Από το διάστημα στην πιο ζεστή αγκαλιά: Η συγκινητική επανένωση της αστροναύτη του Artemis II με το σκυλάκι της -Το viral βίντεο - iefimerida.gr

Μια ιδιαίτερα τρυφερή και συγκινητική στιγμή μοιράστηκε η αστροναύτης της NASA, Κριστίνα Κοχ, μετά την επιστροφή της στη Γη από την ιστορική αποστολή Artemis II.

Το βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει την πρώτη της συνάντηση με τη σκυλίτσα της, τη Sadie, η οποία την περίμενε ανυπόμονα στο σπίτι. Μόλις την αντίκρισε, έτρεξε προς το μέρος της γεμάτη ενθουσιασμό, κουνώντας ασταμάτητα την ουρά και πηδώντας γύρω της, σε μια έκρηξη χαράς.

Η Κριστίνα Κοχ, εμφανώς συγκινημένη, αγκάλιασε το αγαπημένο της κατοικίδιο και έπαιξε μαζί του. Η στιγμή έκανε τον γύρο του διαδικτύου και χάρισε χαμόγελα σε χιλιάδες χρήστες. Παρότι η απουσία της διήρκεσε περίπου 10 ημέρες, για τη Sadie -όπως φάνηκε- ήταν αρκετές για να της λείψει έντονα.

Η αστροναύτης που πήρε μέρος στην αποστολή-ορόσημο

Η αποστολή Artemis II αποτελεί ορόσημο για τη σύγχρονη διαστημική εξερεύνηση, καθώς σηματοδοτεί την επιστροφή ανθρώπων κοντά στη Σελήνη έπειτα από περισσότερα από 50 χρόνια. Το πλήρωμα εκτοξεύτηκε την 1η Απριλίου 2026 από το Kennedy Space Center στη Φλόριντα και ολοκλήρωσε την αποστολή του στις 10 Απριλίου, με επιτυχημένη προσθαλάσσωση κοντά στο Σαν Ντιέγκο.

Η Κριστίνα Κοχ έχει στο ενεργητικό της 338 ημέρες στο διάστημα και έξι διαστημικούς περιπάτους, ενώ συγκαταλέγεται στις πρωτοπόρους γυναίκες της σύγχρονης διαστημικής εποχής. Αυτή τη φορά, όμως, την παράσταση δεν την έκλεψε το διάστημα, αλλά μια αγκαλιά γεμάτη αγάπη. Ένα απλό, αλλά βαθιά ανθρώπινο στιγμιότυπο που δείχνει ότι ακόμα και μετά τα μεγαλύτερα επιτεύγματα, η πιο δυνατή «προσγείωση» είναι πάντα μια ζεστή αγκαλιά στο σπίτι.