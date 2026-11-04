Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Η Ρεπουμπλικανή Νικόλ Μαλλιωτάκη επανεξελέγη στη Βουλή των Αντιπροσώπων - iefimerida.gr

Η Νικόλ Μαλλιωτάκη επανεκλέγη στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η Ελληνοαμερικανίδα μάλιστα είναι η μόλις μία εκ των δύο Ρεπουμπλικανών που κατάφεραν από τα διαμερίσματα της πόλης της Νέας Υόρκης, να εκλεγούν καθώς όλα τα άλλα πήγαν σε χέρια Δημοκρατικών.

Η Μαλλιωτάκη στο 11ο διαμέρισμα συγκεντρώνει 56,1% στο 94% των καταμετρημένων ψήφων με τον αντίπαλό της, τον Μάικ ντεΚίλις να συγκεντρώνει 43,8%.