Επιστήμονες αποκαλύπτουν για τη Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας: Πώς μεταφέρθηκαν 2,3 εκατ. ογκόλιθοι χωρίς σύγχρονα μέσα - iefimerida.gr

Περισσότερα από 4.500 χρόνια μετά την κατασκευή της, η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας συνεχίζει να προκαλεί ερωτήματα στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Νέα μελέτη προτείνει πως οι αρχαίοι Αιγύπτιοι αξιοποίησαν ένα σύστημα εσωτερικών, σπειροειδών ραμπών, ενσωματωμένων στην ίδια την πυραμίδα. Το σύστημα απλοποίησε τη μεταφορά των ογκόλιθων, χωρίς εξωτερικές τεράστιες κατασκευές.

Το σύστημα λειτουργούσε με κάλυψη των κενών που είχαν αφεθεί σκόπιμα, μετατρέποντας την ίδια την πυραμίδα σε μηχανή κατασκευής της. Έτσι, εξηγείται η μεταφορά ογκόλιθων με έλκηθρα και ανθρώπινη δύναμη, μειώνοντας την ανάγκη για εξωτερικές ράμπες.

Προσομοιώσεις δείχνουν ότι η μέθοδος καθιστούσε δυνατή την ταχεία ολοκλήρωση του έργου σε δεκαετίες. Επιπλέον, η θεωρία εξηγεί εσωτερικά αρχιτεκτονικά «ανοίγματα» και ανωμαλίες της πυραμίδας ως ίχνη του ίδιου του κατασκευαστικού συστήματος.

Η νέα θεωρία δεν έχει γίνει καθολικά αποδεκτή λόγω έλλειψης άμεσων αποδείξεων. Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρησιμοποιήθηκαν συνδυαστικά διάφορες τεχνικές.

Ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι αρχαίοι Αιγύπτιοι κατάφεραν να μετακινήσουν και να τοποθετήσουν περίπου 2,3 εκατομμύρια ογκόλιθους, ορισμένοι από τους οποίους ζυγίζουν αρκετούς τόνους, χωρίς τη χρήση σύγχρονων μηχανημάτων.

Νέα μελέτη, υπό τον ερευνητή Vicente Luis Rosell Roig, δημοσιευμένη στο επιστημονικό περιοδικό Nature, προτείνει μια διαφορετική προσέγγιση που βασίζεται σε έναν μηχανισμό ενσωματωμένων ραμπών στο ίδιο το μνημείο.

Σύμφωνα με τη θεωρία του λεγόμενου «Integrated Edge-Ramp (IER) system», οι αρχαίοι τεχνίτες δεν κατασκεύασαν εξωτερικές, τεράστιες ράμπες, αλλά αξιοποίησαν ένα σύστημα εσωτερικών, σπειροειδών διαδρομών μέσα στην ίδια την πυραμίδα. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, άφηναν σκόπιμα κενά στα εξωτερικά στρώματα, δημιουργώντας ένα είδος εσωτερικής ανηφορικής πορείας, από την οποία μπορούσαν να μεταφέρουν τις πέτρες σε υψηλότερα επίπεδα.

Πώς η ίδια η πυραμίδα λειτουργούσε ταυτόχρονα ως έργο και ως «μηχανή» κατασκευής της

Όταν ένα τμήμα ολοκληρωνόταν, τα κενά αυτά καλύπτονταν, αφήνοντας ελάχιστα ή καθόλου εμφανή ίχνη του συστήματος μεταφοράς. Με αυτόν τον τρόπο, η ίδια η πυραμίδα λειτουργούσε ταυτόχρονα ως έργο και ως «μηχανή» κατασκευής της.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η μέθοδος αυτή θα μπορούσε να εξηγήσει πώς οι εργάτες μετέφεραν συνεχώς τους ογκόλιθους χρησιμοποιώντας έλκηθρα, ανθρώπινη δύναμη και καλά οργανωμένη αλυσίδα εργασίας, μειώνοντας την ανάγκη για τεράστιες εξωτερικές ράμπες, οι οποίες θεωρούνταν μέχρι σήμερα η επικρατέστερη εξήγηση.

Η προσομοίωση της μελέτης δείχνει ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, θα ήταν δυνατή η τοποθέτηση λίθων κάθε λίγα λεπτά κατά τις περιόδους αιχμής, καθιστώντας χρονικά εφικτή την ολοκλήρωση του έργου μέσα σε λίγες δεκαετίες, όπως εκτιμάται ιστορικά.

Παράλληλα, η θεωρία επιχειρεί να εξηγήσει αρχιτεκτονικά «ανοίγματα» και ανωμαλίες που έχουν εντοπιστεί στο εσωτερικό της πυραμίδας, τα οποία ενδέχεται να αποτελούν ίχνη του ίδιου του συστήματος κατασκευής και όχι δομικά σφάλματα.

Αν και η πρόταση αυτή ενισχύει την άποψη ότι η Μεγάλη Πυραμίδα είναι προϊόν εξαιρετικής μηχανικής και οργάνωσης, δεν έχει ακόμη γίνει καθολικά αποδεκτή από την επιστημονική κοινότητα. Ορισμένοι ερευνητές σημειώνουν ότι δεν έχουν βρεθεί άμεσες αποδείξεις ενός πλήρως διατηρημένου εσωτερικού συστήματος ραμπών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήθηκαν συνδυαστικά διαφορετικές τεχνικές.

Σε κάθε περίπτωση, η νέα μελέτη ενισχύει την εικόνα των αρχαίων Αιγυπτίων ως εξαιρετικά ικανών μηχανικών και όχι ως φορέων «χαμένης τεχνολογίας», υπογραμμίζοντας ότι ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της ανθρωπότητας ίσως στηρίζεται τελικά σε ευφυείς, αλλά απολύτως ανθρώπινες λύσεις.