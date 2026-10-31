Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Αντιπερισπασμοί, τεχνάσματα και εκκεντρικοί υποψήφιοι λίγο πριν από τη μάχη για Κογκρέσο και Γερουσία - iefimerida.gr

Περισσότεροι από 100 εκατομμύρια Αμερικανοί αναμένεται να προσέλθουν στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.



Πρόκειται για μια αναμέτρηση με υψηλό πολιτικό διακύβευμα, καθώς Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί διεκδικούν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Πώς μπορούν οι ενδιάμεσες εκλογές να επηρεάσουν τον Ντόναλντ Τραμπ



Οι ενδιάμεσες εκλογές αποτελούν, σε γενικές γραμμές, «επικίνδυνο έδαφος» για το πολιτικό κόμμα που ελέγχει τον Λευκό Οίκο ή και το Κογκρέσο. Για το 2026, αυτό σημαίνει ότι ο πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, και οι Ρεπουμπλικανοί,

οι οποίοι ελέγχουν τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, βρίσκονται σε επισφαλή πολιτική θέση.

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Όπως εξηγεί το Reuters, ενδιάμεσες εκλογές μπορούν να αποτελέσουν μια ευκαιρία για τους ψηφοφόρους να αξιολογήσουν, ουσιαστικά, τις επιδόσεις του προέδρου και, ενδεχομένως, να οδηγήσουν τον Λευκό Οίκο να αναπροσαρμόσει την πολιτική του σε περίπτωση που οι ψηφοφόροι εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους. Τα αποτελέσματα μπορούν επίσης να δώσουν σε επίδοξους υποψηφίους για την προεδρία ενδείξεις για το πώς να προσαρμόσουν τα μηνύματά τους προς τους ψηφοφόρους ενόψει της επόμενης προεδρικής εκλογικής αναμέτρησης -η οποία, στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα διεξαχθεί το 2028.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των φετινών ενδιάμεσων εκλογών

Οι φετινές ενδιάμεσες εκλογές παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθώς η προεκλογική εκστρατεία συνοδεύεται από πρωτοφανείς δαπάνες, πολιτικές αντιπαραθέσεις και ασυνήθιστες στιγμές με πρωταγωνιστή τον Ντόναλντ Τραμπ.



Σύμφωνα με στοιχεία της AdImpact, έως τις 12 Οκτωβρίου είχαν δαπανηθεί 3,8 δισ. δολάρια για πολιτικές διαφημίσεις, ποσό που αποτελεί ρεκόρ. Οι μεγαλύτερες δαπάνες καταγράφονται στις αμφίρροπες εκλογικές αναμετρήσεις για τη Γερουσία στο Τέξας, το Οχάιο και το Μίσιγκαν. Μόνο ο Έλον Μασκ έχει διαθέσει περίπου 366 εκατ. δολάρια για την υποστήριξη των Ρεπουμπλικανών, σύμφωνα με στοιχεία χρηματοδότησης προεκλογικών εκστρατειών.



Παρά το γεγονός ότι οι ενδιάμεσες εκλογές προσελκύουν συνήθως λιγότερους ψηφοφόρους από τις προεδρικές, αυτή τη φορά το διακύβευμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Αυτή τη στιγμή, οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν πλειοψηφία 218 έναντι 214 εδρών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με δύο κενές έδρες και έναν ανεξάρτητο που συνεργάζεται μαζί τους. Οι Δημοκρατικοί χρειάζονται καθαρό κέρδος τεσσάρων εδρών για να ανακτήσουν τον έλεγχο. Στη Γερουσία, οι Ρεπουμπλικανοί προηγούνται με 5 έδρες έναντι 47 των Δημοκρατικών. Άρα και εκεί οι Δημοκρατικοί χρειάζονται επίσης τέσσερις επιπλέον έδρες.



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Όσον αφορά στις πολιτείες που αναμένεται να κρίνουν το αποτέλεσμα, αυτές είναι δέκα, ανάμεσα στις οποίες το Μέιν, το Οχάιο, η Βόρεια Καρολίνα, η Αϊόβα και η Τζόρτζια.

Παράξενοι αντιπερισπασμοί



Και ενώ η εκλογική αναμέτρηση της Τρίτης πλησιάζει, οι Δημοκρατικοί υπόσχονται να θέσουν τον Τραμπ προ των ευθυνών του και να περιορίσουν την πολιτική του ισχύ, δίνοντας έμφαση και στο αυξημένο κόστος ζωής. Οι Ρεπουμπλικανοί, από την πλευρά τους, προειδοποιούν ότι οι Δημοκρατικοί όχι μόνο δεν θα μειώσουν το κόστος, αλλά θα φέρουν τον σοσιαλισμό, θα καταστρέψουν τη χώρα και θα επιτρέψουν την εξάπλωση αυτού που αποκαλούν «τρανς ιδεολογία» στα σχολεία.



Στο μεταξύ, ο Τραμπ -του οποίου το ποσοστό δημοτικότητας κινείται κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο της δεύτερης προεδρικής του θητείας- πραγματοποιούσε μέχρι πρότινος σχεδόν καθημερινές προεκλογικές συγκεντρώσεις, επιχειρώντας να ενισχύσει τους Ρεπουμπλικανούς, ωστόσο οι ομιλίες του συχνά απομακρύνονται από τις οικονομικές ανησυχίες των ψηφοφόρων. Εκτός από τις επιθέσεις στους Δημοκρατικούς και τις αναφορές στο μέγεθος των συγκεντρώσεών του, έχει σχολιάσει επανειλημμένα την εμφάνιση και τη σωματική διάπλαση άλλων προσώπων. Επαίνεσε τη μυώδη σωματική διάπλαση του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Τζον Χιούστεντ και του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, ενώ σε προεκλογική συγκέντρωση αναφέρθηκε στα οπίσθια της ράπερ Νίκι Μινάζ,﻿ η οποία ταξίδεψε μαζί του με το Air Force One και ανέβηκε μαζί του στη σκηνή. Αντίθετα, δεν φάνηκε να εντυπωσιάζεται ιδιαίτερα από τον Κεν Πάξτον, υποψήφιο για τη Γερουσία στο Τέξας, αστειευόμενος ότι το σώμα του ίσως να μην «πληροί τις προϋποθέσεις» για επιθεώρηση.

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Σε προεκλογική συγκέντρωση στην Τζόρτζια, ο Αμερικανός πρόεδρος υποβάθμισε τις ανησυχίες για την αύξηση των τιμών της βενζίνης εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου αποφέρουν μεγάλα κέρδη στη χώρα. Ο Τραμπ υπόσχεται επανειλημμένα ότι οι τιμές των καυσίμων θα πέσουν μόλις τελειώσει ο πόλεμος, δεν αναφέρεται όμως στο κόστος διαβίωσης, το οποίο οι ψηφοφόροι αναφέρουν ως το σημαντικότερο πρόβλημά τους.



Στην προεκλογική αντιπαράθεση παρενέβη για να στηρίξει τους Δημοκρατικούς και ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος χλεύασε τις ανακαινίσεις στον Λευκό Οίκο. «Έχει κάνει τον Λευκό Οίκο να μοιάζει σαν να άνοιξε ο Σαντάμ Χουσεΐν ένα Cheesecake Factory», είπε ο Ομπάμα σε συγκέντρωση στο Μίσιγκαν.



Οι Ρεπουμπλικανοί στρέφουν παράλληλα τα πυρά τους εναντίον προοδευτικών υποψηφίων, εστιάζοντας στη μετανάστευση και σε πολιτισμικά ζητήματα. Στο Μίσιγκαν, οι επιθέσεις εναντίον του μουσουλμάνου υποψηφίου των Δημοκρατικών για τη Γερουσία, Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ, έχουν μετατρέψει τη θρησκεία και την ταυτότητά του σε κεντρικά ζητήματα της αναμέτρησης. Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Τραμπ επιχειρεί να εμποδίσει ορισμένες πολιτείες να προσμετρήσουν ψηφοδέλτια πολιτών που, όπως υποστηρίζει, δεν έχουν αμερικανική υπηκοότητα. Η προσπάθεια έχει προκαλέσει αντιδράσεις από Δημοκρατικούς, αξιωματούχους και οργανώσεις, για τα δικαιώματα των ψηφοφόρων, που κατηγορούν την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρέμβει στην εκλογική διαδικασία.

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Εκκεντρικοί υποψήφιοι, λάθος χειρισμοί, περίεργες συμπτώσεις

Πέρα από τα τεράστια ποσά που έχουν ξοδευτεί σε προεκλογικές εκστρατείες, τα ανάρμοστα σχόλια Τραμπ και την ειρωνική παρέμβαση του Ομπάμα, οι ενδιάμεσες εκλογές του 2026 έχουν αναδείξει και μία πλευρά ακόμα πιο ασυνήθιστη: εκκεντρικούς υποψηφίους και αμφιλεγόμενες προσωπικότητες που ξεφεύγουν από τα καθιερωμένα.

Ανάμεσα σε αυτούς συγκαταλέγεται ο Μπράντον Χερέρα, Ρεπουμπλικανός, υποψήφιος για τη Βουλή των Αντιπροσώπων, στο Τέξας, ο οποίος παρουσιάζει στο YouTube κάθε είδους πυροβόλο όπλο που μπορεί να φανταστεί κανείς και κάνει αστεία για τους Ναζί υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «ιστορικό χιούμορ». Κάποιες φορές καυχιέται για ένα αντίτυπο του βιβλίου του Χίτλερ «Ο Αγών μου», ενώ άλλες φορές αναπαριστά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Επίσης χαρακτηρίζει τις γυναίκες «χοντρές και χαζές». Για τον Τραμπ τίποτα από αυτά δεν έχει καμία απολύτως σημασία καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι θεωρούν τον Χερέρα απόλυτα κατάλληλο υποψήφιο για την εκλογική περιφέρεια που περιλαμβάνει τη μικρή πόλη Ουβάλντε, εκεί όπου, το 2022, 19 παιδιά και δύο δάσκαλοι έπεσαν νεκροί από τα πυρά ενός ενόπλου, κατά τη διάρκεια μιας σφαγής σε δημοτικό σχολείο.

Ο Μπράντον Χερέρα © AP Photo/Eric Gay

Ο Βίκτορ Μαρξ, υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για τη θέση του κυβερνήτη του Κολοράντο, βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο της δημοσιότητας επειδή στο παρελθόν είχε ισχυριστεί ότι ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Σατανά, κατά τη διάρκεια ενός υποτιθέμενου εξορκισμού σε σωφρονιστικό ίδρυμα ανηλίκων στο Τέξας.

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O Βίβεκ Ραμασουάμι, Ρεπουμπλικανός υποψήφιος για τη θέση του κυβερνήτη στο Οχάιο, στην προσπάθειά του να πλήξει την αντίπαλό του Έιμι Άκτον, επιστράτευσε τη μητέρα της, η οποία παρουσιάζεται σε προεκλογικό βίντεο του Ραμασουάμι να αποκαλεί την κόρη της «ψεύτρα» και να υποστηρίζει ότι χρήζει «σοβαρής βοήθειας». Η προεκλογική ομάδα της Άκτον απάντησε δημοσιοποιώντας μια δήλωση του αδελφού της, Φίλιπ Στερνς, ο οποίος κατηγόρησε τον Ραμασουάμι ότι έφτασε σε ένα τόσο «απεχθές χαμηλό επίπεδο», επιχειρώντας να μετατρέψει τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη η Έιμι σε ηλικία 12 ετών από τον σύζυγο της βιολογικής τους μητέρας σε πολιτικό επιχείρημα. Ο Στερνς σημείωσε επίσης ότι η μητέρα τους «παρέμεινε παντρεμένη με τον βιαστή της αδελφής του μέχρι τον θάνατό του».

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση της Αλάσκα όπου δύο υποψήφιοι με το ίδιο όνομα -Νταν Σάλιβαν- διεκδικούν θέση στη Γερουσία. Σύμφωνα με τους Ρεπουμπλικανούς, οι Δημοκρατικοί επιστράτευσαν έναν συνονόματο του υποψηφίου τους για να προκαλέσουν σύγχυση στους ψηφοφόρους.

Αριστερά, ο γερουσιαστής Νταν Σάλιβαν (Ρεπουμπλικανός από την Αλάσκα), και, δεξιά, ο Νταν Σάλιβαν υποψήφιος για τη Γερουσία στην Αλάσκα, με τους Δημοκρατικούς © AP Photos/Mark Thiessen/Becky Bohrer, File