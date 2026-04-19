«Εγκάρδια» η επικοινωνία του Σαρίφ με τον Ιρανό πρόεδρο αλλά καμία αναφορά σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ - iefimerida.gr

Τηλεφωνική επικοινωνία που το Πακιστάν περιγράφει ως «ζεστή και εγκάρδια» είχαν ο πρωθυπουργός Σεμπάζ Σαρίφ με τον Ιρανό πρόεδρο, Μασούντ Πεζεσκιάν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Σαρίφ επανέλαβε πως το Πακιστάν παραμένει «πλήρως προσηλωμένο στις ειλικρινείς και αφοσιωμένες προσπάθειές του για την προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή».

Ενώ ο Σαρίφ ευχαρίστησε τον Πεζεσκιάν για την αποστολή μιας «υψηλού επιπέδου αντιπροσωπείας» στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες την περασμένη εβδομάδα, η ανακοίνωση για την 45λεπτη τηλεφωνική συνομιλία δεν περιείχε καμία ένδειξη σχετικά με το πότε θα πραγματοποιηθεί ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων.

«Στον αέρα» οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν στο Πακιστάν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το απόγευμα ότι μια αμερικανική αντιπροσωπεία θα βρεθεί στο Πακιστάν για συνομιλίες με το Ιράν, αλλά το Ιράν όχι μόνο δεν έχει επιβεβαιώσει ότι θα πραγματοποιηθούν διαπραγματεύσεις, αλλά η κρατική του τηλεόραση μετέδωσε ότι τις απορρίπτει.

Είναι σαφές πως το Πακιστάν, η χώρα που πρωταγωνιστεί στο διαμεσολαβητικό ρόλο, καταβάλλει προσπάθειες για την πραγματοποίηση των συνομιλιών, ωστόσο μέχρι τώρα αυτή μόνο σίγουρη δεν είναι.