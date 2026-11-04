Τζέιμς Ταλαρίκο, ο Δημοκρατικός θεολόγος που προκάλεσε σεισμό στο Τέξας -Οι δηλώσεις για τους τρανς, τα εκατομμύρια που έριξε ο Μασκ εναντίον του - iefimerida.gr

Δάσκαλος, θεολόγος και ένας Δημοκρατικός που ανέτρεψε το πολιτικό καθεστώς του Τέξας. Ποιος είναι ο Τζέιμς Ταλαρίκο.

Μια ιστορική νίκη πέτυχε στις ενδιάμεσες εκλογές ο Τζέιμς Ταλαρίκο, καθώς έγινε ο πρώτος Δημοκρατικός που θα εκπροσωπήσει το Τέξας στη Γερουσία των ΗΠΑ από το 1994.



Επρόκειτο για μια εντυπωσιακή ανατροπή σε μια εκλογική αναμέτρηση που κρίθηκε σε μεγάλο βαθμό από τις συζητήσεις γύρω από τον ανδρισμό και τις επιθέσεις κατά των τρανς ατόμων.



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Ο 37χρονος Ταλαρίκο, σπουδαστής θεολογίας και βουλευτής στο νομοθετικό σώμα του Τέξας, νίκησε τον γενικό εισαγγελέα Κεν Πάξτον, έναν σκληροπυρηνικό συντηρητικό που είχε την υποστήριξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και είναι γνωστός ως ένας από τους πιο αφοσιωμένους μαχητές του κινήματος κατά των αμβλώσεων. Ποιος όμως είναι ο Τζέιμς Ταλαρίκο;

Η οικογένειά του



Ο Ταλαρίκο γεννήθηκε το 1989 στο Ράουντ Ροκ του Τέξας, μια προαστιακή πόλη με περίπου 120.000 κατοίκους, που βρίσκεται περίπου 32 χιλιόμετρα βόρεια του Όστιν. Το όνομά του ήταν Τζέιμς Ντελ Κόζι.

Οι γονείς του Τζέιμς Ταλαρίκο, Ταμάρα και Μαρκ

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Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, η μητέρα του, Ταμάρα, εγκατέλειψε τον βιολογικό του πατέρα, τον οποίο έχει περιγράψει ως βίαιο αλκοολικό, όταν εκείνος ήταν μόλις 7 εβδομάδων. Αρχικά, μητέρα και γιος έμειναν σε ένα άδειο δωμάτιο του ξενοδοχείου μακράς διαμονής όπου εκείνη εργαζόταν ως βοηθός πωλήσεων.



Είναι μάλιστα, μια ιστορία που ο Τζέιμς Ταλαρίκο συνήθιζε να αφηγείται στις προεκλογικές του ομιλίες. «Η μητέρα μου μού έδειξε ότι η αληθινή αγάπη δεν ανέχεται την κακοποίηση», έλεγε. Αργότερα, η Ταμάρα παντρεύτηκε έναν διευθυντή πωλήσεων ονόματι Μαρκ Ταλαρίκο, ο οποίος και τον υιοθέτησε.

Οι θρησκευτικές του πεποιθήσεις

Ο Τζέιμς Ταλαρίκο είναι αφοσιωμένος στον χριστιανισμό από παιδί. Ο παππούς του ήταν βαπτιστής ιεροκήρυκας στο νότιο Τέξας, ενώ ο ίδιος εξακολουθεί να πηγαίνει στην ίδια εκκλησία – την πρεσβυτεριανή εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στο Όστιν - όπου συμμετείχε σε παιδική κατασκήνωση μελέτης της Βίβλου. Το 2018, ο Ταλαρίκο ρώτησε τον πάστορά του αν θα έπρεπε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα ή να ακολουθήσει το δρόμο της ιεροσύνης.



Ο Τζέιμς Ταλαρίκο με την σύντροφό του Μπριάνα

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«Αν ακολουθήσει την ιεροσύνη, θα έχεις διαύγεια, αλλά δεν θα έχεις εξουσία», του είπε ο πάστορας. «Αν μπεις στην πολιτική, θα έχεις εξουσία, αλλά δεν θα έχεις διαύγεια. Θα πρέπει να προσπαθήσεις πολύ περισσότερο για να ξεχωρίζει το καλό από το κακό».



Τελικά ο Ταλαρίκο επέλεξε την πολιτική. Πήρε πτυχίο στις πολιτικές επιστήμες από το Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν και δεύτερο πτυχίο στην εκπαίδευση από το Χάρβαρντ. Εργάστηκε για σύντομο διάστημα στον οργανισμό Teach for America και σε έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό εκπαιδευτικής τεχνολογίας, προτού ξεκινήσει την προεκλογική του εκστρατεία για τη Βουλή των Αντιπροσώπων του Τέξας. Κέρδισε τις εκλογές αφού διέσχισε με τα πόδια ολόκληρη την εκλογική του περιφέρεια — και ανακάλυψε στην πορεία ότι πάσχει από διαβήτη τύπου 1. (Ήταν τόσο ζαλισμένος, που χρειάστηκε να περάσει πέντε ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας). Παράλληλα, δίδαξε Γλώσσα και Λογοτεχνία σε μαθητές της έκτης τάξης στο Γυμνάσιο Rhodes, στη δυτική πλευρά του Σαν Αντόνιο.

Το 2018 έθεσε για πρώτη φορά υποψηφιότητα για τη Βουλή των Αντιπροσώπων του Τέξας, με στόχο να υπερασπιστεί τους ανθρώπους που εκπροσωπούσε, ανθρώπους όπως η μητέρα του και οι μαθητές του.

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Όσα υπηρέτησε κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Βουλή του Τέξας

Και κατά τη διάρκεια των τεσσάρων θητειών του στη Βουλή του Τέξας, όπου κυριαρχούν οι Ρεπουμπλικανοί, ο Ταλαρίκο αντιτάχθηκε στις προσπάθειες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος να αναρτηθούν οι Δέκα Εντολές στις σχολικές αίθουσες των δημόσιων σχολείων, να περιοριστούν τα εκλογικά δικαιώματα, να επανασχεδιαστεί ο εκλογικός χάρτης της πολιτείας για το Κογκρέσο και να παραταθεί η απαγόρευση των αμβλώσεων.

Παράλληλα, συνέβαλε στην ψήφιση νόμων για την εισαγωγή φθηνότερων φαρμάκων από τον Καναδά, τον περιορισμό του μηνιαίου κόστους της ινσουλίνης και την αποτροπή συνεργασίας της αστυνομίας με τηλεοπτικές εκπομπές ριάλιτι.

Εγγράφηκε σε θεολογική σχολή για να εμβαθύνει στις βιβλικές ιστορίες που αποτελούν τη βάση των πολιτικών του πεποιθήσεων και αποφοίτησε με μεταπτυχιακό τίτλο στις θεολογικές σπουδές.

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Η πολωμένη προεκλογική εκστρατεία και οι προσωπικές επιθέσεις που δέχτηκε

Η απειλή που συνιστούσε η υποψηφιότητα του Τζέιμς Ταλαρίκο για την κυριαρχία των Ρεπουμπλικανών στο Τέξας έγινε ιδιαίτερα εμφανής κατά την τελική ευθεία μιας έντονης και πολωμένης προεκλογικής εκστρατείας.

Καθώς ο Δημοκρατικός υποψήφιος κέρδιζε έδαφος στις δημοσκοπήσεις, βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν καταιγισμό προσωπικών επιθέσεων και παραπλήροφόρησης, τόσο από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, όσο και από στελέχη της κυβέρνησής του και συντηρητικούς σχολιαστές.

Για παράδειγμα, ο Τραμπ σε προεκλογική του συγκέντρωση στο Τέξας τον περασμένο μήνα και βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, παραποίησε το όνομά του αποκαλώντας τον «Τζέιμς Ταλαφρίκο», ενώ ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς άφησε υπονοούμενα για τη σεξουαλικότητά του.



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Παράλληλα, όπως σημειώνει ο Guardian, δεξιοί influencers διέδωσαν τον αβάσιμο ισχυρισμό ότι είχε νοσηλευτεί σε κλινική ψυχικής υγείας στο Οχάιο, ενώ στην πραγματικότητα αντιμετώπιζε μια απλή γρίπη.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Στίβεν Μίλερ, αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου και στενός σύμβουλος του Τραμπ, τον χαρακτήρισε «τον πρώτο τρανς υποψήφιο για τη Γερουσία», παρότι ο Τζέιμς Ταλαρίκο είναι cisgender και διατηρεί σχέση με γυναίκα. Ο Ρεπουμπλικανός αντίπαλός του, Κεν Πάξτον, επιχείρησε επίσης να πλήξει την εικόνα του, αμφισβητώντας τον ανδρισμό και τον χαρακτήρα του και αποκαλώντας τον «low-T», παραπέμποντας στα χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης, έναν χαρακτηρισμό που χρησιμοποιείται συχνά στη λεγόμενη «ανδρόσφαιρα». Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν και οι ψευδείς ισχυρισμοί περί vegan διατροφής, οι οποίοι αξιοποιήθηκαν από συντηρητικούς σχολιαστές ως ακόμη ένα μέσο αμφισβήτησης της αρρενωπότητάς του. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, η σύντροφός του είναι vegan και όχι ο ίδιος.

Το μήνυμα που έστειλε στον Έλον Μασκ

Ο Τζέιμς Ταλαρίκο, μετά την επικράτησή του έναντι του Ρεπουμπλικανού Κεν Πάξτον, τον οποίο είχε στηρίξει ανοιχτά ο Έλον Μασκ, έστειλε πολιτικό μήνυμα με αποδέκτη τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία.

Ο Μασκ είχε επενδύσει σημαντικά ποσά στην προεκλογική προσπάθεια του Πάξτον, ενώ είχε χρησιμοποιήσει και την πλατφόρμα X για να εκφράσει τη στήριξή του. Ωστόσο, το εκλογικό αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό για τον ίδιο. Μετά την ήττα, ο επιχειρηματίας σχολίασε με ειρωνική διάθεση: «Μάλλον τα διαστημικά μου λέιζερ για να επηρεάσω τις εκλογές δεν λειτούργησαν αυτή τη φορά».

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Από την πλευρά του, ο Ταλαρίκο έστειλε σαφές μήνυμα προς τους οικονομικά ισχυρούς παράγοντες, δηλώνοντας: «Στείλαμε ένα μήνυμα σε κάθε δισεκατομμυριούχο μεγαλοδότη».

Οι θέσεις του για τα τρανς άτομα

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική υπήρξε η παλαιότερη υποστήριξή του στα δικαιώματα των τρανς ατόμων, την οποία οι Ρεπουμπλικανοί ανέδειξαν σε κεντρικό άξονα της προεκλογικής τους επίθεσης, αξιοποιώντας ακόμη και διαφημίσεις που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη. Σε αυτές προβλήθηκε, μεταξύ άλλων, δήλωσή του από το 2021 ότι «ο Θεός δεν είναι ούτε άνδρας ούτε γυναίκα», με στόχο να παρουσιαστεί ως απειλή για τις παραδοσιακές θρησκευτικές και κοινωνικές αξίες.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, ο Τζέιμς Ταλαρίκο αναθεώρησε εν μέρει ορισμένες από τις προηγούμενες θέσεις του σχετικά με τα δικαιώματα των τρανς ατόμων, επιχειρώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στις προοδευτικές του πεποιθήσεις και στις κοινωνικές ευαισθησίες ενός εκλογικού σώματος όπως αυτό του Τέξας. Σε συνέντευξή του στο Fox News δήλωσε ότι θα αντιτασσόταν στη συμμετοχή τρανς μαθητών-αθλητών σε γυναικεία αθλήματα, εφόσον αυτή έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια ή τη δικαιοσύνη.

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Παράλληλα, περιόρισε τη στήριξή του στη διατήρηση της πρόσβασης των τρανς ανηλίκων σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, δηλώνοντας ότι θα ψήφιζε υπέρ ομοσπονδιακής νομοθεσίας που θα απαγόρευε τις επεμβάσεις επιβεβαίωσης φύλου σε παιδιά, οι οποίες πραγματοποιούνται σπάνια.

Ποια είναι η σύντροφος του Τζέιμς Ταλαρίκο

Ο Ταλαρίκο έχει αναφερθεί με ιδιαίτερα θερμά λόγια στη σύντροφό του, Μπριάνα Μεναρντ, χαρακτηρίζοντάς την «το στήριγμά του» κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο podcast The Jamie Kern Lima Show. Όπως δήλωσε, δεν γνωρίζει αν θα μπορούσε να έχει ανταπεξέλθει στους τελευταίους έξι μήνες της έντονης και απαιτητικής προεκλογικής εκστρατείας χωρίς εκείνη στο πλευρό του.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν όταν η Μπριάνα Μενάρντ εργαζόταν ως επικεφαλής του πολιτικού του γραφείου. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της προεκλογικής εκστρατείας του Ταλαρίκο, ο οποίος επιβεβαίωσε τη σχέση τους στους New York Times τον Αύγουστο, τα αισθήματα μεταξύ τους αναπτύχθηκαν πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, όταν εκείνη κατείχε ακόμη τη συγκεκριμένη θέση. Αφού ξεκίνησαν τη σχέση τους, η Μενάρντ αποχώρησε από το γραφείο του, προκειμένου να αναζητήσει νέες επαγγελματικές ευκαιρίες.

Στη συνέχεια, εργάστηκε για την εκλογή του πολιτειακού βουλευτή Σαλμάν Μποτζάνι, του πρώτου μουσουλμάνου μέλους της νομοθετικής συνέλευσης του Τέξας, αναλαμβάνοντας αργότερα και η ίδια καθήκοντα επικεφαλής του γραφείου του. Σήμερα, κατέχει τη θέση της διευθύντριας του TEXPAC και του τομέα Πολιτικής Εκπαίδευσης στην Ιατρική Ένωση του Τέξας. Το TEXPAC αυτοπροσδιορίζεται ως διακομματική επιτροπή πολιτικής δράσης, με στόχο την εκλογή υποψηφίων που υποστηρίζουν τον ιατρικό κλάδο τόσο σε πολιτειακό όσο και σε ομοσπονδιακό επίπεδο.