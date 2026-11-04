Ιστορική νίκη για τους Δημοκρατικούς στο Τέξας, κερδίζει τη θέση στη Γερουσία ο Ταλαρίκο στην πιο σφοδρή σύγκρουση των ενδιάμεσων εκλογών - iefimerida.gr

Ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο αναμένεται να κερδίσει έδρα στη Γερουσία του Τέξας.

Σύμφωνα με το CBS News, η έδρα στη Γερουσία του Τέξας αναμένεται να καταλήξει στον Δημοκρατικό Τζέιμς Ταλαρίκο.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για μία από τις κρίσιμες αναμετρήσεις για τη Γερουσία, οι οποίες ενδέχεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στον καθορισμό του ποιο κόμμα θα ελέγχει το σώμα.

Πρόκειται επίσης για μια ιστορική νίκη καθώς Δημοκρατικός παίρνει τη θέση μετά απο 38 χρόνια.

Πρόκειται επίσης για ένα σφοδρό πλήγμα στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ταλαρίκο επικράτησε του Ρεπουμπλικανού Κεν Πάξτον —γενικού εισαγγελέα της πολιτείας και στενού συμμάχου του Αμερικανού προέδρου— σε μία από τις πιο αμφίρροπες αναμετρήσεις των ενδιάμεσων εκλογών, οι οποίες κρίνουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Το αποτέλεσμα ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις για τον έλεγχο της Γερουσίας, όπου οι Ρεπουμπλικανοί υπερασπίζονταν μια οριακή πλειοψηφία, και να δυσχεράνει τις προσπάθειες του Τραμπ να προωθήσει την ατζέντα του κατά τα δύο τελευταία χρόνια της προεδρίας του.