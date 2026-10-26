Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Ελληνική μάχη για μια θέση στη Γερουσία και έξι στη Βουλή -Ποιοι ομογενείς διεκδικούν την επανεκλογή τους - iefimerida.gr

Σε κλίμα έντονης πόλωσης, με την ακρίβεια, το μεταναστευτικό και τον πόλεμο στο Ιράν να πιέζουν τους Ρεπουμπλικανούς του Ντόναλντ Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες οδηγούνται στις κάλπες την επόμενη Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.

Στις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές επανεκλέγεται το σύνολο των 435 μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων καθώς και οι 35 από τους 100 γερουσιαστές.



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Για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια η ομογένεια διεκδικεί μια θέση στη Γερουσία, όπου δεν εκπροσωπείται από τον Ιανουάριο του 2013 που αποχώρησε η Ολυμπία Σνόου. Ο βουλευτής των Δημοκρατικών Κρις Πάππας, που πρωτοεξελέγη βουλευτής το 2018, θεωρείται ένας από τους καλύτερους γνώστες και υποστηρικτές των ελληνικών θεμάτων στο Κογκρέσο. Πλέον δίνει μάχη να εκλεγεί γερουσιαστής στο Νιου Χαμσάιρ και με αντίπαλο τον πρώην γερουσιαστή Τζον Σουνούνου, το έργο του δεν θεωρείται εύκολο. Ωστόσο, πρόσφατα, ακόμα και ο πρώην υποψήφιος του ρεπουμπλικανικού κόμματος Ντον Μπόλντουκ, προερχόμενος από το κίνημα Μaga, ανακοίνωσε ότι τον στηρίζει.



Μάχη για τρεις στη Φλόριντα



Η ανακατανομή των Περιφερειών στη Φλόριντα έχει φέρει τον Γκας Μπιλιράκη αντιμέτωπο με την πιο δύσκολη μάχη της πολιτικής του διαδρομής για την εκλογή του στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Παρότι η Φλόριντα θεωρείται παραδοσιακό κάστρο των Ρεπουμπλικανών, ο Μπιλιράκης κοντράρεται με την υποψήφια των Δημοκρατικών Κίμπερλι Όβερμαν και τον ανεξάρτητο υποψήφιο Μπράντεν Σκράιβενερ. Στην παλιά του περιφέρεια, πάντως, ο Γκας Μπιλιράκης, πρώην συγκάτοικος του Μάρκο Ρούμπιο στη Φλόριντα και συνομιλητής του Ντόναλντ Τραμπ, είχε κερδίσει την έδρα με συντριπτικό ποσοστό 71%. Με καταγωγή από την Κάλυμνο, ο Γκας Μπιλιράκης είναι ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο και αγαπητό πρόσωπο στην ελληνοαμερικανική κοινότητα με σχεδόν οικουμενική αποδοχή και έχει πρωταγωνιστήσει σε σκληρές μάχες στο Κογκρέσο για την προώθηση των θεμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου.

Στην 8η Περιφέρεια της Φλόριντα διεκδικεί την επανεκλογή του ο Μάικ Χαριδόπουλος που εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής με το ρεπουμπλικανικό κόμμα το 2024 και θεωρείται σημαντικό να προστεθεί η φωνή του στους ομογενείς του Κογκρέσου. Η ομογένεια των Ηνωμένων Πολιτειών διεκδικεί τη διατήρηση και της τρίτης έδρας στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών στην Πολιτεία της Φλόριντα. Αυτή του Τζίμι Πατρώνη που είχε κερδίσει στις έκτακτες εκλογές τον Απρίλιο του 2025. Ο Πατρώνης, που κατάγεται από την Πάτμο, κέρδισε την είσοδό του στο Κογκρέσο στη θέση του ομοσπονδιακού βουλευτή της 1ης περιφέρειας της Φλόριντα Ματ Γκετζ, ο οποίος είχε προταθεί να αναλάβει το υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά τελικά απέσυρε την υποψηφιότητά του μετά τις καταγγελίες για εμπλοκή σε σεξουαλικά σκάνδαλα. Πρώην οικονομικός διευθυντής της Περιφέρειας της Φλόριντα και επικεφαλής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, ο Τζίμι Πατρώνης είχε εκλεγεί με την προσωπική στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Ελληνοαμερικανίδες της Βουλής



Την έδρα της παλεύει να διατηρήσει επίσης η δυναμική εκπρόσωπος της Νεβάδα Ντίνα Τάιτους που επιδιώκει μια ακόμα θητεία στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η Ελληνοαμερικανίδα πολιτικός και πανεπιστημιακός εκλέγεται βουλευτής με τους Δημοκρατικούς από το 2009. Στην 11η Περιφέρεια της Νέας Υόρκης δίνει ξανά τη δική της εκλογική μάχη η Νικόλ Μαλλιωτάκη με καταγωγή από τη Σητεία της Κρήτης. Κόρη μεταναστών που αναζήτησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα καλύτερο μέλλον, η κ. Μαλλιωτάκη εξελέγη για πρώτη φορά μέλος της αμερικανικής Βουλής το 2020.

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Με καταγωγή από την Αβδέλλα Γρεβενών η Μάγκι Γκουντλάντερ, σύζυγος του πρώην Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν, διεκδικεί την επανεκλογή της στη Βουλή. Η 39χρονη πολιτικός κέρδισε για πρώτη φορά τις εκλογές το 2024 με το Δημοκρατικό κόμμα και έχει συμμετάσχει σε πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Είναι η νεότερη εκπρόσωπος της ομογένειας στο Κογκρέσο και δίνει τη δική της μάχη στην Πολιτεία του Νιου Χαμσάιρ.

Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί θα μετρήσουν στην κάλπη τις δυνάμεις τους, δυο χρόνια πριν από τις επόμενες προεδρικές εκλογές, με πολλούς αναλυτές να εκτιμούν ότι ενδεχομένως οι Δημοκρατικοί καταφέρουν να εξασφαλίσουν την πλειοψηφία τουλάχιστον στο ένα, αν όχι και στα δύο, σώματα του αμερικανικού Κογκρέσου.