Αυτοί είναι οι πιο επικίνδυνοι δρόμοι των Βαλκανίων -Οι σιωπηλοί «φονιάδες» της Ευρώπης - iefimerida.gr

Αυτοί είναι οι πιο επικίνδυνοι δρόμοι των Βαλκανίων -Οι σιωπηλοί «φονιάδες» της Ευρώπης

Τα Βαλκάνια επιβεβαιώνουν τη φήμη τους φιλοξενώντας από τους πλέον επικίνδυνους δρόμους της Ευρώπης
Η οδική ασφάλεια στις χώρες των Βαλκανίων εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη παθογένεια στην ευρύτερη περιοχή, καθώς τα ποσοστά των ατυχημάτων εμφανίζονται κατά περιπτώσεις ακόμα και διπλάσια σε σχέση με τον μέσο όρο της Δυτικής Ευρώπης.

Τα επίσημα στοιχεία από τις εκθέσεις του ανεξάρτητου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών, χαρτογραφούν τους δρόμους της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ως τους πιο επικίνδυνους σε ολόκληρη την ήπειρο σύμφωνα με τα δεδομένα του 2024 και του 2025.

