερικό· ωστόσο, κοινοποίησε την επιστολή τόσο στη Μαρκλ όσο και στον σύζυγό της, πρίγκιπα Χάρι.

Υπό έρευνα στις Φιλιππίνες ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ -Σεξουαλικός παραβάτης «του χειρότερου είδους», σύμφωνα με τον ΥΠΕΣ

Όπως ανέφερε την Παρασκευή η εφημερίδα «The Sun», ο Τόμας Μαρκλ ο πρεσβύτερος βρίσκεται πλέον υπό έρευνα για την κατοχή «εκατοντάδων, αν όχι χιλιάδων» εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, οι οποίες φέρεται να εντοπίστηκαν στην οικία του στο Σεμπού των Φιλιππίνων. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο γιος του Τόμας Τζούνιορ, φέρεται να εντόπισε το υλικό μέσα σε διάφορα κουτιά και να το παρέδωσε στην τοπική αστυνομία.



Ο 82χρονος, πρώην διευθυντής φωτισμού, διέψευσε τους ισχυρισμούς μιλώντας στην «Daily Mail», χαρακτηρίζοντάς τους «αρρωστημένα ψέματα». Ωστόσο, την Κυριακή, ο υπουργός Εσωτερικών των Φιλιππίνων, Jonvic Remulla, δήλωσε στην εφημερίδα «The Guardian» ότι όλα τα στοιχεία υποδεικνύουν πως ο Τόμας Μαρκλ ο πρεσβύτερος ενδέχεται να είναι ένας σεξουαλικός παραβάτης «του χειρότερου είδους». «Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπου εμπλέκονται οικογενειακές διαφορές, οφείλουμε να εξετάσουμε όλες τις πτυχές», ανέφερε και τόνισε: «Προς το παρόν, όλα τα στοιχεία δείχνουν έναν πιθανό σεξουαλικό παραβάτη του χειρότερου είδους. Θέλουμε να είμαστε βέβαιοι προτού δημοσιοποιήσουμε τα ευρήματα. Τα εγκληματολογικά δεδομένα θα είναι έτοιμα σε μία εβδομάδα». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ φέρεται να αρνείται και αυτές τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι στο παρελθόν έχει συνευρεθεί με ιερόδουλες, αλλά ουδέποτε έχει εμπλακεί σε κακοποίηση παιδιών.

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Η αντίδραση της Μέγκαν Μαρκλ

Στο μεταξύ, σε δήλωσή της στο Page Six την Παρασκευή, η Μέγκαν Μαρκλ ανέφερε ότι είναι «βαθύτατα αναστατωμένη» από την έρευνα για υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που αφορά τον πατέρα της με τον οποίο δεν διατηρεί επαφές.



Επιβεβαίωσε ότι είχε δει μια επιστολή του 2018 που αφορούσε τις καταγγελίες εναντίον του και δήλωσε ότι, εκείνη την εποχή, είχε λάβει διαβεβαιώσεις «ότι το θέμα βρισκόταν υπό διερεύνηση». «Ελπίζω να γίνει πλέον κατανοητό ότι, παρά τις διαστρεβλώσεις από ορισμένα μέσα ενημέρωσης όλα αυτά τα χρόνια, η όποια απομάκρυνση από τον πατέρα μου -καθώς και η απόφασή μου να μην του επιτρέψω να έρθει σε επαφή με τα παιδιά μας- οφειλόταν σε έναν και μόνο λόγο: για να τα προστατέψω», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η μητέρα δύο παιδιών. «Πίστευα ότι οι Αρχές θα ενεργούσαν με τον ίδιο τρόπο και για άλλες οικογένειες».



Η 45χρονη, πρώην πρωταγωνίστρια της σειράς «Suits», πρόσθεσε ότι «αν και η έκταση όσων έχουν αποκαλυφθεί είναι πιο αποκρουστική από οτιδήποτε θα μπορούσε να φανταστεί κανείς», ελπίζει πως «θα αποδοθεί πλήρως δικαιοσύνη και ότι προτεραιότητα θα παραμείνει η ασφάλεια και η προστασία των αθώων παιδιών».



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Σύμφωνα με πληροφορίες, η δούκισσα του Σάσεξ είχε επίσης ξεκαθαρίσει στον πατέρα της -σε επιστολή που του απέστειλε πέρυσι, πριν προκύψουν οι καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων- ότι δεν θα συναντούσε ποτέ τα παιδιά της, τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ. Όπως αναφέρει η εφημερίδα «The Sun», η ιδρύτρια του οργανισμού «As Ever» τον κατηγόρησε για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και τον ενημέρωσε ότι οι Αρχές ήταν ενήμερες για τις φερόμενες παράνομες πράξεις του. Επιπλέον, η Μαρκλ φέρεται να του δήλωσε ότι αυτή θα ήταν η τελευταία φορά που θα επικοινωνούσε μαζί του.