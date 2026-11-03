Live οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Μάχη για την πλειοψηφία σε Βουλή και Γερουσία -Δόθηκε παράταση σε αρκετά εκλογικά κέντρα - iefimerida.gr

Σε κλίμα έντονης πόλωσης συνεχίζεται η διεξαγωγή των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, λίγες ώρες πριν δουν τη δημοσιότητα τα πρώτα αποτελέσματα.

Με καταγγελίες για νοθεία, τηλεφωνήματα για βόμβα, ανακοινώσεις, πρόωρους πανηγυρισμούς και παράταση της διαδικασίας σε αρκετά κέντρα συνεχίζεται η εκλογική διαδικασία στις ΗΠΑ για την ανάδειξη των μελών των δύο νομοθετικών σωμάτων.

Οι Αμερικανοί προσέρχονται στις κάλπες προκειμένου να εκλέξουν τα 435 μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς και 35 από τις συνολικά 100 έδρες της Γερουσίας.

Οι πρώτες κάλπες κλείνουν στις περιοχές της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ στις 2 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος (1πμ κλείνουν οι κάλπες για τη Βουλή σε Ιντιάνα και Κεντάκι), κάτι που θα συνεχιστεί προς τις δυτικές περιοχές με τελευταία την Αλάσκα, που κλείνει τις κάλπες της στις 8 το πρωί (ώρα Ελλάδος).

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