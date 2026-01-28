«Είναι επικίνδυνος» είπε ο Σλοβάκος πρωθυπουργός για τον Τραμπ σύμφωνα με το Politico -Ο ίδιος διαψεύδει - iefimerida.gr

Έντονη αίσθηση προκάλεσαν στους κόλπους της ΕΕ πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με συνάντηση του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτες, που μίλησαν στο Pοlitico εξέφρασε ιδιωτικά την έκπληξή του -ακόμη και ανησυχία -για την ψυχολογική κατάσταση του Αμερικανού προέδρου, έπειτα από συνομιλία που είχαν στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα στις 17 Ιανουαρίου. Ωστόσο, ο ίδιος διαψεύδει.

Tι φέρεται να είπαν διπλωμάτες στο Politico

Όπως ανέφεραν πέντε διπλωμάτες που ενημερώθηκαν για τη συζήτηση, ο Σλοβάκος πρωθυπουργός μετέφερε τις εντυπώσεις του σε Ευρωπαίους ομολόγους του στο περιθώριο έκτακτης συνόδου κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, στις 22 Ιανουαρίου. Η σύνοδος είχε συγκληθεί με αντικείμενο τις διατλαντικές σχέσεις, στον απόηχο των απειλών του Τραμπ για πιθανή κατάληψη της Γροιλανδίας και της έντασης που αυτές προκάλεσαν.

Σύμφωνα με δύο από τους διπλωμάτες, ο Φίτσο φέρεται να χρησιμοποίησε ακόμη και τη λέξη «επικίνδυνος» για να περιγράψει την εικόνα που σχημάτισε για τον πρόεδρο των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους. Οι δηλώσεις αυτές, ωστόσο, δεν έγιναν στο πλαίσιο των επίσημων εργασιών της συνόδου, αλλά σε άτυπη συνάντηση μεταξύ ορισμένων ηγετών και ανώτερων αξιωματούχων της ΕΕ.

Διαψεύδει ο Φίτσο

Τα σχόλια αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ο Ρόμπερτ Φίτσο συγκαταλέγεται στους πιο φιλο-Τραμπ πολιτικούς στην Ευρώπη. Στο παρελθόν έχει υποστηρίξει ανοιχτά τη ρητορική του Αμερικανού προέδρου για τις «αδυναμίες» της Ευρώπης, ενώ μετά τη συνάντησή τους στο Μαρ-α-Λάγκο είχε δημοσιεύσει βίντεο στο Facebook, προβάλλοντας την πρόσβασή του στον Τραμπ. Επιπλέον, έχει εκφράσει τη στήριξή του στην προσέγγιση της Ουάσιγκτον αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία και στο παρελθόν είχε δηλώσει σε αμερικανικό ακροατήριο ότι «ο πρόεδρός σας προσφέρει μεγάλη υπηρεσία στην Ευρώπη».

Ωστόσο, ο ίδιος ο Φίκο διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, κατηγόρησε το Politico ότι «επινόησε ψέματα», υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξαν μάρτυρες και ότι κανείς δεν άκουσε ή είδε όσα του αποδίδονται.