Επίσκεψη στην Κίνα θα πραγματοποιήσει ο Εμανουέλ Μακρόν από 3 έως 5 Δεκεμβρίου -Ατζέντα συνεργασίας - iefimerida.gr



Επίσημη επίσκεψη στην Κίνα θα πραγματοποιήσει ο Εμανουέλ Μακρόν, από τις 3 έως τις 5 Δεκεμβρίου.

Θα μεταβεί στο Πεκίνο, μετά στην Τσενγκντού, την πρωτεύουσα της επαρχίας Σιτσουάν, όπως ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

Ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος θα συναντήσει τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, επιστρέφει στο μέρος αυτό δυόμισι χρόνια μετά την προηγούμενη επίσκεψή του, τον Απρίλιο του 2023, «σύμφωνα με τη βούλησή του για τη διατήρηση ενός συνεχούς και απαιτητικού διαλόγου με την Κίνα», διευκρίνισε το Ελιζέ. Ο Σι είχε μεταβεί στη Γαλλία τον Μάιο του 2024.

Ο Μακρόν «θα κομίσει μια ατζέντα συνεργασίας και ισορροπίας στα οικονομικά και εμπορικά θέματα, μια φιλοδοξία που θα βρεθεί στο επίκεντρο της γαλλικής προεδρίας της G7 το 2026», πρόσθεσε το Ελιζέ.

Μακρόν: Θα εξεταστούν οι προκλήσεις της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Γαλλίας και Κίνας

«Με την ευκαιρία αυτή θα εξεταστούν οι μεγάλες προκλήσεις της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Γαλλίας και της Κίνας, αλλά και μεγάλα διεθνή θέματα και τομείς συνεργασίας για την επίλυση των παγκόσμιων προκλήσεων της εποχής μας», σύμφωνα με την προεδρία.

Το Τσενγκντού, στην κεντρική Κίνα, φιλοξενεί ένα κέντρο προστασίας στο οποίο επαναπατρίστηκε αυτή την εβδομάδα το μοναδικό ζευγάρι γιγάντιων πάντα που φιλοξενείτο μέχρι πρότινος στη Γαλλία, στον ζωολογικό κήπο του Μποβάλ στο Λουάρ-ε-Σερ.

Οι δύο αρκούδες, η Χουάν Χουάν και ο σύντροφός της Γιουάν Ζι, τις οποίες είχε δανείσει η Κίνα το 2012, επέστρεψαν στη γενέτειρά τους λόγω της νεφρικής ανεπάρκειας από την οποία πάσχει η θηλυκή. Η πρεσβεία της Κίνας στη Γαλλία υποσχέθηκε στο Παρίσι «νέα γιγάντια πάντα» που «θα φτάσουν μελλοντικά» στη χώρα.

ΑΠΕ ΜΠΕ