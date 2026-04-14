Τηλεφωνική επικοινωνία ﻿Μακρόν με Τραμπ και Πεζεσκιάν για τα Στενά του Ορμούζ - iefimerida.gr

Ο Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τις ΗΠΑ και το Ιράν την άμεση επανέναρξη των συνομιλιών και την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ, χωρίς ελέγχους και διόδια.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, φέρεται να είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κατά την οποία ζήτησε την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων που είχαν διακοπεί, με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφορές κάνουν λόγο για ανάγκη άμεσης διευκρίνισης των θέσεων όλων των πλευρών, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης και να διασφαλιστεί η σταθερότητα στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Διπλωματικές επαφές για αποκλιμάκωση

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε την ανάγκη συνέχισης των συνομιλιών και την αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα ένταση, δίνοντας έμφαση στη διπλωματική οδό.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη αποκατάστασης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, με τον Μακρόν να ζητά να μην επιβάλλονται περιορισμοί ή διόδια, καθώς πρόκειται για κρίσιμη ενεργειακή αρτηρία, παγκόσμιας σημασίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έκκληση για τήρηση εκεχειρίας

Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος φέρεται να τόνισε την ανάγκη σεβασμού της κατάπαυσης του πυρός, αλλά και ευρύτερης αποκλιμάκωσης, προκειμένου να αποφευχθεί επέκταση της κρίσης σε γειτονικές περιοχές.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, αναμένεται σύνοδος για το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας, όπου η έμφαση θα δοθεί σε διάφορους τρόπους «καθαρισμού» των Στενών, πιθανώς από νάρκες που μπορεί να έχουν τοποθετήσει οι Ιρανοί, και, μετά το τέλος του πολέμου, στην προσπάθεια εύρεσης τρόπων ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των πλοίων.

Ο Μακρόν έχει δηλώσει ότι όποια χώρα συμμετάσχει σε αυτή την πρωτοβουλία θα το κάνει αποκλειστικά ως «αμυντική ενέργεια».