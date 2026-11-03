«Άρχισαν τα όργανα» στις ενδιάμεσες εκλογές -Το Aνώτατο Δικαστήριο απέρριψε αίτημα του Τραμπ για τις επιστολικές στην Καλιφόρνια - iefimerida.gr

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ να απαγορευθεί προσωρινά στην Καλιφόρνια η καταμέτρηση επιστολικών ψήφων από 20.000 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, που οι ομοσπονδιακές αρχές υποστηρίζουν ότι ενδέχεται να μην είναι Αμερικανοί πολίτες.

Η απόφαση εκδόθηκε τη Δευτέρα, παραμονή των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί δίνουν μάχη για να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

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Η Καλιφόρνια, η πολυπληθέστερη πολιτεία της χώρας και προπύργιο των Δημοκρατικών, βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης για την εκλογική διαδικασία, μεταδίδει το Reuters.

Ενδιάμεσες εκλογές στην Καλιφόρνια

Οι δικαστές απέρριψαν το αίτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης χωρίς να δημοσιοποιήσουν αιτιολογία, με μια μονοσέλιδη απόφαση, όπως συνηθίζεται σε υποθέσεις έκτακτης ανάγκης. Κανένας δικαστής δεν εξέφρασε δημόσια διαφωνία, ενώ το Ανώτατο Δικαστήριο δεν ζήτησε καν από την Καλιφόρνια να καταθέσει απάντηση στο αίτημα της κυβέρνησης.

Η παράλειψη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η αναζήτηση απάντησης από την άλλη πλευρά αποτελεί συνήθως ένδειξη ότι το δικαστήριο εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο παρέμβασης.

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Η διαμάχη για τις 20.000 επιστολικές ψήφους

Η κυβέρνηση Τραμπ ζητούσε από την Καλιφόρνια να διαχωρίσει τα ψηφοδέλτια που θεωρούσε δυνητικά παράνομα από τα υπόλοιπα και να μην τα καταμετρήσει έως ότου εξακριβωθεί η αμερικανική υπηκοότητα των συγκεκριμένων ψηφοφόρων.

«Από τη στιγμή που η Καλιφόρνια αναμείξει τα αμφισβητούμενα ψηφοδέλτια με τα νόμιμα, δεν θα υπάρχει τρόπος να ανακτηθούν τα ψηφοδέλτια για τα οποία υπάρχουν αμφιβολίες», υποστήριξε το υπουργείο Δικαιοσύνης στην προσφυγή του προς το Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο κατάλογος των περίπου 20.000 ψηφοφόρων καταρτίστηκε από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ και διαβιβάστηκε στις αρχές της Καλιφόρνια, καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες της κομητείας του Λος Άντζελες.

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Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη στις 15 Οκτωβρίου, υποστηρίζοντας ότι η Καλιφόρνια παρεμποδίζει παράνομα την εφαρμογή ομοσπονδιακού νόμου του 1996, ο οποίος προβλέπει ότι η συμμετοχή μη Αμερικανών πολιτών σε ομοσπονδιακές εκλογές συνιστά ποινικό αδίκημα.

Παράλληλα, επικαλέστηκε τη Ρήτρα Υπεροχής του Συντάγματος των ΗΠΑ (Supremacy Clause), σύμφωνα με την οποία η ομοσπονδιακή νομοθεσία υπερισχύει κατά κανόνα της νομοθεσίας των πολιτειών.

Από την πλευρά της, η Καλιφόρνια υποστηρίζει ότι διαθέτει ισχυρές δικλίδες ασφαλείας για την αποτροπή της συμμετοχής μη πολιτών στις εκλογές. Παράλληλα, χαρακτηρίζει την προσφυγή απειλή για το δικαίωμα ψήφου 20.000 ανθρώπων, το οποίο επιχειρείται να περιοριστεί βάσει αόριστων κατηγοριών.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα της πολιτείας, η διαδικασία ελέγχου των εκλογικών καταλόγων από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση είναι προβληματική και ενδέχεται να περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό λανθασμένων εγγραφών.

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Οι προηγούμενες δικαστικές ήττες της κυβέρνησης

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου ήρθε μετά από δύο προηγούμενες απορρίψεις των αιτημάτων της κυβέρνησης. Στις 28 Οκτωβρίου, ο ομοσπονδιακός δικαστής Ντέιβιντ Κάρτερ, στο Λος Άντζελες, είχε απορρίψει το αίτημα της κυβέρνησης, εκφράζοντας έντονες επιφυλάξεις για την παρέμβαση της ομοσπονδιακής εξουσίας στην εκλογική διαδικασία.

«Ποτέ άλλοτε στην αμερικανική ιστορία δεν έχει επιχειρήσει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, την παραμονή εκλογών, να εξαναγκάσει μια πολιτεία και τις τοπικές αρχές να εγκαταλείψουν τις δικές τους συνταγματικές εκλογικές διαδικασίες και να υποταχθούν στη βούληση της εκτελεστικής εξουσίας», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο δικαστής αμφισβήτησε, επίσης, την αξιοπιστία των στοιχείων της κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι σε άλλες πολιτείες πρόσωπα που είχαν πρόσφατα χαρακτηριστεί από τις ομοσπονδιακές αρχές ως μη πολίτες αποδείχθηκε επανειλημμένα ότι ήταν πολιτογραφημένοι Αμερικανοί πολίτες.

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Την Παρασκευή το 9ο Ομοσπονδιακό Εφετείο, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, αρνήθηκε επίσης να μπλοκάρει την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, υπογραμμίζοντας την αρμοδιότητα της πολιτείας στη διαχείριση των εκλογών και το «ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο» που διαθέτει για τη διασφάλιση της ακεραιότητάς τους. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διαδικασία ακύρωσης της εγγραφής ψηφοφόρων εφόσον αποδειχθεί ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ / Φωτογραφία: AP

Στο επίκεντρο η εκλογική ακεραιότητα

Η υπόθεση εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να ενισχύσει τους ελέγχους γύρω από τη συμμετοχή μη πολιτών στις εκλογές. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα διατυπώσει ισχυρισμούς περί εκτεταμένης εκλογικής νοθείας στις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων και για τις προεδρικές εκλογές του 2020, τις οποίες έχασε από τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν.

Η κυβέρνηση έχει ήδη επιχειρήσει να περιορίσει την επιστολική ψήφο. Τον Σεπτέμβριο, το Ανώτατο Δικαστήριο είχε απορρίψει και εκείνη την προσπάθεια, ενώ την Κυριακή ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε ξεχωριστή αγωγή της κυβέρνησης που αφορούσε τις εκλογές για τη Γερουσία στην Αλάσκα.

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Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, χαιρέτισε την τελευταία δικαστική απόφαση, κάνοντας λόγο για νίκη της δημοκρατικής διαδικασίας.

«Πρόκειται για μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη για όλους τους Αμερικανούς, δεδομένων των αηδιαστικών και επικίνδυνων επιθέσεων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης κατά της δημοκρατίας μας», δήλωσε. Πρόσθεσε ότι οι κάτοικοι της πολιτείας μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς γνωρίζοντας ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν ελεύθερα και δίκαια, όπως συμβαίνει διαχρονικά.

Από την πλευρά του, ο υπηρεσιακός αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Τρεντ Μακ Κότερ, είχε δηλώσει μετά την κατάθεση της προσφυγής ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο νομικό μέσο για την προστασία της ακεραιότητας των εκλογών και την εφαρμογή της ομοσπονδιακής νομοθεσίας.

Η πολιτική σημασία της υπόθεσης είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς η Καλιφόρνια διαθέτει 52 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων, περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη πολιτεία. Οι Δημοκρατικοί χρειάζονται καθαρό κέρδος τεσσάρων εδρών για να εξασφαλίσουν την πλειοψηφία στο Σώμα, καθιστώντας κάθε εκλογική αναμέτρηση στην πολιτεία κρίσιμη για τον συνολικό συσχετισμό δυνάμεων στο Κογκρέσο.