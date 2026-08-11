Ένοχος κρίθηκε 46χρονος CEO που έπνιξε την 9χρονη κόρη του Μελίνα για να εκδικηθεί την πρώην του -Η υπόθεση σοκ - iefimerida.gr

Ο μεγιστάνας του καφέ Λουτσιάνο Φρατολίν κρίθηκε ένοχος για τον πνιγμό της 9χρονης κόρης του, Μελίνα, το καλοκαίρι του 2025, σε ρηχό βάλτο.



Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο 46χρονος διέπραξε το αδιανόητο έγκλημα για να εκδικηθεί την πρώην σύζυγό του.



Ο ιδρυτής της εταιρείας βιολογικού καφέ Gambella καταδικάστηκε τη Δευτέρα για φόνο δεύτερου βαθμού και απόκρυψη σορού.

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Ο Φρατολίν, από το Μόντρεαλ του Καναδά, είχε πάρει τη Μελίνα σε ταξίδι στις βορειοανατολικές ΗΠΑ το καλοκαίρι του 2025, με τους εισαγγελείς να υποστηρίζουν ότι το ταξίδι αποτελούσε μέρος σχεδίου για τη δολοφονία της. Η σορός του κοριτσιού εντοπίστηκε στις 19 Ιουλίου 2025, κρυμμένη κάτω από έναν κορμό, σε απομακρυσμένη λίμνη στην περιοχή Ticonderoga της Νέας Υόρκης. «Η σύντομη ζωή της Μελίνα είχε ένα βίαιο τέλος», ανέφερε στην τελική του αγόρευση ο εισαγγελέας, ενώ περιέγραψε ότι τα μαλλιά και το σώμα του παιδιού ήταν καλυμμένα με λάσπη, χώμα και χόρτα.

Τα στοιχεία που πρόδωσαν τον 46χρονο

Ο Φρατολίν είχε υποστηρίξει ότι η κόρη του απήχθη μυστηριωδώς το βράδυ του θανάτου της. Στις 21:30 της 19ης Ιουλίου είχε καλέσει τις Αρχές από το Lake George και ισχυρίστηκε ότι η Μελίνα εξαναγκάστηκε να επιβιβαστεί σε λευκό βαν. Ανέφερε ακόμη ότι καταδίωξε το όχημα για 15 έως 20 λεπτά, προτού σταματήσει και καλέσει την αστυνομία. Η καταγγελία οδήγησε σε μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης και αστυνομικοί έλεγχαν λευκά βαν στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, αρχικά, ο Φρατολίν συνεργάστηκε με τους ερευνητές, επιτρέποντας την έρευνα στο όχημα και στα κινητά τηλέφωνα του ίδιου και της κόρης του. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του άρχισαν να αλλάζουν καθώς προέκυπταν νέα στοιχεία. Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι η διαδρομή προς το σημείο της υποτιθέμενης απαγωγής διήρκεσε ώρες και ότι ο Φρατολίν έδινε επανειλημμένα διαφορετικές κατευθύνσεις. Δεδομένα από το κινητό και το αυτοκίνητό του τον τοποθετούσαν σε περιοχή όπου είχε παραμείνει σχεδόν μία ώρα, ενώ ο ίδιος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι μαζί με τη Μελίνα αναζητούσαν μέρος για πεζοπορία ή κολύμπι. Ισχυρίστηκε επίσης ότι μετά την απαγωγή δεν κάλεσε απευθείας την αστυνομία επειδή το κινητό του είχε πέσει ανάμεσα στα καθίσματα του αυτοκινήτου που είχε νοικιάσει. Οι εισαγγελείς όμως παρουσίασαν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία είχε στείλει μήνυμα στη μητέρα της Μελίνα, Κάλι Γαλάνις, λέγοντας ότι η κόρη τους θα επέστρεφε σε δέκα λεπτά.



Η μητέρα, ωστόσο, είχε ήδη ανησυχήσει, καθώς παρακολουθούσε την κόρη της μέσω του κινητού της και έχασε την πρόσβαση μετά τη στάση τους σε McDonald's στη Saratoga Springs. Το συγκεκριμένο σημείο ήταν το τελευταίο όπου καταγράφηκε δραστηριότητα από το τηλέφωνο της Μελίνα. Σε βίντεο από το εστιατόριο φέρεται να φαίνεται ο Φρατολίν με διαφορετικά ρούχα από εκείνα που φορούσε όταν δήλωσε την εξαφάνιση. Αργότερα οι Αρχές εντόπισαν βρεγμένα ρούχα και παπούτσια του μέσα σε σακούλα σκουπιδιών κοντά σε αυτοκινητόδρομο.



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Οι Αρχές εντόπισαν στη συνέχεια ανησυχητικές σημειώσεις μέσα στο Toyota Prius που είχε νοικιάσει ο Φρατολίν. Σε αυτές έγραφε για «το τέλος της τρέλας» και για έναν «Luciano Frattolin 2.0», ο οποίος θα ήταν με μια «ξανθιά 10 στα 10» και θα είχε αγοράσει μια Porsche. «Ας αποφασίσει ο Θεός. Αν θέλεις να γίνεις διάσημος. Θεέ μου, μη μου δώσεις χρήματα μέχρι να βάλω τέλος σε αυτό το κακό. Εννοώ πολλά χρήματα, όπως 2 εκατομμύρια δολάρια», έγραφε σε μία από τις σημειώσεις. «Μην αφήσεις τη Μελίνα να υποφέρει άλλο», είχε γράψει σε άλλη.



Ο μεγιστάνας του καφέ κατηγόρησε επίσης τη μητέρα του κοριτσιού, Κάλι Γκαλάνις, ότι κακοποιούσε την κόρη τους, ενώ ισχυρίστηκε ακόμη ότι προσπαθούσε να τον παγιδεύσει για την απαγωγή της Μελίνας. «Αν βρίσκεται εκείνη πίσω από αυτό, το κάνει για να με παρουσιάσει ως κακό άνθρωπο», ακούγεται να λέει σε ηχογράφηση από την ανάκρισή του.

Ήθελε να ταξιδέψει με την κόρη του στο εξωτερικό

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ερευνητής της αστυνομίας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης κατέθεσε ότι ο Φρατολίν είχε δηλώσει πως θα ήταν «ευκολότερο» να σκοτώσει τη Μελίνα στο εξωτερικό, είτε στην Ιταλία είτε στην Αιθιοπία.

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Η Κάλι Γκαλάνις ανέφερε ότι τον Ιανουάριο του 2025 ο Φρατολίν ήθελε να πάρει τη Μελίνα για δύο εβδομάδες στην πατρίδα του, την Αιθιοπία, όμως η κόρη τους αντέδρασε λέγοντας ότι «δεν ήθελε να πάει». Η μητέρα είπε ότι είχε αρχίσει να ανησυχεί για τα σχέδια του Φρατολίν να ταξιδέψει στο εξωτερικό με την κόρη τους, καθώς ο δικηγόρος της είχε επισημάνει περιπτώσεις στις οποίες χωρισμένοι σύζυγοι παίρνουν τα παιδιά τους σε άλλες χώρες και αρνούνται να επιστρέψουν. Η Γκαλάνις ανέφερε ακόμη ότι η Μελίνα τής είχε μεταφέρει άλλα «προβληματικά και ανησυχητικά πράγματα» που φέρεται να είχε πει ο πατέρας της σχετικά με την άρνησή της να ταξιδέψει στην Αιθιοπία. «Ένιωσα άβολα», ανέφερε στη δίκη. «Δεν ήμουν πλέον εντάξει με αυτό». Αφού ενημέρωσε τον Φρατολίν για την απόφασή της να μην επιτρέψει το ταξίδι, εκείνος πρότεινε να πάρει τη Μελίνα στη Νέα Υόρκη και η Γκαλάνις τελικά συμφώνησε. Ο Φρατολίν αντιμετωπίζει πλέον το ενδεχόμενο ισόβιας κάθειρξης. Η επιβολή της ποινής του έχει προγραμματιστεί για τις 14 Οκτωβρίου.