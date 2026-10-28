Επιβάτες πολυτελούς κρουαζιερόπλοιου εγκλωβίστηκαν λόγω της εκτόξευσης των τιμών των καυσίμων - iefimerida.gr

Ένα πολυτελές κρουαζιερόπλοιο, που πραγματοποιεί ένα πολυετές ταξίδι σε όλο τον κόσμο, ανακοίνωσε την αναστολή της λειτουργίας του λόγω του εξαιρετικά υψηλού κόστους καυσίμων.



Αποτέλεσμα ήταν οι επιβάτες να εγκλωβιστούν στην Καμπότζη. Η εταιρεία που διαχειρίζεται το «Villa Vie Odyssey» με έδρα τις ΗΠΑ δήλωσε ότι συνεργάζεται με τους επιβάτες για να οργανώσει την αποβίβασή τους τους, καθώς και για τη προσωρινή διαμονή τους. Δεν είναι σαφές πόσα άτομα επέβαιναν στο πλοίο, ωστόσο το σκάφος, μήκους σχεδόν 200 μέτρων, έχει χωρητικότητα έως και 650 επιβάτες.

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Το πλοίο απέπλευσε από το Μπέλφαστ τον Οκτώβριο του 2024, ξεκινώντας ένα «συνεχές ταξίδι γύρω από τον κόσμο». Οι τιμές των καυσίμων διεθνώς έχουν εκτοξευθεί από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, νωρίτερα φέτος. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία, το μηνιαίο κόστος καυσίμων ανά καμπίνα —σε ορισμένες περιοχές της Ασίας— αυξήθηκε από τα 1.800 δολάρια στα 8.000 δολάρια. Η εταιρεία ανέφερε ότι είχε λάβει «σημαντικά μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων, όπως η επιβράδυνση της πορείας και η παραμονή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στα λιμάνια». Ωστόσο, τα μέτρα αυτά αποδείχθηκαν ανεπαρκή για να «αντισταθμίσουν την εξαιρετικά μεγάλη αύξηση στο κόστος των καυσίμων». «Η μετακύλιση ολόκληρου του κόστους της αύξησης στους επιβάτες δεν αποτελεί ρεαλιστική λύση», δήλωσε η εταιρεία.



Η εταιρεία ότι θα αφιερώσει τις επόμενες 60 ημέρες σε διαδικασίες «αναδιάρθρωσης και ανακεφαλαιοποίησης», αν και όπως διευκρίνισε «δεν υπάρχει εγγύηση για το τελικό αποτέλεσμα».



Το ταξίδι του «Villa Vie Odyssey» είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει 3,5 χρόνια και να περάσει από σχεδόν 150 χώρες. Η αναχώρησή του είχε καθυστερήσει λόγω επισκευών, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να παραμείνουν εγκλωβισμένοι στο Μπέλφαστ για μήνες, μια κατάσταση που κόστισε στην εταιρεία εκατομμύρια.



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Το κρουαζιερόπλοιο είχε συμπληρώσει περισσότερες από 750 ημέρες ταξιδιού, προτού ανακοινώσει την Τρίτη την αναστολή της λειτουργίας του γεγονός που σημαίνει ότι οι επιβάτες του βρίσκονται πλέον εγκλωβισμένοι στην Καμπότζη.



Όπως μετέδωσε το Bloomberg, επικαλούμενο τον ιδρυτή της εταιρείας κρουαζιέρας, περίπου 200 επιβάτες βρίσκονταν στο πλοίο όταν τους ζητήθηκε να αποβιβαστούν στην Καμπότζη.

Πόσο κοστίζει η διαμονή στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο

Σύμφωνα με τον ιστότοπό του, το «Villa Vie Odyssey» διαθέτει διάφορα μπαρ και εστιατόρια, κατάστρωμα με πισίνα, καθώς και γήπεδο για pickleball. Η μόνιμη διαμονή στις καμπίνες του κυμαίνεται από 120.000 έως 440.000 δολάρια. Οι καμπίνες αυτές διατίθενται επίσης προς ενοικίαση, με τιμές που ξεκινούν από τα 3.500 δολάρια τον μήνα.



Πέρυσι, η εταιρεία εγκαινίασε ένα πρόγραμμα δια βίου διαμονής, δίνοντας τη δυνατότητα σε ανθρώπους να περάσουν τα χρόνια της συνταξιοδότησής τους στη θάλασσα.



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Το 2024, λίγες ημέρες αφότου ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε τη δεύτερη θητεία του, η Villa Vie Residences ανακοίνωσε ένα τετραετές πακέτο με την ονομασία «Skip Forward». Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας είχε δηλώσει τότε στο Fox Business ότι επρόκειτο για το «ιδανικό προϊόν για όσους έλεγαν ότι θα εγκατέλειπαν τη χώρα αν κέρδιζε τις εκλογές ο τάδε ή ο δείνα».