Επεισόδιο στον Ποδηλατικό Γύρο της Γαλλίας -Διαδηλωτής εισέβαλε στην πίστα, του όρμηξε φρουρός ασφαλείας [βίντεο] - iefimerida.gr

Μέλος του προσωπικού ασφαλείας όρμησε σε φιλοπαλαιστίνιο διαδηλωτή που είχε εισβάλει στον αγωνιστικό χώρο στον Ποδηλατικό Γύρο της Γαλλίας.

Κατά τη διάρκεια της 11ης διαδρομής του Γύρου της Γαλλίας, την Τετάρτη, ένας άνδρας εισέβαλε στην πίστα τρέχοντας κοντά στη γραμμή τερματισμού, διαδηλώνοντας κατά της συμμετοχής ισραηλινής ομάδας.

Ένας φρουρός ασφαλείας αντέδρασε αμέσως, αρπάζοντας τον διαδηλωτή και σπρώχνοντάς τον δυναμικά προς τον τοίχο που διαχωρίζει την πίστα από τους θεατές, πριν τον πετάξει μέσα στο πλήθος.

Η στιγμή της εισβολής στον Ποδηλατικό Γύρο της Γαλλίας

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε μόλις 25 μέτρα από τη γραμμή τερματισμού, καθώς ο Νορβηγός Jonas Abrahamsen κέρδιζε τη διαδρομή έναντι του Mauro Schmid από την Ελβετία.

Ο διαδηλωτής φορούσε μπλούζα που έγραφε «Israel out of the Tour» και κρατούσε μια παλαιστινιακή παραδοσιακή μαντίλα.

Ο φρουρός φώναξε στον διαδηλωτή μετά την απομάκρυνσή του, ενώ το κοινό παρακολουθούσε σοκαρισμένο.

Η διαμαρτυρία θεωρείται ότι στόχευε την ομάδα Israel Premier-Tech, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Ισραήλ, αν και φέτος δεν έχει Ισραηλινούς αθλητές.

Το κίνημα BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) είχε αποκαλέσει την ομάδα «Ομάδα Γενοκτονίας» τον Απρίλιο και είχε καλέσει σε «ειρηνικές διαμαρτυρίες» σε ποδηλατικούς αγώνες, όπως ο Γύρος της Ιταλίας και ο Γύρος της Ισπανίας.