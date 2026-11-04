 Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Η Ρεπουμπλικανή Νικόλ Μαλλιωτάκη επανεξελέγη στη Βουλή των Αντιπροσώπων - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Η Ρεπουμπλικανή Νικόλ Μαλλιωτάκη επανεξελέγη στη Βουλή των Αντιπροσώπων

ΗΠΑ: Βουλευτής των Ρεπουμπλικάνων από τη Νέα Υόρκη ζητά οριστική άρση του εμπάργκο όπλων προς την Κύπρο
Η βουλευτής των Ρεπουμπλικανών Νικόλ Μαλλιωτάκη
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Νικόλ Μαλλιωτάκη επανεκλέγη στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η Ελληνοαμερικανίδα μάλιστα είναι η μόλις μία εκ των δύο Ρεπουμπλικανών που κατάφεραν από τα διαμερίσματα της πόλης της Νέας Υόρκης, να εκλεγούν καθώς όλα τα άλλα πήγαν σε χέρια Δημοκρατικών.

Η Μαλλιωτάκη στο 11ο διαμέρισμα συγκεντρώνει 56,1% στο 94% των καταμετρημένων ψήφων με τον αντίπαλό της, τον Μάικ ντεΚίλις να συγκεντρώνει 43,8%.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Νικόλ Μαλλιωτάκη ενδιάμεσες εκλογές 2026 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ