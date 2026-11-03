Ενδιάμεσες εκλογές 2026: Στις κάλπες σήμερα οι Αμερικανοί για Βουλή και Γερουσία -Τι προβλέπουν και τι σημαίνουν για τον Τραμπ - iefimerida.gr

Οι Αμερικανοί καλούνται σήμερα στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές, η έκβαση των οποίων χαρακτηρίζεται αποφασιστικής σημασίας για τα δύο τελευταία χρόνια της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Η προεδρική παράταξη, οι Ρεπουμπλικανοί, είναι αντιμέτωποι με την αντιπολίτευση, τους Δημοκρατικούς, που ευελπιστούν ότι απόψε θα ξαναπάρουν στα χέρια τους -κάποιους τουλάχιστον- μοχλούς της εξουσίας στην Ουάσιγκτον.

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Τα πρώτα εκλογικά τμήματα θα ανοίξουν στις 06:00 (τοπική ώρα· 13:00 ώρα Ελλάδας) σε διάφορες πολιτείες της ανατολικής ακτής. Ένδειξη της βαρύτητας που έχουν αυτές οι εκλογές: σχεδόν 58 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ήδη ψηφίσει προκαταβολικά, ιστορικό ρεκόρ στις λεγόμενες «midterms».

Μπλε κύμα βλέπουν οι Δημοκρατικοί, οι δημοσκοπήσεις προεξοφλούν νίκη στη Βουλή

Στις τάξεις των Δημοκρατικών υπάρχουν μεγάλες ελπίδες πως θα σημειωθεί «μπλε κύμα» (σ.σ.: αυτό είναι το χρώμα της παράταξης), αν όχι «τσουνάμι», καθώς οι δημοσκοπήσεις προεξοφλούν τη νίκη τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η σύνθεση της οποίας ανανεώνεται εξ ολοκλήρου σήμερα.

Οι κρίσιμες πολιτείες και τα φαβορί Δημοκρατικοί

Από το Μέιν ως την Αλάσκα, περνώντας από το Τέξας, το Οχάιο ή ακόμη το Κάνσας, οι υποψήφιοι των Δημοκρατικών θεωρούνται επίσης φαβορί και προσμένουν να επιτύχουν την ανατροπή της ισορροπίας ισχύος στη Γερουσία, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις του Siena College για τη New York Times, αποτέλεσμα που φάνταζε αδιανόητο πριν από μόλις έναν χρόνο.

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Αλλά στο μεσοδιάστημα, ο πρόεδρος Τραμπ διέταξε τον πόλεμο μαζί με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, αθέτησε τις υποσχέσεις του πως θα μείωνε το κόστος διαβίωσης, και υπέστη σειρά επιθέσεων από την αντιπολίτευση, που καταγγέλλει τον προσωπικό πλουτισμό του μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025.

Δημοψήφισμα

«Τήρησα περισσότερες υποσχέσεις απ’ όσες έκανα», είπε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος στην Ουάσιγκτον χθες, Δευτέρα, στην τελευταία του ομιλία πριν από την ψηφοφορία.

O 80άρης δισεκατομμυριούχος αφιέρωσε περισσότερο χρόνο αναφερόμενος στα μεγαλεπήβολα έργα του στην αμερικανική πρωτεύουσα παρά στα διακυβεύματα της σημερινής εκλογικής αναμέτρησης.

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Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, βρήκε «αξιολύπητο» τον λόγο του προέδρου, τον χαρακτήρισε σύμβολο της απόλυτης αποσύνδεσης του Ντόναλντ Τραμπ από την πραγματικότητα των περισσότερων Αμερικανών.

Τι δείχνει η ιστορία στις ενδιάμεσες εκλογές

Ιστορικά, το κόμμα που κατέχει τον Λευκό Οίκο υφίσταται απώλειες στο Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές, που εκλαμβάνονται συχνά ως δημοψήφισμα για τον αρχηγό του κράτους.

Τι θα σημαίνει για Δημοκρατικούς και Τραμπ η αλλαγή ισορροπιών σε Βουλή και Γερουσία



Ο έλεγχος της Βουλής των Αντιπροσώπων θα δώσει στους Δημοκρατικούς μεγαλύτερο βάρος στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του ομοσπονδιακού κράτους, καθώς και τη δυνατότητα να αρχίσουν έρευνες του Σώματος, πιο συγκεκριμένα για υποθέσεις διαφθοράς που προσάπτουν στον Ντόναλντ Τραμπ και τους ανθρώπους του.

Αν μπορέσουν να πάρουν τον έλεγχο της Γερουσίας, θα μπορούν να εμποδίσουν διορισμούς του προέδρου, ειδικά σε περίπτωση που χηρέψει έδρα στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο.... φόβος των Δημοκρατικών

Ωστόσο, παρότι φθάνουν σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση στη θέση του φαβορί, οι δημοκρατικοί τείνουν να δείχνουν μάλλον συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς έχουν ζεματιστεί επανειλημμένα από δημοσκοπήσεις που είχαν υποτιμήσει το επίπεδο κινητοποίησης της βάσης του προέδρου Τραμπ στο παρελθόν.

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«Αν χάσουμε το Τέξας...»

Ως τις τελευταίες ώρες της εκστρατείας, το σύνθημα ήταν κινητοποίηση. Όπως για την Τζέιν Κόλουμ, την οποία συνάντησε το Γαλλικό Πρακτορείο σε προάστιο της Ατλάντα (Τζόρτζια, νότια): πήγαινε από πόρτα σε πόρτα για να παροτρύνει πολίτες να ψηφίσουν τον δημοκρατικό γερουσιαστή Τζον Όσοφ, υποψήφιο για την επανεκλογή του.

«Αισθάνομαι αληθινά υποχρέωση να κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξουμε την κατεύθυνση που έχει πάρει η χώρα μας αυτή τη στιγμή, να τη βάλουμε (...) στον δρόμο της δημοκρατίας», εξήγησε η συνταξιούχος δασκάλα, 77 χρονών.

Στην άλλη πλευρά, των Ρεπουμπλικανών, ο τόνος γινόταν ολοένα πιο οξύς, πιο δυσοίωνος τις τελευταίες ημέρες πριν από τις εκλογές.

«Δεν υπερβάλλω όταν λέω ότι αν χάσουμε το Τέξας, θα χάσουμε την Αμερική», προειδοποίησε την Κυριακή ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος για τη Γερουσία στην πολιτεία αυτή, ο Κεν Πάξτον, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στην Αμερική.

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Όποια κι αν είναι τα αποτελέσματα των σημερινών ενδιάμεσων βουλευτικών εκλογών, το βέβαιο είναι πως θα πρόκειται για την αρχή του τέλους της θητείας του αρχηγού του αμερικανικού κράτους Τραμπ και, ταυτόχρονα, την έναρξη ξέφρενης κούρσας, στις τάξεις των Ρεπουμπλικανών όσο και σε αυτές των Δημοκρατικών, ενόψει της διαδοχής του το 2028.