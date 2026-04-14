Οι επιστολές του δολοφόνου κούριερ στην οικογένεια της 7χρονης -Τι έγραψε για το έγκλημα που συγκλονίζει τις ΗΠΑ - iefimerida.gr

Σε εξέλιξη είναι η δίκη για την απαγωγή και δολοφονία της 7χρονης Athena Strand τον Νοέμβριο του 2022 στο Τέξας με δράστη τον οδηγό της FedEx Tanner Horner.

Ο 34χρονος απήγαγε τη μικρή έξω από το σπίτι της στο Paradise, ενώ έπαιζε μόνη της. Την ημέρα εκείνη παρέδιδε ένα πακέτο με κούκλες, που προορίζονταν ως χριστουγεννιάτικο δώρο για την Athena. Ο Horner τη στραγγάλισε και στη συνέχεια πέταξε τη σορό σε ένα ρυάκι. Βίντεο από κάμερα μέσα στο βαν της εταιρείας κατέγραψε τη στιγμή που το κορίτσι βρισκόταν στο όχημα, λίγο πριν τον θάνατό του. Οι ένορκοι καλούνται να αποφασίσουν αν θα επιβληθεί στον δράστη θανατική ποινή.

Η επιστολή του δολοφόνου στην οικογένεια της 7χρονης

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας τη Δευτέρα αποκαλύφθηκε ότι ο Horner έστειλε τον Ιανουάριο του 2023 επιστολή από τη φυλακή προς την οικογένεια του θύματος, στην οποία απέδωσε εν μέρει την πράξη του στην εργασία του και στις αλλαγές των δρομολογίων του.

«Έχω σύνδρομο Άσπεργκερ. Δεν τα πάω καλά με τις αλλαγές ή τα πράγματα που είναι απρόβλεπτα. Όταν ξεκίνησα ως οδηγός στη FedEx, μου δόθηκε μια μοναδική διαδρομή και αυτή η διαδρομή δεν άλλαζε. Μετά από λίγο, ο εργοδότης μου άρχισε να κάνει τυχαίες αλλαγές στη διαδρομή μου, προσθέτοντας πράγματα από άλλες διαδρομές, ώστε να μπορούν να βγάζουν περισσότερα χρήματα. Δεν τα πάω καλά με τις αλλαγές, μπορεί να καταρρεύσω όταν προκύπτουν απρόσμενες αλλαγές στην καθημερινή μου ρουτίνα», ανέφερε στην επιστολή.

Σε άλλο σημείο εξέφραζε τη λύπη του για τις συνέπειες της πράξης του, όχι μόνο για την οικογένεια του θύματος αλλά και για τη δική του, τονίζοντας ότι ο γιος του θα μεγαλώσει χωρίς πατέρα.

Απόσπασμα από την επιστολή του δολοφόνου στην οικογένεια της Athena

Ο Χόρνερ είπε ότι ήταν εξαιρετικά αγχωμένος επειδή δεν μπορούσε να ακολουθεί την ίδια ακριβώς διαδρομή κάθε μέρα με το φορτηγό της FedEx, κάτι που επικαλέστηκε ως αιτία για τη δολοφονία της 7χρονης. Υποστήριξε ότι της δολοφονίας προηγήθηκε ένα «αυτοκτονικό επεισόδιο», αλλά «το μόνο πράγμα που με σταμάτησε ήταν η σκέψη του γιου μου να μεγαλώνει χωρίς τον πατέρα του».

«Μου έδωσαν φαρμακευτική αγωγή και μία εβδομάδα αργότερα επέστρεψα στη δουλειά. Ενημέρωσα τους εργοδότες μου ότι έπρεπε να διατηρήσω μια συνεπή ρουτίνα και δεν θα είχα κανένα πρόβλημα, και με αγνόησαν», έγραψε. «Όταν επέστρεψα, έκαναν το αντίθετο από αυτό που ήταν καλό για κάποιον σαν εμένα. Με έβαζαν σε διαφορετική διαδρομή κάθε μέρα» σημείωσε, και ανέφερε ότι πιστεύει ότι οι εργοδότες του ήθελαν να τον ωθήσουν προς την παραίτηση.

Ο Horner υποστήριξε επίσης ότι η μικρή Athena βρισκόταν στο «λάθος μέρος τη λάθος στιγμή». «Λυπάμαι που επέτρεψα στην ψυχική μου κατάσταση να είναι ασταθής. Λυπάμαι που σας πήρα το μικρό σας αγγελούδι. Δεν το άξιζε. Ο γιος μου δεν άξιζε να χάσει τον πατέρα του», έγραψε. «Η μητέρα μου δεν άξιζε να χάσει τον γιο της. Η αρραβωνιαστικιά μου δεν άξιζε να της αφαιρεθεί η ημέρα του γάμου της. Προσεύχομαι ο θάνατός μου να απαλύνει τα βάσανά σας», κατέληξε.

Σε δεύτερη επιστολή προς τους ερευνητές, ο Horner προσπάθησε να μεταθέσει ευθύνες, υποστηρίζοντας ότι ένας άγνωστος άνδρας τον απείλησε με όπλο και τον εξανάγκασε να σκοτώσει το παιδί, κάτι που επίσης δεν επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία. Οι εισαγγελικές αρχές απορρίπτουν τους ισχυρισμούς του, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι άλλα πρόσωπα εμπλέκονται στην υπόθεση.

Κατά τη διάρκεια της δίκης παρουσιάστηκαν και σκληρές εικόνες από το ρυάκι όπου ο Horner πέταξε το κοριτσάκι. Σύμφωνα με την ιατροδικαστή, η σορός της μικρής εντοπίστηκε γυμνή στο νερό, με πλαστικές σακούλες στα χέρια, ενώ διαπιστώθηκαν τραύματα στο κεφάλι, τον λαιμό, το στήθος και την πλάτη. Ειδικοί ανέφεραν επίσης ότι υπήρχαν αποτυπώματα στο πρόσωπό της που ταίριαζαν με το δάπεδο του οχήματος του δράστη.

Το αλαζονικό αίτημα του δολοφόνου

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και το γεγονός ότι, μετά τη σύλληψή του, ο Horner είχε ζητήσει από τις αρχές να του επιτραπεί να περάσει έναν μήνα ελεύθερος με τον γιο του κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

«Αν μου δώσετε έναν μήνα με την οικογένειά μου, ώστε να μπορώ να περάσω τα Χριστούγεννα με τον γιο μου, θα σας τα πω όλα» είχε πει στους αστυνομικούς, ενώ τον πίεζαν να αποκαλύψει πού βρίσκεται η σορός του παιδιού.