Ένοχος για επίθεση στη σύντροφό του 22χρονος Ρώσος -Τη χτυπούσε ενώ εκείνη μιλούσε μέσω FaceTime με τον Μπάρον Τραμπ - iefimerida.gr

Ένοχος για τον ξυλοδαρμό της συντρόφου του κρίθηκε Ρώσος, ο οποίος της επιτέθηκε ενώ εκείνη βρισκόταν σε βιντεοκλήση FaceTime με τον Μπάρον Τραμπ, γιο του προέδρου των ΗΠΑ.

Ο 22χρονος Ματβέι Ρουμιάντσεφ καταδικάστηκε για επίθεση στο διαμέρισμά του στο ανατολικό Λονδίνο, καθώς και για απόπειρα παρακώλυσης της Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, μετά τη σύλληψή του τηλεφώνησε στο θύμα από αστυνομικό τμήμα και αργότερα της έστειλε επιστολή από τη φυλακή, ζητώντας της να αποσύρει την κατάθεσή της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντίθετα, αθωώθηκε για δύο κατηγορίες βιασμού, μία κατηγορία στραγγαλισμού και μία ακόμη κατηγορία σωματικής βλάβης.

Ο Μπάρον Τραμπ ειδοποίησε την αστυνομία

Όπως ειπώθηκε στο δικαστήριο, 0 19χρονος ο Μπάρον Τραμπ, ειδοποίησε τις βρετανικές Αρχές όταν είδε μέσω FaceTime τη φίλη του να δέχεται επίθεση στο διαμέρισμα του Ρουμιάντσεφ στο Canary Wharf. Ο νεαρός μίλησε απευθείας με χειριστή του αριθμού έκτακτης ανάγκης 999, δίνοντας τη διεύθυνση και περιγράφοντας την κατάσταση ως «επείγουσα».

Σύμφωνα με την κατάθεση, ο κατηγορούμενος απάντησε στη βιντεοκλήση από το κινητό της γυναίκας, της τράβηξε τα μαλλιά και την έριξε στο πάτωμα, εξυβρίζοντάς την και κλωτσώντας την στην κοιλιά. Η ζήλια του για τη σχέση της με τον μικρότερο γιο του Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να αποτέλεσε την αφορμή για την επίθεση.

O Mπάρον Τραμπ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο κατέγραψαν τη γυναίκα να δηλώνει ότι είναι φίλη του Μπάρον Τραμπ, ενώ πλάνα από κάμερα ασφαλέιας, επιβεβαίωσαν ότι ο Αμερικανός φίλος της είχε δει την επίθεση σε πραγματικό χρόνο. Η ίδια κατέθεσε στο δικαστήριο ότι ο Μπάρον Τραμπ «βοήθησε να σωθεί η ζωή της», χαρακτηρίζοντας το τηλεφώνημά του «σημάδι από τον Θεό».

Η γυναίκα ανέφερε πως είχε δεχθεί χτυπήματα, κλωτσιές και στραγγαλισμό. Αν και αρχικά απέσυρε την κατάθεσή της, αργότερα την επανέφερε, υποστηρίζοντας ότι οι αρχικοί ισχυρισμοί της ήταν αληθείς.

Ο Ρουμιάντσεφ, πρώην αθλητής και γιος γνωστού Ρώσου επιχειρηματία, προφυλακίστηκε έως την ανακοίνωση της ποινής του, η οποία έχει οριστεί για τις 27 Μαρτίου. Ο δικαστής ξεκαθάρισε ότι αναμένεται ποινή φυλάκισης.

Ο κατηγορούμενος προέρχεται από ιδιαίτερα εύπορη οικογένεια στη Ρωσία και είχε φοιτήσει σε ελίτ ιδιωτικό οικοτροφείο στο Κέμπριτζ.