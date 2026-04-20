«Η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα θα αναδείξει τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας-Γαλλίας» -Η ανακοίνωση του Ελιζέ - iefimerida.gr

«Η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα θα αναδείξει τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας-Γαλλίας» -Η ανακοίνωση του Ελιζέ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν / Φωτογραφία αρχείου: Ludovic Marin, Pool Photo via AP
Στην ανάδειξη των ιστορικών δεσμών Ελλάδας-Γαλλίας αναφέρει η γαλλική προεδρία, με αφορμή την επικείμενη επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα.

Η επίσκεψη του προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα θα αναδείξει τους ιστορικούς δεσμούς ανάμεσα στη Γαλλία και την Ελλάδα, την κοινή πρόσδεση των δύο χωρών στις ευρωπαϊκές αξίες και την στενή τους συνεργασία σε όλους τους τομείς, ιδίως δε στην άμυνα, την οικονομία και τον πολιτισμό.

Ελιζέ: Η επίσκεψη θα συμβάλει στην ενίσχυση και την διεύρυνση της στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες

Αυτό αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση του Ελιζέ σήμερα από το Παρίσι, αναφορικά με την επίσκεψη του Γάλλου προέδρου στην Ελλάδα στις 24 και 25 Απριλίου. Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η επίσκεψη αυτή θα συμβάλει στην ενίσχυση και την διεύρυνση της στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ταυτόχρονα, υπογραμμίζεται ότι η Ελλάδα και η Γαλλία διατηρούν μία στρατηγική εταιρική σχέση συνεργασίας στους τομεις της άμυνας και της ασφάλειας, η οποία υπογράφτηκε το Σεπτέμβριο του 2021.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ελιζέ Γαλλία Ελλάδα Εμανουέλ Μακρόν

Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ