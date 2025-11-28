Επιβάτης αγνοείται μετά από πτώση από κρουαζιερόπλοιο στα ανοικτά των ακτών της Τενερίφης -Τον αναζητούν οι Αρχές - iefimerida.gr

Ένας Βρετανός επιβάτης αγνοείται μετά από πτώση από κρουαζιερόπλοιο στα ανοικτά των ακτών της Τενερίφης.

Ένας 76χρονος επιβάτης αγνοείται μετά από πτώση του στη θάλασσα και

είναι σε εξέλιξη μεγάλη έρευνα για τον εντοπισμό του.

Αναφέρθηκε ως αγνοούμενος από το Marella Explorer 2 την Πέμπτη το πρωί.

Επιβάτης έπεσε από κρουαζιερόπλοιο

Σε δήλωση της Marella Cruises αναφέρεται: «Με βαθιά λύπη επιβεβαιώνουμε ότι ένας επιβάτης εθεάθη να πέφτει στη θάλασσα ενώ το πλοίο βρισκόταν σε πορεία προς τη Λα Γκομέρα. Οι σκέψεις μας είναι με τον επιβάτη και τους αγαπημένους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Η ειδική ομάδα φροντίδας μας υποστηρίζει την οικογένεια, παρέχοντας βοήθεια και παρηγοριά. Συνεργαζόμαστε στενά με τις τοπικές αρχές και θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε κάθε δυνατή υποστήριξη» Στην αναζήτηση συμμετέχουν ελικόπτερα και ένα περιπολικό σκάφος.