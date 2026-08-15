Eπαναλειτουργεί το αεροδρόμιο της Κατάνια μετά την έκρηξη της Αίτνας -Μειώθηκε η ηφαιστειακή δραστηριότητα - iefimerida.gr

Το αεροδρόμιο της Κατάνια στη Σικελία επαναλειτούργησε εν μέρει το Σάββατο, έπειτα από ημέρες σοβαρών προβλημάτων στις πτήσεις, την ώρα που η δραστηριότητα του κοντινού ηφαιστείου της Αίτνας περιορίζεται.

Η επαναλειτουργία έγινε περίπου στις 14:00, μετά την υποβάθμιση του επιπέδου ηφαιστειακής δραστηριότητας, σύμφωνα με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του αεροδρομίου.

Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ή άλλαξαν προορισμό μέσα στην τελευταία εβδομάδα, σε μία από τις πιο πολυσύχναστες περιόδους των καλοκαιρινών διακοπών. Το αεροδρόμιο παρέμεινε κλειστό για μεγάλο μέρος αυτού του διαστήματος, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στους ταξιδιώτες που κατευθύνονταν προς τη δημοφιλή τουριστική περιοχή.

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Πάνω από 100.000 επιβάτες επηρεάστηκαν

Περισσότεροι από 100.000 επιβάτες εκτιμάται ότι επηρεάστηκαν από τις διακοπές, με πολλούς να μεταφέρονται στο αεροδρόμιο του Παλέρμο, περίπου 190 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Κατάνιας. Σύμφωνα με την Corriere della Sera, οι τιμές για οδική μεταφορά μεταξύ των δύο πόλεων ξεπέρασαν ακόμη και τα 600 ευρώ, καθώς οι τουρίστες αναζητούσαν εναλλακτικές λύσεις.

Δεν αποκλείονται νέες καθυστερήσεις

Παρότι ορισμένες πτήσεις αναμενόταν να πραγματοποιηθούν το Σάββατο, δεν αποκλείονται νέες διαταραχές, καθώς ισχυροί άνεμοι προβλέπονται τις επόμενες ώρες.

Η Κατάνια διαθέτει το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Σικελίας σε αριθμό επιβατών και το πέμπτο μεγαλύτερο στην Ιταλία. Παράλληλα, το μικρότερο αεροδρόμιο του Κομίσο, νότια της Κατάνια, έχει επίσης επηρεαστεί από τα ηφαιστειακά νέφη της Αίτνας και χρειάστηκε να κλείσει προσωρινά αρκετές φορές την τελευταία εβδομάδα.