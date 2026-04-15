Ένοπλη επίθεση σε σχολείο στην Τουρκία -Τουλάχιστον 4 νεκροί και 20 τραυματίες - iefimerida.gr

Πραγματοποιήθηκε ένοπλη επίθεση σε σχολείο στο Καχραμανμαράς στην Τουρκία, μετέδωσε το CNNturk.

Ο κυβερνήτης, Μουκερέμ Ουνλιέρ, ανακοίνωσε ότι σημειώθηκε ένοπλη επίθεση σε σχολείο της πόλης και ότι υπάρχουν τουλάχιστον 4 νεκροί και 20 τραυματίες.

Τα θύματα είναι 3 μαθητές και ένας δάσκαλος. Ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο δράστης ήταν μαθητής και γιος πρώην αστυνομικού από τον οποίο πιθανά πήρε το όπλο με οποίο πραγματοποίησε την επίθεση.

Πυροβολισμοί και αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Ανταποκριτής του CNNturk ανέφερε σχετικά με το περιστατικό:

«Αμέσως μετά τους ήχους πυροβολισμών μπροστά από το σχολείο, έφτασε κλήση στη γραμμή έκτακτης ανάγκης Καχραμανμαράς. Κατόπιν αυτού, αποστάλθηκαν στο σχολείο πολυάριθμα ασθενοφόρα και αστυνομικές δυνάμεις».

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο δράστης αρχικά πυροβόλησε στον αέρα στην αυλή του σχολείου και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το εσωτερικό του σχολείου, συνεχίζοντας να πυροβολεί. Από τις πρώτες πληροφορίες που έφτασαν από την περιοχή, μαθαίνουμε ότι υπάρχουν τραυματίες από το περιστατικό.»

Η δεύτερη ένοπλη επίθεση σε σχολείο στην Τουρκία, μέσα σε ένα 24ωρο

Πρόκειται για τη δεύτερη ένοπλη επίθεση σε σχολικό συγκρότημα, στη γειτονική χώρα σε λιγότερο από ένα 24ωρο.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, πρώην μαθητής επαγγελματικού λυκείου εισέβαλε στο παλιό του σχολείο, πυροβολώντας αδιακρίτως.

Τραυμάτισε τουλάχιστον 16 άτομα, προτού βάλει τέλος στη ζωή του.