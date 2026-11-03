Σε εξέλιξη οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Μάχες «σώμα με σώμα» για τη Γερουσία -Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις - iefimerida.gr

Τέσσερις έδρες πρέπει να κερδίσουν από τους Ρεπουμπλικανούς οι Δημοκρατικοί, προκειμένου να ανακτήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Οι Αμερικανοί προσέρχονται σήμερα ﻿στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές (midterms), κατά τις οποίες ανανεώνεται το σύνολο των 435 εδρών της Βουλής των Αντιπροσώπων, περίπου το ένα τρίτο της Γερουσίας, καθώς και σειρά κυβερνητικών και πολιτειακών αξιωμάτων. Στο επίκεντρο της εκλογικής αναμέτρησης βρίσκεται, ωστόσο, η μάχη για τον έλεγχο της Γερουσίας, καθώς το αποτέλεσμα θα καθορίσει εάν οι Ρεπουμπλικανοί θα διατηρήσουν την πλειοψηφία τους ή εάν οι Δημοκρατικοί θα καταφέρουν να ανακτήσουν τον έλεγχο του σώματος.

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Από τις συνολικά 35 έδρες που τίθενται σε διεκδίκηση για τη Γερουσία -33 στις τακτικές εκλογές και δύο σε συμπληρωματικές αναμετρήσεις για να καλυφθούν οι δύο κενές έδρες-, η προσοχή των αναλυτών επικεντρώνεται σε εννέα πολιτείες, όπου η έκβαση παραμένει αβέβαιη ή μπορεί να ανατρέψει τις ισορροπίες.

Όπως επισημαίνει το Reuters σε εκλογικό του οδηγό, η μάχη διεξάγεται σε μεγάλο βαθμό σε πολιτείες που ψήφισαν υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ το 2024, αλλά όπου η χαμηλή δημοτικότητα του Αμερικανού προέδρου και η οικονομική δυσαρέσκεια δημιουργούν νέες ευκαιρίες για τους Δημοκρατικούς.

Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις έχουν εμφανίσει τα τελευταία χρόνια μια επαναλαμβανόμενη τάση να καταγράφουν χαμηλότερα ποσοστά για τους Ρεπουμπλικανούς από εκείνα που τελικά συγκεντρώνουν στην κάλπη. Το φαινόμενο ήταν εντονότερο στις εκλογικές αναμετρήσεις στις οποίες συμμετείχε προσωπικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα σχετικά με τις ενδιάμεσες εκλογές ήταν αυτές του 2014, όταν οι μετρήσεις δεν αποτύπωσαν την εκλογική δυναμική των Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι ανέκτησαν τον έλεγχο της Γερουσίας.

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Βόρεια Καρολίνα

Μία από τις σημαντικότερες ευκαιρίες των Δημοκρατικών για την κατάκτηση μιας ρεπουμπλικανικής έδρας βρίσκεται στη Βόρεια Καρολίνα, όπου ο απερχόμενος γερουσιαστής Τομ Τίλις δεν διεκδικεί επανεκλογή. Ο πρώην κυβερνήτης Ρόι Κούπερ αντιμετωπίζει τον Ρεπουμπλικανό Μάικλ Γουάτλεϊ, πρώην πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και στενό σύμμαχο του Τραμπ.

Ο Κούπερ διαθέτει ισχυρή πολιτική παρουσία στην πολιτεία, έχοντας εκλεγεί δύο φορές κυβερνήτης και τέσσερις φορές γενικός εισαγγελέας. Μάλιστα, στις κυβερνητικές εκλογές του 2016 και του 2020 επικράτησε, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ κέρδισε την πολιτεία στις αντίστοιχες προεδρικές αναμετρήσεις. Ο Γουάτλεϊ, από την άλλη, δεν έχει προηγούμενη εμπειρία σε αιρετό αξίωμα, ενώ η στενή σύνδεσή του με τον Αμερικανό πρόεδρο μπορεί να αποτελέσει μειονέκτημα.

Το Reuters καταγράφει τη Βόρεια Καρολίνα ως μία από τις ισχυρότερες πιθανότητες των Δημοκρατικών να κερδίσουν έδρα.

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Η Χάλεϊ Στίβενς / Φωτογραφία: AP

Μίσιγκαν

Στο Μίσιγκαν, οι Δημοκρατικοί καλούνται να υπερασπιστούν την έδρα που αφήνει ο απερχόμενος γερουσιαστής Γκάρι Πίτερς, σε μια αναμέτρηση που σημαδεύτηκε από έντονη εσωκομματική αντιπαράθεση. Ο υποψήφιος του κόμματος Αμπντούλ ελ Σαγιέν επικράτησε στις προκριματικές εκλογές της βουλευτού Χάλεϊ Στίβενς με μικρή διαφορά, ωστόσο η εκστρατεία του εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις σε τμήματα του Δημοκρατικού ακροατηρίου.

Οι επικρίσεις του προς το Ισραήλ και οι πολιτικές του σχέσεις με τον αριστερό σχολιαστή Χασάν Πάικερ έχουν ενισχύσει την υποστήριξή του στην προοδευτική πτέρυγα, αλλά έχουν προκαλέσει επιφυλάξεις σε άλλες ομάδες ψηφοφόρων.

Η ένταση κορυφώθηκε την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, όταν η Στίβενς ανακοίνωσε ότι στηρίζει τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο Μάικ Ρότζερς. Σύμφωνα με το Roll Call, η απόφασή της αποτελεί σοβαρό πλήγμα για την εικόνα της ενότητας των Δημοκρατικών, αν και δεν είναι βέβαιο ότι θα μεταβάλει την εκλογική συμπεριφορά.

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Πάντως, η τελευταία δημοσκόπηση των New York Times και του Siena Research Institute, που δημοσιεύθηκε την 1η Νοεμβρίου, εμφανίζει τον Ελ Σαγιέν να προηγείται με 53% έναντι 42% του Ρότζερς. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ των αμφίρροπων αναμετρήσεων, γεγονός που δείχνει ότι, παρά τις εσωκομματικές τριβές, ο Δημοκρατικός υποψήφιος διατηρεί ισχυρό προβάδισμα.

O Τραμπ σε συγκέντρωση / Φωτογραφία: AP

Τέξας

Το Τέξας, παραδοσιακό προπύργιο των Ρεπουμπλικανών, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της εφετινής εκλογικής αναμέτρησης. Ο Δημοκρατικός πολιτειακός βουλευτής Τζέιμς Ταλαρίκο βρίσκεται απέναντι στον γενικό εισαγγελέα της πολιτείας Κεν Πάξτον, ο οποίος εξασφάλισε το χρίσμα με την υποστήριξη του Τραμπ, εκτοπίζοντας τον εν ενεργεία γερουσιαστή Τζον Κόρνιν σε μια σκληρή εσωκομματική μάχη.

Ο Πάξτον έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων, μεταξύ άλλων λόγω καταγγελιών για συζυγική απιστία και της διαδικασίας καθαίρεσης που αντιμετώπισε το 2023, από την οποία τελικά απαλλάχθηκε. Παράλληλα, αντιμετωπίζει δυσκολίες στη συγκέντρωση προεκλογικών πόρων, αναγκάζοντας τους Ρεπουμπλικανούς να επενδύσουν σημαντικά στην προσπάθεια διατήρησης μιας έδρας που μέχρι πρότινος θεωρούνταν ασφαλής.

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Ο Ταλαρίκο επιχειρεί να προσελκύσει ανεξάρτητους ψηφοφόρους αλλά και δυσαρεστημένους Ρεπουμπλικανούς, προβάλλοντας ένα πιο συναινετικό πολιτικό προφίλ. Οι θέσεις του σε κοινωνικά ζητήματα, ωστόσο, ενδέχεται να περιορίσουν τη διείσδυσή του σε συντηρητικά ακροατήρια. Η τελευταία δημοσκόπηση των New York Times/Siena τον εμφανίζει να προηγείται με 50% έναντι 43% του Πάξτον, μια ιδιαίτερα αξιοσημείωτη επίδοση για Δημοκρατικό υποψήφιο σε μια πολιτεία όπου το κόμμα δεν έχει κερδίσει πολιτειακή εκλογή από το 1994.

Σε εκλογικό κλίμα το Τέξας / AP

Αλάσκα

Στην Αλάσκα, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Νταν Σάλιβαν βρίσκεται αντιμέτωπος με μια διπλή πρόκληση: την υποψηφιότητα της Δημοκρατικής πρώην βουλευτού Μέρι Πελτόλα και την παρουσία ενός δεύτερου υποψηφίου με το ίδιο όνομα. Η Πελτόλα είχε εκπροσωπήσει την πολιτεία στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το 2022 έως το 2025 και θεωρείται ισχυρή αντίπαλος για τον γερουσιαστή.

Ο δεύτερος υποψήφιος, ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός Νταν Τζ. Σάλιβαν, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι η παρουσία του στο ψηφοδέλτιο μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους ψηφοφόρους. Το υπουργείο Δικαιοσύνης προσέφυγε στη δικαιοσύνη ζητώντας να καθυστερήσει η επικύρωση του αποτελέσματος σε περίπτωση που ο εν ενεργεία γερουσιαστής ηττηθεί με διαφορά μικρότερη από τις ψήφους που θα συγκεντρώσει ο συνώνυμός του. Ωστόσο, όπως μετέδωσε το Associated Press την 1η Νοεμβρίου, ομοσπονδιακή δικαστής απέρριψε την προσφυγή, κρίνοντας ότι το αίτημα δεν μπορούσε να εφαρμοστεί στην πράξη, καθώς πολλοί ψηφοφόροι είχαν ήδη ψηφίσει.

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Η δημοσκόπηση των New York Times/Siena δίνει στην Πελτόλα προβάδισμα 48% έναντι 46% του Σάλιβαν. Η αναμέτρηση διεξάγεται με το σύστημα της κατάταξης των υποψηφίων (ranked-choice voting), στοιχείο που προσθέτει ακόμη μία διάσταση στην εκλογική μάχη.

Yποστηρικτές των Ρεπουμπλικανών σε πολιτική συγκέντρωση / Φωτογραφία: AP

﻿Αϊόβα

Η Αϊόβα, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει μετατοπιστεί προς τους Ρεπουμπλικανούς, εξελίσσεται σε μία από τις πιο απρόσμενες αμφίρροπες αναμετρήσεις. Η αποχώρηση της γερουσιαστού Τζόνι Ερνστ άφησε ανοιχτή την έδρα, με τη Ρεπουμπλικανή βουλευτή Άσλεϊ Χίνσον να αντιμετωπίζει τον Δημοκρατικό πολιτειακό βουλευτή Τζος Τούρεκ, πρώην αθλητή της καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο και δύο φορές χρυσό Παραολυμπιονίκη.

Η οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο της εκστρατείας, καθώς οι αγροτικές περιοχές της πολιτείας επηρεάζονται από τις εμπορικές εντάσεις και τους δασμούς της κυβέρνησης Τραμπ, ενώ οι υψηλές τιμές των καυσίμων επιβαρύνουν τα νοικοκυριά.

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Ο Τούρεκ προβάλλει τη διακομματική συνεργασία και την εμπειρία του στην εκπροσώπηση μιας συντηρητικής εκλογικής περιφέρειας, επιχειρώντας να προσεγγίσει ψηφοφόρους πέρα από την παραδοσιακή βάση των Δημοκρατικών.

Η δημοσκόπηση των New York Times/Siena της 1ης Νοεμβρίου καταγράφει σχεδόν απόλυτη ισοπαλία, με τον Τούρεκ στο 48% και τη Χίνσον στο 47%. Η διαφορά βρίσκεται εντός του περιθωρίου στατιστικού σφάλματος, επιβεβαιώνοντας ότι η έδρα μπορεί να κριθεί ακόμη και με ελάχιστες ψήφους.

Yποστηρικτές των Ρεπουμπλικανών σε πολιτική συγκέντρωση / AP

Μέιν

Στο Μέιν, οι Δημοκρατικοί επιχειρούν να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι η πολιτεία έχει στηρίξει την Κάμαλα Χάρις στις προεδρικές εκλογές του 2024, προκειμένου να εκτοπίσουν τη Ρεπουμπλικανή γερουσιαστή Σούζαν Κόλινς. Απέναντί της βρίσκεται ο Τρόι Τζάκσον, πρώην υλοτόμος και πρόεδρος της Γερουσίας της πολιτείας, ο οποίος επιλέχθηκε ως υποψήφιος μετά την αποχώρηση του Γκράχαμ Πλάτνερ τον Ιούλιο.

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Ο Πλάτνερ, καλλιεργητής στρειδιών και νεοεισερχόμενος στην πολιτική, αποσύρθηκε μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση, τις οποίες αρνήθηκε. Οι Δημοκρατικοί συσπειρώθηκαν στη συνέχεια γύρω από τον Τζάκσον, ο οποίος διατηρεί παρόμοιο προοδευτικό πολιτικό προσανατολισμό.

Η Κόλινς, που εξελέγη για πρώτη φορά το 1996 και έχει καταφέρει να διατηρήσει την έδρα της επί δεκαετίες, διαθέτει μετριοπαθές προφίλ και συχνά διαφοροποιείται από τη γραμμή του κόμματός της.

Ωστόσο, η τελευταία δημοσκόπηση των New York Times/Siena δίνει προβάδισμα έξι μονάδων στον Τζάκσον, με ποσοστά 51% έναντι 45%. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες ευκαιρίες των Δημοκρατικών να κερδίσουν έδρα από τους Ρεπουμπλικανούς.

Eνδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ / Φωτογραφία: AP

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Τζόρτζια

Στην Τζόρτζια, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζον Όσοφ διεκδικεί την επανεκλογή του απέναντι στον Ρεπουμπλικανό βουλευτή Μάικ Κόλινς, ο οποίος έχει την υποστήριξη του Τραμπ. Η πολιτεία έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα πεδία εκλογικής αντιπαράθεσης στις ΗΠΑ, καθώς οι προεδρικές και οι γερουσιαστικές αναμετρήσεις της τελευταίας περιόδου έχουν κριθεί με οριακές διαφορές.

Ο 39χρονος Όσοφ είχε επικρατήσει στις εκλογές του 2021 και συγκαταλέγεται ήδη στα πρόσωπα που εξετάζονται ως πιθανοί υποψήφιοι για το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών το 2028. Ο αντίπαλός του έχει υιοθετήσει ιδιαίτερα επιθετικό ύφος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ έχει δεχθεί επικρίσεις για παλαιότερες δηλώσεις του σχετικά με την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ το 2024. Τις τελευταίες εβδομάδες, η προεκλογική του εκστρατεία βρέθηκε επίσης αντιμέτωπη με αντιδράσεις για ρατσιστικές αναρτήσεις πρώην συνεργάτη του, τις οποίες αποκήρυξε.

Το Reuters κατατάσσει την Τζόρτζια στις πολιτείες όπου οι Δημοκρατικοί έχουν το προβάδισμα, με τον Όσοφ να θεωρείται ισχυρός υποψήφιος για την επανεκλογή του.

Nτόναλντ Τραμπ / Φωτογραφία: AP

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Οχάιο

Στο Οχάιο, ο Δημοκρατικός πρώην γερουσιαστής Σέροντ Μπράουν επιχειρεί να επιστρέψει στη Γερουσία, διεκδικώντας την έδρα απέναντι στον Ρεπουμπλικανό Τζον Χάστεντ. Ο Μπράουν εξελέγη για πρώτη φορά στη Γερουσία το 2006 και ηττήθηκε το 2024 από τον Μπέρνι Μορένο, σε μια χρονιά κατά την οποία ο Τραμπ επικράτησε στην πολιτεία με διαφορά 11 ποσοστιαίων μονάδων.

Ο Χάστεντ ανέλαβε τη θέση το 2025, μετά την παραίτηση του Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος αποχώρησε για να αναλάβει την αντιπροεδρία των ΗΠΑ.

Η αναμέτρηση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο νικητής θα ολοκληρώσει το υπόλοιπο της θητείας που είχε αρχικά κερδίσει ο Βανς, έως τον Ιανουάριο του 2029.

Παρά τη μετατόπιση του Οχάιο προς τους Ρεπουμπλικανούς τα τελευταία χρόνια, ο Μπράουν επιχειρεί να αξιοποιήσει την αναγνωρισιμότητά του και την εικόνα του ως πολιτικού που δίνει έμφαση στα οικονομικά προβλήματα των εργαζομένων.

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Η δημοσκόπηση των New York Times/Siena τον εμφανίζει να προηγείται με 49% έναντι 44% του Χάστεντ, διαφορά που βρίσκεται κοντά στο περιθώριο στατιστικού σφάλματος.

Νιου Χάμσαϊρ

Στο Νιου Χάμσαϊρ, ο Δημοκρατικός βουλευτής Κρις Πάπας αντιμετωπίζει τον Ρεπουμπλικανό πρώην γερουσιαστή Τζον Σουνούνου, ο οποίος είχε υπηρετήσει στη Γερουσία από το 2003 έως το 2009. Ο Πάπας εμφανίζεται ως το φαβορί της αναμέτρησης και, εφόσον επικρατήσει, θα γίνει ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας που εκλέγεται στη Γερουσία των ΗΠΑ.

Το Reuters συγκαταλέγει το Νιου Χάμσαϊρ στις πολιτείες όπου οι Δημοκρατικοί έχουν σαφείς πιθανότητες επικράτησης, εκτιμώντας ότι ο Πάπας βρίσκεται σε ευνοϊκότερη θέση από τον αντίπαλό του.

To Kαπιτώλιο / Φωτογραφία: AP

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Η τελική μάχη για την πλειοψηφία

Οι εννέα αυτές πολιτείες αναδεικνύουν τη δυσκολία της προσπάθειας των Δημοκρατικών να ανατρέψουν την πλειοψηφία στη Γερουσία. Παρότι εμφανίζονται να έχουν ισχυρές πιθανότητες σε πολιτείες όπως η Βόρεια Καρολίνα, η Τζόρτζια και το Νιου Χάμσαϊρ, θα πρέπει παράλληλα να διατηρήσουν τις έδρες που ήδη κατέχουν και να εξασφαλίσουν νίκες σε πολιτείες όπου ο Τραμπ επικράτησε στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές.

Η τελευταία δημοσκοπική εικόνα των New York Times/Siena δείχνει ότι οι Δημοκρατικοί προηγούνται και στις επτά πολιτείες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη μέτρηση, δηλαδή στην Αλάσκα, την Αϊόβα, το Μέιν, το Μίσιγκαν, το Οχάιο και το Τέξας, καθώς και στο Κάνσας, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στις εννέα αναμετρήσεις του αρχικού οδηγού του Reuters.

Ωστόσο, οι περισσότερες από αυτές τις διαφορές βρίσκονται εντός των περιθωρίων στατιστικού σφάλματος. Έτσι, η τελική έκβαση θα εξαρτηθεί όχι μόνο από τη δημοτικότητα των υποψηφίων, αλλά και από τη συμμετοχή των ψηφοφόρων, την οικονομική δυσαρέσκεια και την επίδραση της πολιτικής του Λευκού Οίκου στις τοπικές εκλογικές αναμετρήσεις.