Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Οι Ρεπουμπλικάνοι σε αγώνα συσπείρωσης πριν από την κάλπη της Τρίτης, δύσκολη μάχη για τη Γερουσία - iefimerida.gr

Το τελευταίο σαββατοκύριακο πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης 3 Νοεμβρίου βρίσκει τους Δημοκρατικούς με ενισχυμένες προσδοκίες και τους Ρεπουμπλικάνους αντιμέτωπους με έναν διευρυμένο εκλογικό ανταγωνισμό.

Η ακρίβεια, η δυσαρέσκεια για τον πόλεμο στο Ιράν και η χαμηλή αποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ επιβαρύνουν το κυβερνών κόμμα. Ωστόσο, οι μικρές διαφορές σε κρίσιμες Πολιτείες και η αβεβαιότητα των δημοσκοπήσεων δεν επιτρέπουν ασφαλείς προβλέψεις, ιδιαίτερα για τη Γερουσία.

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Η δημοσκόπηση Reuters/Ipsos που ολοκληρώθηκε στις 26 Οκτωβρίου καταγράφει αποδοχή του Τραμπ στο 32%. Στην πρόθεση ψήφου για το Κογκρέσο, οι Δημοκρατικοί προηγούνται με 47% έναντι 36% μεταξύ των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων και με 53% έναντι 44% μεταξύ όσων εμφανίζονται πιθανότερο να ψηφίσουν. Το 73% θεωρεί ότι το κόστος ζωής κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση. Παράλληλα, το 46% των Δημοκρατικών δηλώνει πολύ ενθουσιώδες για τις εκλογές, έναντι 30% των Ρεπουμπλικανών.

Αυξημένη κινητικότητα των Δημοκρατικών σε κρίσιμες Πολιτείες

Οι Δημοκρατικοί προσέρχονται έτσι στην τελική αναμέτρηση με ευνοϊκότερο κλίμα για την ανάκτηση της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ η Γερουσία παραμένει δυσκολότερος στόχος. Χρειάζονται καθαρό κέρδος τεσσάρων εδρών, διατηρώντας ταυτόχρονα όσες ήδη ελέγχουν. Η προστασία των εδρών στο Μίσιγκαν και την Τζόρτζια αποτελεί βασική προϋπόθεση της στρατηγικής τους.

Στο Μίσιγκαν, το CNN καταγράφει τον Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ στο 49%, έναντι 42% του Ρεπουμπλικάνου Μάικ Ρότζερς. Ο Δημοκρατικός υποψήφιος έχει ενισχύσει τη συσπείρωση του κόμματός του μετά τις δύσκολες εσωκομματικές εκλογές. Η αναμέτρηση έχει αποκτήσει έντονα συγκρουσιακό χαρακτήρα, με τον Τραμπ να αποκαλεί τον μουσουλμάνο υποψήφιο «τζιχαντιστή» και να τον συγκρίνει με τους δράστες της 11ης Σεπτεμβρίου. Ο Ελ-Σαγέντ απορρίπτει τις κατηγορίες και διατυπώνει ερωτήματα για τις σχέσεις του Τραμπ με τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ.

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Στο Τέξας, η ίδια έρευνα δίνει στον Τζέιμς Ταλαρίκο 49%, έναντι 43% του Κεν Πάξτον. Το αμφιλεγόμενο παρελθόν του Πάξτον και η υποστήριξη του Ταλαρίκο μεταξύ των Λατίνων ενισχύουν τη δημοκρατική υποψηφιότητα. 'Αλλες δημοσκοπήσεις πάντως δείχνουν μικρότερη διαφορά. Ο μέσος όρος του RealClearPolling εμφανίζει διαφορά περίπου δύο μονάδων, ενώ μέτρηση της Quantus Insights δίνει οριακό προβάδισμα στον Πάξτον.

Το Κάνσας παραμένει μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις. Ο Δημοκρατικός 'Ανταμ Χάμιλτον εμφανίζεται ανταγωνιστικός απέναντι στον γερουσιαστή Ρότζερ Μάρσαλ, σε πολιτεία που δεν έχει εκλέξει Δημοκρατικό γερουσιαστή από το 1932. Το CNN καταγράφει 49% έναντι 45%.

Στο Μέιν, η Ρεπουμπλικανή Σούζαν Κόλινς που έχει αποστασιοποιηθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ δείχνει να αντέχει απέναντι στον Δημοκρατικό Τρόι Τζάκσον. Το CNN καταγράφει 49% για τον Τζάκσον και 45% για την Κόλινς, χαρακτηρίζοντας ανοιχτή την αναμέτρηση, ενώ ο μέσος όρος του RealClearPolling περιορίζει τη διαφορά στο 1,4.

Η Βόρεια Καρολίνα παραμένει σημαντική ευκαιρία για τους Δημοκρατικούς, με τον πρώην κυβερνήτη Ρόι Κούπερ απέναντι στον Μάικλ Γουάτλι. Στο Οχάιο, ο Δημοκρατικός πρώην γερουσιαστής Σέροντ Μπράουν διατηρεί μικρό προβάδισμα απέναντι στον Ρεπουμπλικάνο Τζον Χάστεντ, με τον μέσο όρο των δημοσκοπήσεων του RealClearPolling να τοποθετεί τη διαφορά περίπου στις 3 ποσοστιαίες μονάδες. Αντίθετα, στην Αϊόβα, η Ρεπουμπλικανή 'Ασλεϊ Χίνσον και ο Δημοκρατικός Τζος Τούρεκ βρίσκονται ουσιαστικά στο ίδιο επίπεδο, με τη Χίνσον να προηγείται οριακά κατά 0,4 μονάδες. Οι διαφορές αυτές αφήνουν ανοιχτές και τις δύο αναμετρήσεις, ιδιαίτερα εκείνη της Αϊόβα, όπου ο συγκεντρωτικός δείκτης δεν υποδεικνύει σαφές εκλογικό πλεονέκτημα.

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Κινητικότητα στους Ρεπουμπλικανούς για μαζικότερη προσέλευση στις κάλπες

Για τους Ρεπουμπλικάνους, το ζητούμενο είναι να μετατρέψουν την κομματική προτίμηση σε προσέλευση. Ο Τραμπ επανέφερε στο πρόγραμμά του συγκεντρώσεις σε Κάνσας και Αϊόβα την Κυριακή, μετά την αρχική ακύρωσή τους, παράλληλα με σχεδόν είκοσι τηλεφωνικές προεκλογικές εκδηλώσεις. Η επιμονή σε Πολιτείες όπου το κόμμα συνήθως αισθάνεται ασφαλές αποτυπώνει την έκταση της προσπάθειας συσπείρωσης.

Ο Τραμπ συνδυάζει επιθετική ρητορική κατά των Δημοκρατικών με οικονομικές υποσχέσεις, μεταξύ των οποίων καταβολή 5.000 δολαρίων εφόσον διατηρηθεί ο ρεπουμπλικανικός έλεγχος του Κογκρέσου. Ο Μπαράκ Ομπάμα αντιτείνει ότι η κυβέρνηση αποφεύγει τις ουσιαστικές απαντήσεις για την ακρίβεια. Και οι δύο επιχειρούν να παρουσιάσουν την αντίπαλη πλευρά ως αποκομμένη από τις οικονομικές αγωνίες των νοικοκυριών.

Η μετακίνηση Λατίνων ψηφοφόρων προσθέτει πίεση στους Ρεπουμπλικάνους. Η Wall Street Journal έχει καταγράψει δυσαρέσκεια για τις τιμές και τις επιπτώσεις της μεταναστευτικής πολιτικής στην εργασία και στις τοπικές επιχειρήσεις. Η Washington Post, εξετάζοντας τις τελευταίες μετρήσεις, επισημαίνει ενδείξεις αποδυνάμωσης της πολυφυλετικής συμμαχίας που στήριξε τον Τραμπ το 2024, χωρίς να θεωρεί δεδομένη την εκλογική της έκφραση.

Στην Αλάσκα, η μάχη της Μ. Πελτόλα με τον γερουσιαστή Νταν Σάλιβαν συνοδεύεται πλέον από ποινική έρευνα και δικαστικές κινήσεις. Το υπουργείο Δικαιοσύνης εξέδωσε περισσότερες από 40 κλητεύσεις και αιτήματα εγγράφων για την υποψηφιότητα του συνονόματου Ντάνιελ Τζ. Σάλιβαν. Ζητά επίσης να εμποδιστεί η πιστοποίηση ενδεχόμενης οριακής ήττας του Ρεπουμπλικάνου.

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Η έρευνα αφορά καταγγελίες ότι Δημοκρατικοί συνέβαλαν στη στρατολόγηση του δεύτερου Σάλιβαν για να αποσπάσει ψήφους. Η Πελτόλα και η αρμόδια δημοκρατική επιτροπή αρνούνται εμπλοκή. Το ABC News αναφέρει ότι το Ανώτατο Δικαστήριο της Αλάσκας είχε επιβεβαιώσει τη νομιμότητα της υποψηφιότητας, ενώ η ομοσπονδιακή έρευνα εξετάζει χωριστά τις παρασκηνιακές ενέργειες.

Στην Καλιφόρνια, ομοσπονδιακό εφετείο απέρριψε εκ νέου το αίτημα της κυβέρνησης να εμποδιστεί η καταμέτρηση επιστολικών ψηφοδελτίων περισσότερων από 20.000 εγγεγραμμένων, τους οποίους θεωρεί πιθανούς μη πολίτες.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, περισσότεροι από 49 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ήδη ψηφίσει, αριθμός ρεκόρ για ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με το Election Lab του Πανεπιστημίου της Φλόριντα. Η κάλπη θα κρίνει τόσο τον έλεγχο του Κογκρέσου όσο και τα περιθώρια επιλογών του Τραμπ στα τελευταία δύο χρόνια της θητείας του. Ένδεχόμενη δημοκρατική πλειοψηφία θα άνοιγε τον δρόμο για ενισχυμένη εποπτεία και κοινοβουλευτικές έρευνες.