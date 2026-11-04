Ενδιάμεσες εκλογές: Εκνευρισμένος με το FoxNews ο Τραμπ -Παρακολουθεί τα αποτελέσματα χωρίς τη Μελάνια - iefimerida.gr

Δεν είχαν ακόμη κλείσει τα περισσότερα εκλογικά τμήματα στις ΗΠΑ, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ άρχισε να καταφέρεται εναντίον του Fox News από τον Λευκό Οίκο, όπου παρακολουθεί τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών.

Μέσα σε λίγη ώρα, ο ένοικος του Λευκού Οίκου έστειλε μέσω Truth Social τρία μηνύματα, όχι ακριβώς κολακευτικά, για το τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η αμερικανική δεξιά.

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Στο ένα από τα μηνύματά του «στόλισε» πολιτική αναλύτρια παρούσα στο πλατό, «χαζή σαν κοτρόνα», σε δεύτερο επέκρινε τις δημοσκοπήσεις του δικτύου, βλέποντας στις ερωτήσεις «πλήγματα» εναντίον του ιδίου προσωπικά, καθώς οι έρευνες αντανακλούσαν τη δυσαρέσκεια των Αμερικανών για τα πεπραγμένα του.

«Είναι εναντίον μου» κατήγγειλε σε τρίτη ανάρτηση, βρίσκοντας πως η τηλεθέαση του Fox News πέφτει εξαιτίας αυτού.



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Χωρίς τη Μελάνια

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρακολουθεί τα αποτελέσματα με τους συνεργάτες του, αλλά χωρίς την πρώτη κυρία, Μελάνια Τραμπ, ενώ και τα μέλη της οικογένειας του προέδρου δεν βρίσκονται μαζί του, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης που μίλησε στο NBC News.

Η ομάδα της Πρώτης Κυρίας είχε ήδη ενημερώσει πως δεν θα ήταν εκεί απόψε και ότι είναι πλήρως επικεντρωμένη στις συνομιλίες για τη Ρωσία και την Ουκρανία.

