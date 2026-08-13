 Επιδρομή ουκρανικών drones στη Σεβαστούπολη -Βυθίστηκε στο σκοτάδι - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Επιδρομή ουκρανικών drones στη Σεβαστούπολη -Βυθίστηκε στο σκοτάδι

Φωτιά στη Σεβαστούπολη
Φωτογραφία: X
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Στη Σεβαστούπολη, μεγάλο λιμάνι της προσαρτημένης από το 2014 στη Ρωσία χερσονήσου της Κριμαίας, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε εκ νέου εξαιτίας επιδρομών ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της Σεβαστούπολης, ο Μιχαήλ Ραζβαζάγεφ, δήλωσε πως η διακοπή του ρεύματος οφειλόταν σε «μαζική» επίθεση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο κυβερνήτης Ραζβαζαγεφ πρόσθεσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα «απωθούσε» την επίθεση και ότι ειδικοί «αποτιμούσαν» τις ζημιές.

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