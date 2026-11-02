Τι σημαίνουν οι ενδιάμεσες εκλογές για τις αγορές, την τεχνητή νοημοσύνη και το δημόσιο χρέος - iefimerida.gr

Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ δεν προκαλούν συνήθως έντονες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, ωστόσο τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να εντείνουν τις ανησυχίες των επενδυτών για τις δαπάνες στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) και τις διαπραγματεύσεις για το ανώτατο όριο του δημόσιου χρέους.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων αυξάνονται σημαντικά μετά τις γεωπολιτικές εντάσεις, μεταφέροντας τις πληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία, ενώ οι επενδυτές αναμένουν τα εκλογικά αποτελέσματα για τον έλεγχο της Βουλής και της Γερουσίας.

Μια επικράτηση των Δημοκρατικών αναμένεται να επιφέρει αυστηρότερη εποπτεία στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης και έρευνες σε επιχειρήσεις, ενώ ένα διχασμένο Κογκρέσο αυξάνει τον κίνδυνο σύγκρουσης για το όριο του δημόσιου χρέους.

Μια σαρωτική νίκη των Ρεπουμπλικανών θα διασφάλιζε τη συνέχιση πολιτικών που διευρύνουν το δημοσιονομικό έλλειμμα, μέσω νέων φορολογικών μεταρρυθμίσεων ή αμυντικών δαπανών, περιορίζοντας όμως τον κίνδυνο ρυθμίσεων για την τεχνητή νοημοσύνη.

Παράλληλα, ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις για τις αμερικανικές επιχειρήσεις, εάν οι Δημοκρατικοί εντείνουν τον έλεγχο και τη διερεύνηση των δραστηριοτήτων τους.

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Από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο το 2025, με τους Ρεπουμπλικανούς να ελέγχουν και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, ο δείκτης S&P 500 (Standard & Poor's 500), ένας από τους σημαντικότερους χρηματιστηριακούς δείκτες παγκοσμίως, που παρακολουθεί την πορεία 500 μεγάλων εισηγμένων εταιρειών στις ΗΠΑ, έχει ενισχυθεί κατά περίπου 27%, επωφελούμενος από τις τεράστιες επενδύσεις κεφαλαίου στην τεχνητή νοημοσύνη και την ισχυρή αύξηση των εταιρικών κερδών.

Ωστόσο, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων έχουν επίσης αυξηθεί σημαντικά, ιδίως μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο, οι οποίες πυροδότησαν εκτίναξη των τιμών της ενέργειας, με τις επιπτώσεις να μεταφέρονται πλέον και σε άλλους τομείς της αμερικανικής οικονομίας.

Οι επενδυτές προσπαθούν να εκτιμήσουν πώς τα αποτελέσματα των εκλογών θα επηρεάσουν τις προοπτικές των αγορών. Οι τρέχουσες προβλέψεις δείχνουν ότι οι Δημοκρατικοί οδεύουν προς την κατάκτηση της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ η έκβαση της μάχης για τον έλεγχο της Γερουσίας παραμένει λιγότερο σαφής.

Από το 1930, σε οκτώ εκλογικούς κύκλους ενδιάμεσων εκλογών το κόμμα του Αμερικανού προέδρου έχασε τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων. Σε πέντε από αυτές τις περιπτώσεις, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο για το υπόλοιπο του έτους, σύμφωνα με τη Ned Davis Research. Η διάμεση μεταβολή του δείκτη από την ημέρα των εκλογών έως το τέλος του έτους διαμορφώθηκε στο 1,4%, ελαφρώς χαμηλότερα από το 1,9% που καταγράφηκε συνολικά στα έτη ενδιάμεσων εκλογών.

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Στο επίκεντρο η τεχνητή νοημοσύνη και το δολάριο

Εάν οι Δημοκρατικοί επικρατήσουν και στα δύο σώματα του Κογκρέσου, οι επενδυτές αναμένουν αυστηρότερη εποπτεία του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης, εξέλιξη που θα μπορούσε να ασκήσει πιέσεις στις αγορές. Οι Δημοκρατικοί θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να διεξάγουν έρευνες για τις αμερικανικές επιχειρήσεις, επιδιώκοντας παράλληλα να ανακόψουν την απορρύθμιση της οικονομίας, κάτι που θα μπορούσε να εντείνει τη μεταβλητότητα στις αγορές.

Εάν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά οι Ρεπουμπλικανοί διατηρήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας, οι επιπτώσεις για τη δημοσιονομική κατάσταση των ΗΠΑ θα είναι μεικτές.

Οι επενδυτές εκτιμούν ότι ένα διχασμένο Κογκρέσο αυξάνει τον κίνδυνο κυβερνητικών διακοπών λειτουργίας και συγκρούσεων την τελευταία στιγμή γύρω από το ανώτατο όριο του δημόσιου χρέους.

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Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να εντείνει τις ήδη υπάρχουσες πιέσεις στην πιστοληπτική αξιολόγηση των ΗΠΑ, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ήδη για τα μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα και την αύξηση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους. Ορισμένοι στρατηγικοί αναλυτές προειδοποιούν ότι οι συμβιβασμοί στις δημόσιες δαπάνες για την άμυνα και τις επιδοτήσεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης θα μπορούσαν μακροπρόθεσμα να διευρύνουν τα ελλείμματα.

Το δολάριο θα μπορούσε να δεχθεί πιέσεις, εάν οι αγορές εκτιμήσουν ότι οι πολιτικές αντιπαραθέσεις ενδέχεται να επιβαρύνουν την οικονομική ανάπτυξη.

Σε περίπτωση σαρωτικής νίκης των Ρεπουμπλικανών, ο Λευκός Οίκος θα μπορούσε να προωθήσει περαιτέρω φορολογικές μεταρρυθμίσεις ή να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες, επιδεινώνοντας το ήδη μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα. Ωστόσο, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ο κίνδυνος νέων ρυθμίσεων για την τεχνητή νοημοσύνη και κοινοβουλευτικών ερευνών θα ήταν περιορισμένος.

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Διχασμένο Κογκρέσο ή σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών

Η σημαντικότερη επίπτωση μιας ισχυρής εκλογικής επίδοσης των Δημοκρατικών θα μπορούσε να αφορά τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς οι έρευνες του Κογκρέσου θα μπορούσαν να ενισχύσουν την αυξανόμενη αντίδραση της κοινής γνώμης στην κατασκευή κέντρων δεδομένων.

Οι έρευνες θα μπορούσαν να επιταχύνουν τις προσπάθειες για την επιβολή προτύπων ασφαλείας στα πλέον προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, τη διενέργεια ανεξάρτητων αξιολογήσεων και την υποχρεωτική αναφορά περιστατικών, καθώς και την αυστηρότερη λογοδοσία των εταιρειών που αναπτύσσουν κέντρα δεδομένων, σύμφωνα με σημείωμα του Εντ Μιλς, αναλυτή πολιτικής στην Ουάσιγκτον για τη Raymond James.

Οι επενδυτές έχουν βασίσει τις προσδοκίες τους στην αισιόδοξη προοπτική της επέκτασης της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ οποιαδήποτε αμφιβολία για τον ταχύ ρυθμό ανάπτυξής της προκαλεί απότομες διακυμάνσεις στις αγορές. Μόλις ένας στους τρεις Αμερικανούς εγκρίνει τον ταχύ ρυθμό κατασκευής κέντρων δεδομένων, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Μια νίκη των Δημοκρατικών σε ένα ή και στα δύο σώματα του Κογκρέσου θα έδινε στο κόμμα ισχυρά εργαλεία για τη διερεύνηση των δραστηριοτήτων επιχειρήσεων και ρυθμιστικών αρχών. Οι Δημοκρατικοί προετοιμάζονται ήδη να διερευνήσουν τις σχέσεις του Τραμπ και της οικογένειάς του με τους κλάδους των κρυπτονομισμάτων και των αγορών πρόβλεψης, όπως μετέδωσε πρόσφατα το Reuters.

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Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ένα Κογκρέσο υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών και τον Λευκό Οίκο πιθανότατα θα περιορίζονταν σε νομοθετήματα που πρέπει οπωσδήποτε να εγκριθούν, όπως ο προϋπολογισμός και το ανώτατο όριο του δημόσιου χρέους, το οποίο αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο το 2027, δήλωσε ο Ντιέγκο Μπαρνουέβο, αναλυτής αγορών στην Ebury.

«Εκτιμούμε ότι μια σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών θα είχε ουδέτερη έως ελαφρώς θετική επίδραση στις δημοσιονομικές προοπτικές», ανέφερε ο Μπαρνουέβο.

Άλλοι αναλυτές, ωστόσο, αμφισβητούν ότι οι Δημοκρατικοί θα επιδείξουν σημαντικά μεγαλύτερη δημοσιονομική αυτοσυγκράτηση. Παράλληλα, εμφανίζονται εξίσου απαισιόδοξοι ως προς το ενδεχόμενο οποιοδήποτε εκλογικό αποτέλεσμα να βελτιώσει ουσιαστικά τη δημοσιονομική εικόνα, η οποία επιδεινώνεται.

Ο Εντ Κλίσολντ, επικεφαλής στρατηγικής για τις αμερικανικές αγορές στη Ned Davis Research, εκτίμησε μιλώντας στο Reuters ότι η ανάκτηση της Βουλής των Αντιπροσώπων από τους Δημοκρατικούς θα μπορούσε να περιορίσει ελαφρώς την άνοδο των αμερικανικών μετοχών προς το τέλος του έτους. Ωστόσο, όπως σημείωσε, ιστορικά μια τέτοια εξέλιξη δεν έχει εμποδίσει τις μετοχές να καταγράφουν κέρδη.

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«Η συμβατική σοφία λέει ότι το πολιτικό αδιέξοδο είναι καλό για τις μετοχές» δήλωσε ο Κλίσολντ, προσθέτοντας ότι οι μετοχές έχουν σημειώσει καλύτερες επιδόσεις υπό Δημοκρατικούς προέδρους απ' ό,τι υπό Ρεπουμπλικανούς.

Σαρωτική νίκη των Ρεπουμπλικανών

Μια σαρωτική νίκη των Ρεπουμπλικανών θα μπορούσε να έχει πιο έντονες επιπτώσεις στην αγορά αμερικανικών κρατικών ομολόγων, καθώς θα διασφάλιζε τη συνέχιση μιας πολιτικής που ενδέχεται να διευρύνει περαιτέρω το δημοσιονομικό έλλειμμα.

«Εάν συνέβαινε αυτό, θα επιβεβαίωνε πολλές από τις πολιτικές που έχουν προωθήσει ο Τραμπ και ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, στο δημοσιονομικό πεδίο» δήλωσε ο Χοακίν Κριτς Λάρα, επικεφαλής οικονομολόγος και στρατηγικός αναλυτής στη Numera Analytics.

Σε αυτή την περίπτωση, η κυβέρνηση Τραμπ θα μπορούσε να στραφεί προς νέες φορολογικές μεταρρυθμίσεις ή προς μια σημαντική αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού, επιδεινώνοντας ενδεχομένως τη δημοσιονομική θέση των ΗΠΑ, σύμφωνα πάντα με τον Λάρα.

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Για το δολάριο, η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων θα μπορούσε αρχικά να λειτουργήσει υποστηρικτικά.

«Μια καθαρή επικράτηση των Ρεπουμπλικανών θα μπορούσε αρχικά να στηρίξει το δολάριο μέσω της αύξησης των αποδόσεων. Ωστόσο, θα εκλαμβανόταν επίσης ως «πράσινο φως» για περισσότερες πολιτικές που χρηματοδοτούνται μέσω ελλειμμάτων, συνεχιζόμενες πιέσεις στους θεσμούς και περαιτέρω στρατιωτικές και εξωτερικές παρεμβάσεις. Αυτοί οι παράγοντες θα μπορούσαν να αναγκάσουν τους επενδυτές να αυξήσουν σταδιακά, σε βάθος χρόνου, τις αντισταθμίσεις συναλλαγματικού κινδύνου» δήλωσε ο Καρλ Σαμότα, επικεφαλής στρατηγικής αγορών στην εταιρεία πληρωμών Corpay, με έδρα το Τορόντο.

Μια ισχυρή εκλογική επίδοση των Ρεπουμπλικανών θα περιόριζε τις ανησυχίες για κοινοβουλευτικές έρευνες σε βάρος εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης.

«Εάν οι Ρεπουμπλικανοί διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, αυτό πιθανότατα θα διαμορφώσει το πιο ευνοϊκό πρόσθετο ομοσπονδιακό πλαίσιο πολιτικής για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και των υποδομών που τη στηρίζουν, μέσω της συνέχισης της υφιστάμενης πολιτικής, της πιθανής δημοσιονομικής επέκτασης, της απορρύθμισης και της ταχύτερης έκδοσης ομοσπονδιακών αδειών», ανέφεραν στρατηγικοί αναλυτές της JPMorgan σε σχετικό σημείωμα.