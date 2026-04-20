«Η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα θα αναδείξει τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας-Γαλλίας» -Η ανακοίνωση του Ελιζέ - iefimerida.gr

Στην ανάδειξη των ιστορικών δεσμών Ελλάδας-Γαλλίας αναφέρεται η γαλλική προεδρία, με αφορμή την επικείμενη επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα.

Η επίσκεψη του προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα θα αναδείξει τους ιστορικούς δεσμούς ανάμεσα στη Γαλλία και την Ελλάδα, την κοινή πρόσδεση των δύο χωρών στις ευρωπαϊκές αξίες και τη στενή τους συνεργασία σε όλους τους τομείς, ιδίως δε στην άμυνα, την οικονομία και τον πολιτισμό.

Ελιζέ: Η επίσκεψη θα συμβάλει στην ενίσχυση και τη διεύρυνση της στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες

Σε επίσημη ανακοίνωση του Ελιζέ σήμερα από το Παρίσι, αναφορικά με την επίσκεψη του Γάλλου προέδρου στην Ελλάδα στις 24 και 25 Απριλίου, επισημαίνεται ότι η επίσκεψη αυτή θα συμβάλει στην ενίσχυση και τη διεύρυνση της στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ταυτόχρονα, υπογραμμίζεται ότι η Ελλάδα και η Γαλλία διατηρούν μια στρατηγική εταιρική σχέση συνεργασίας στους τομεις της άμυνας και της ασφάλειας, η οποία υπογράφτηκε τον Σεπτέμβριο του 2021.