Ένταση στο Κόσοβο για το άνοιγμα μιας γέφυρας -Ήταν κλειστή από τον πόλεμο του 1999 - iefimerida.gr

Ανεβαίνει το θερμόμετρο της έντασης στις σχέσεις Βελιγραδίου-Πρίστινας με αφορμή το άνοιγμα της γέφυρας στον ποταμό Ιμπάρ.

Η γέφυρα συνδέει τον σερβικό με τον αλβανικό τομέα στη διαιρεμένη πόλη της Μιτροβίτσας.

Ένταση για το άνοιγμα μίας γέφυρας στο Κόσοβο

Η πολυεθνική στρατιωτική δύναμη της KFOR ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να επιτρέψει την κυκλοφορία στα οχήματα, που παραμένει κλειστή μετά τον πόλεμο του 1999, προοπτική στην οποία διαφωνούν οι Σέρβοι και συμφωνούν οι Αλβανοί.

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Ο Σέρβος πρόεδρος, Βούτσιτς, έκανε γνωστό με ανάρτησή του στο Instagram ότι απέστειλε επιστολή στον ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, με την οποία απαιτεί από τον ΟΗΕ και την KFOR «να σταματήσουν την τρομοκρατία κατά των Σέρβων, τις διώξεις και τις συλλήψεις τους, την κατεδάφιση σπιτιών, καθώς και το άνοιγμα της γέφυρας πάνω από τον Ιμπάρ».

Όπως σημειώνει στην επιστολή, ενδεχόμενη αποχώρηση της KFOR από τη γέφυρα θα «δημιουργούσε συνθήκες για μια τελική αντιπαράθεση με τον σερβικό πληθυσμό» στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο.

Πριν μερικές μέρες ο Βούτσις είχε δηλώσει ότι η Σερβία θα μπορούσε να εκτρέψει τα νερά του ποταμού Ιμπάρ, από τον οποίο υδροδοτείται εν πολλοίς το Κόσοβο, και να τιμωρήσει έτσι την αλβανική ηγεσία στην Πρίστινα για την καταπίεση που, όπως υποστηρίζει, το Βελιγράδι υφίστανται οι Σέρβοι στο Βόρειο Κόσοβο.

Η δήλωση προκάλεσε οξύτατες αντιδράσεις στο αλβανικό τόξο της Βαλκανικής, αλλά και ανακοινώσεις της Ουάσιγκτον και των Βρυξελλών.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ