Επανενεργοποιεί τον λογαριασμό του με 1.000 bitcoin μετά από 12 χρόνια: Τότε άξιζε 847.000 δολάρια, σήμερα 117 εκατ. - iefimerida.gr

Μία νέα ιστορία γοητεύει την κοινότητα των crypto καθώς ο κάτοχος ενός λογαριασμού με 1.000 bitcoin τον επανενεργοποίησε μετά από 12 χρόνια.

Ο κάτοχος του λογαριασμού μετέφερε όλα τα bitcoin του αξίας περίπου 117 εκατομμυρίων δολαρίων σε δύο κρυπτονομισματικά πορτοφόλια σύμφωνα με την εξειδικευμένη εταιρεία Lookonchain.

Ο εν λόγω κάτοχος κρυπτονομισμάτων είχε λάβει 1.000 bitcoin όταν η αξία του ήταν 847 δολάρια. Σήμερα το bitcoin ξεπέρασε τα 117.000 δολάρια.

Οι «φάλαινες» των crypto -Τι είναι και πόσα bitcoin διαθέτουν

Αυτή είναι μία χαρακτηριστική περίπτωση επενδυτή «φάλαινας» στα bitcoin. Πρόκειται για έναν όρο που αφορά σε επενδυτές με περισσότερα από 1.000 bitcoin, των οποίων οι κινήσεις μπορούν να επηρεάσουν την αγορά κρυπτονομισμάτων. Κατά τη διάρκεια αυτής της πρόσφατης μεταφοράς, δεν υπήρξαν διακυμάνσεις στην αγορά Bitcoin η κεφαλαιοποίηση της οποίας αγγίζει τα 2,328 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Οι «φάλαινες» κάνουν συνήθως τις κινήσεις τους σε περιόδους που η αγορά ανεβαίνει ή όταν υπάρχουν αυξημένοι κίνδυνοι ασφαλείας όταν, για παράδειγμα, κάποιοι επιχειρούν να χακάρουν ανενεργούς λογαριασμούς crypto.

Φέτος, η μεγαλύτερη μεταφορά κρυπτονομισμάτων έγινε στις αρχές Ιουλίου όταν μία «φάλαινα« μετέφερε 80.000 bitcoin από μία διεύθυνση που ήταν ανενεργή για 14 χρόνια, αξίας… 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων με βάση την τότε τιμή του bitcoin. Σύμφωνα με τον Julio Moreno, διευθυντή έρευνας στην CryptoQuant, αυτή ήταν η μεγαλύτερη μεταφορά bitcoin στην ιστορία.

Σύμφωνα με το Cointelegraph, υπάρχουν 1.455 «φάλαινες» που κατέχουν περισσότερα από 1.000 bitcoin, περίπου 100 κατέχουν περισσότερα από 10.000. Ομοίως, μόνο τέσσερις «φάλαινες» κατέχουν περισσότερα από 50.000 bitcoin παγκοσμίως, που ισοδυναμούν με 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια.