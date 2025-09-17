Το επίσημο δείπνο του Καρόλου στον Τραμπ: Έλαμψε η Μελάνια, το γιγαντιαίο τραπέζι με τους 160 καλεσμένους, το μενού - iefimerida.gr

Σε ένα τραπέζι 47 μέτρων που στρώθηκε στο κάστρο του Γουίνδσορ σερβιρίστηκε το γεύμα που παραθέτει ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα στη Μελάνια και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα έφτασαν μαζί με τη Μελάνια και τον Ντόναλντ Τραμπ και πόζαραν χαμογελαστοί στους φωτογράφους που περίμεναν.

Η βασίλισσα Καμίλα επέλεξε για το δείπνο μία μωβ τουαλέτα, ενώ η Μελάνια Τραμπ, που κατά την άφιξή της στο κάστρο φορούσε ένα καπέλο με μεγάλο γείσο, για τη βραδινή της εμφάνιση διάλεξε μια κίτρινη off shoulder, την οποία συνδύασε με ροζ ζώνη.



Η πριγκίπισσα Κέιτ φόρεσε ένα φόρεμα υψηλής ραπτικής διά χειρός Phillipa Lepley.

Η ομιλία του βασιλιά Καρόλου και το αστείο προς τον Τραμπ

Ο βασιλιάς Κάρολος εξέφρασε τη μεγάλη του χαρά που καλωσορίζει τον Αμερικανό πρόεδρο και τη σύζυγό του στο Γουίνδσορ, ενώ χαρακτήρισε την περίσταση «μοναδική και σημαντική», που αντικατοπτρίζει τους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών, όπως μεταδίδει το BBC.



Η «ειδική» σχέση, είπε, «μας έχει κάνει πιο ασφαλείς και πιο δυνατούς μέσα από τις γενιές», αναφερόμενος στις θυσίες κατά τη διάρκεια διαφόρων πολέμων και στις μακροχρόνιες διμερείς εμπορικές σχέσεις.

Ο βασιλιάς μίλησε για την επερχόμενη 250ή επέτειο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας ότι «είναι αξιοσημείωτο να σκεφτόμαστε πόσο μακριά έχουμε φτάσει».

Σήμερα, συνέχισε, «γιορτάζουμε μια σχέση» που ούτε ο επαναστάτης ηγέτης Τζορτζ Ουάσινγκτον ούτε ο βασιλιάς Γεώργιος Γ' «θα μπορούσαν να φανταστούν».



Ο βασιλιάς Κάρολος σχολίασε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επισκεφθεί το Ηνωμένο Βασίλειο δύο φορές μόνο τους τελευταίους δύο μήνες και αστειεύθηκε: «Καταλαβαίνω ότι το βρετανικό έδαφος προσφέρεται για υπέροχα γήπεδα γκολφ!».

Συνέχισε, λέγοντας ότι «πάντα θαύμαζε την εφευρετικότητα του αμερικανικού λαού και τις αρχές της ελευθερίας που εκπροσωπεί η μεγάλη δημοκρατία σας από την ίδρυσή της», αναφερόμενος στις περισσότερες από 20 επισκέψεις του στις ΗΠΑ από το 1970.

Ο βασιλιάς Κάρολος αναφέρθηκε στη συνέχεια στις σχέσεις άμυνας και ασφάλειας και στο γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ «πολέμησαν μαζί για να νικήσουν τις δυνάμεις της τυραννίας» σε δύο παγκόσμιους πολέμους.

Σχετικά με τα σύγχρονα ζητήματα, ο βασιλιάς Κάρολος ανέφερε: «Σήμερα, καθώς η τυραννία απειλεί και πάλι την Ευρώπη, εμείς και οι σύμμαχοί μας στεκόμαστε ενωμένοι στη στήριξη της Ουκρανίας, για να αποτρέψουμε την επιθετικότητα και να διασφαλίσουμε την ειρήνη».

Η βασίλισσα Καμίλα και ο βασιλιάς Κάρολος μαζί με τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ

Τραμπ: Είμαστε σαν δύο νότες σε ένα ακόρντο

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ξεκίνησε λέγοντας ότι είναι προνόμιο να είναι ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που τιμάται με δεύτερη επίσημη επίσκεψη. Αστειεύτηκε, δε, λέγοντας ότι ελπίζει αυτή να είναι η τελευταία φορά που δημιουργείται ένα τέτοιο προηγούμενο.

Απευθυνόμενος στον βασιλιά Κάρολο, ο Τραμπ είπε ότι «αυτή είναι πραγματικά μια από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου, σας σέβομαι πολύ και σέβομαι πολύ τη χώρα σας εδώ και πολλές δεκαετίες», ενώ επαίνεσε την αφοσίωση του μονάρχη στη «διατήρηση του ένδοξου και μοναδικού χαρακτήρα αυτού του βασιλείου».



Ο Τραμπ είπε στον βασιλιά Κάρολο ότι έχει μεγαλώσει «έναν αξιόλογο γιο», τον πρίγκιπα Γουίλιαμ, και πιστεύει ότι ο μελλοντικός βασιλιάς «θα έχει απίστευτη επιτυχία στο μέλλον».

«Η Μελάνια και εγώ είμαστε πολύ χαρούμενοι που επισκεπτόμαστε ξανά τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και βλέπουμε την Αυτού Μεγαλειότητα την πριγκίπισσα Κάθριν τόσο λαμπερή, υγιή και όμορφη. Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή», πρόσθεσε.

Σχετικά με τη σχέση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ, ο Τραμπ ανέφερε: «Είμαστε σαν δύο νότες σε ένα ακόρντο ή δύο στίχοι της ίδιας πρόζας».

«Κάθε μία είναι όμορφη από μόνη της, αλλά πραγματικά προορίζονται να παίζουν μαζί. Ο δεσμός συγγένειας και ταυτότητας μεταξύ της Αμερικής και του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ανεκτίμητος και αιώνιος. Είναι αναντικατάστατος και αδιάσπαστος».

Όπως είπε, ο όρος «ειδική σχέση» δεν αρκεί για να περιγράψει τον δεσμό μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Τραμπ ολοκλήρωσε με μια φράση που χρησιμοποιεί συχνά στις ομιλίες του στο εσωτερικό της χώρας, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ ήταν «μια πολύ άρρωστη χώρα» πριν από ένα χρόνο υπό τον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, προσθέτοντας ότι τώρα είναι «η πιο καυτή χώρα στον κόσμο».

Στη συνέχεια, ευχαρίστησε τον βασιλιά Κάρολο, τον οποίο αποκάλεσε «πολύ, πολύ ξεχωριστό άνθρωπο», και την Καμίλα, μια «πολύ, πολύ ξεχωριστή βασίλισσα».

Το τραπέζι 47 μέτρων

Ο βασιλιάς Κάρολος κατά την ομιλία του

Δείπνο σε ένα τραπέζι 47 μέτρων με 1.452 μαχαιροπίρουνα -Τι θα φάνε οι καλεσμένοι

Στο δείπνο δίνουν το «παρών» 160 καλεσμένοι, οι οποίοι θα καθίσουν σε ένα τραπέζι μήκους 47,3 μέτρων. Επάνω σε αυτό έχουν τοποθετηθεί 139 κεριά και 1.452 μαχαιροπίρουνα, ενώ θα εργαστούν πάνω από 100 άτομα.

Η προετοιμασία του τραπεζιού διήρκεσε μία εβδομάδα και ολοκληρώθηκε την Κυριακή, ενώ τα μαχαιροπίρουνα τοποθετήθηκαν τη Δευτέρα.



Οι καλεσμένοι θα απολαύσουν, μεταξύ άλλων, βιολογικό κοτόπουλο τυλιγμένο σε κολοκυθάκια με σάλτσα από θυμάρι και θρούμπι, αλλά και παγωτό βανίλια με σορμπέ από σμέουρα.

Στο δείπνο έδωσαν το «παρών» 160 καλεσμένοι

Η προετοιμασία του τραπεζιού διήρκεσε μία εβδομάδα

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ

Ο Τραμπ συνομιλεί με τον βασιλιά Κάρολο, ενώ ακολουθούν η βασίλισσα Καμίλα και η Μελάνια

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ

Για το δείπνο εργάστηκαν πάνω από 100 άτομα

Το μενού