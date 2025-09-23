Σοκ: Επιβάτιδα κρουαζιερόπλοιου παγιδεύτηκε σε νεροτσουλήθρα πάνω από τη θάλασσα [βίντεο] - iefimerida.gr

Επιβάτιδα σε κρουαζιερόπλοιο παγιδεύτηκε σε νεροτσουλήρθα 9 περίπου μέτρα πάνω από το νερό, όπως δείχνει βίντεο που έγινε viral στο TikTok.

Το βίντεο, διαρκείας 13 δευτερολέπτων, δείχνει τη γυναίκα να προσπαθεί απεγνωσμένα να κινηθεί, ενώ άλλος επιβάτης ακούγεται να λέει «Θεέ μου, έχει κυριολεκτικά κολλήσει».

Αν και το βίντεο δεν διευκρινίζει σε ποια εταιρεία συνέβη το περιστατικό, όπως σημειώνει το People, το κρουαζιερόπλοιο μοιάζει πολύ με το «Bliss» της Norwegian Cruise Line, που διαθέτει μία νεροτσουλήθρα που ονομάζεται «Ocean Loops».

Viral το βίντεο με τον εγκλωβισμό σε νεροτσουλήθρα

Το viral TikTok έχει συγκεντρώσει πάνω από 7 εκατομμύρια προβολές και σχεδόν 250.000 likes και πολλοί χρήστες δήλωσαν τρομοκρατημένοι από την κατάσταση στην οποία βρέθηκε η άγνωστη επιβάτιδα.

«Παθαίνει κάποιος άλλος κρίση πανικού βλέποντας αυτό;», ρώτησε χαρακτηριστικά ένας. «Το TikTok σίγουρα με έμαθε να μην μπω ΠΟΤΕ σε μια νεροτσουλήθρα κρουαζιέρας», έγραψε ένας άλλος.

Από την άλλη, κάποιοι σχολίασαν ότι οι νεροτσουλήθρες διαθέτουν ειδική έξοδο κινδύνου, την οποία μπορεί να ανοίξει το προσωπικό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.