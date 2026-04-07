Επιχείρηση που εμφανίστηκε στο Dragons’ Den έχει τζίρο 11 εκατ. λίρες, ένα χρόνο μετά από επένδυση 75.000£ - iefimerida.gr

Η «Omni», εταιρεία με τροφές για κατοικίδια που κέρδισε τους επενδυτές στο Dragons’ Den της Βρετανίας, έφτασε ένα χρόνο μετά στα 11 εκατ. λίρες τζίρο.

Η επιτυχημένη πορεία της καταγράφεται μόλις έναν χρόνο μετά την τηλεοπτική της εμφάνιση.

Η Omni, που ιδρύθηκε από τον κτηνίατρο Guy Sandelowsky και τον επιχειρηματία Shiv Sivakumar, το 2020, ειδικεύεται σε φυτική τροφή και συμπληρώματα για σκύλους.

Σκοπός της είναι η αντιμετώπιση διατροφικών προβλημάτων που επηρεάζουν την υγεία των κατοικιδίων, όπως γαστρικά θέματα, δερματικές παθήσεις, κινητικά προβλήματα.

Η ανοδική πορεία της επιχείρησης

Κατά την εμφάνισή τους στο Dragons’ Den τον Φεβρουάριο του 2025, η Omni εξασφάλισε χρηματοδότηση £75.000 από την Deborah Meaden και τον Steven Bartlett, με αντάλλαγμα 2,5% μετοχικό μερίδιο, αποτιμώντας την εταιρεία τότε σε τρία εκατομμύρια λίρες. Από τότε, η εταιρεία πρόσθεσε πάνω από 100.000 νέους πελάτες και ολοκλήρωσε το 2025 με πωλήσεις 8,4 εκατ. λιρών, από 2,7 εκατ. το 2024 και 1,2 εκατ. το 2023.

Ο Sandelowsky τόνισε ότι η άνοδος των προβλημάτων υγείας στα κατοικίδια αποκάλυψε ένα κενό στην αγορά: «Δερματικές παθήσεις, γαστρικά προβλήματα και παχυσαρκία αυξάνονται στους σκύλους μας, ενώ πολλά προϊόντα στην αγορά δεν αντιμετωπίζουν την αιτία. Η Omni προσφέρει πλήρως ισορροπημένη, υποαλλεργική τροφή, που υποστηρίζει την υγεία από μέσα προς τα έξω και ταυτόχρονα είναι φιλική προς τον πλανήτη».

Η εταιρεία συνεχίζει την επέκτασή της το 2026, με νέα συνεργασία τον Ιανουάριο με τον παρουσιαστή και φυσιολάτρη Chris Packham, αυξάνοντας περαιτέρω την προβολή της.

Στα πλάνα της Omni περιλαμβάνεται επέκταση σε νέα συμπληρώματα, προϊόντα για γάτες και ένα «καινοτόμο» φυσικό προϊόν αδυνατίσματος για σκύλους, το οποίο αποκαλεί «Ozempic για σκύλους».

Η Meaden ανέφερε ότι η επένδυσή της βασίστηκε τόσο στο προσωπικό της ενδιαφέρον όσο και στην ποιότητα των προϊόντων: «Δοκίμασα τα τρόφιμα και τα σνακ με τα σκυλιά μου και τα καταβρόχθισαν και αυτό σφράγισε τη συμφωνία». Από τότε, η ίδια και ο Bartlett έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη στρατηγική ανάπτυξης και τον μακροπρόθεσμο προσανατολισμό της εταιρείας.