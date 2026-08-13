Επιδρομή ουκρανικών drones στη Σεβαστούπολη -Βυθίστηκε στο σκοτάδι - iefimerida.gr

Στη Σεβαστούπολη, μεγάλο λιμάνι της προσαρτημένης από το 2014 στη Ρωσία χερσονήσου της Κριμαίας, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε εκ νέου εξαιτίας επιδρομών ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
Ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της Σεβαστούπολης, ο Μιχαήλ Ραζβαζάγεφ, δήλωσε πως η διακοπή του ρεύματος οφειλόταν σε «μαζική» επίθεση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.
Ο κυβερνήτης Ραζβαζαγεφ πρόσθεσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα «απωθούσε» την επίθεση και ότι ειδικοί «αποτιμούσαν» τις ζημιές.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο