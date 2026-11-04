Το δίλημμα του «τρέχοντος και του μελλοντικού πόνου» που καθόρισε τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ -Η ανάλυση του Ντέιβιντ Παλαιολόγου στο iefimerida - iefimerida.gr

Σε μια αποκλειστική παρέμβαση στο iefimerida.gr, ο Ντέιβιντ Παλαιολόγος (David Paleologos), διευθυντής του διεθνούς φήμης Πολιτικού Ερευνητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Suffolk της Βοστώνης, αναλύει το κλίμα και τα βαθύτερα αίτια που καθόρισαν το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Ο κ. Παλαιολόγος, ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους και έγκυρους αναλυτές στις ΗΠΑ, με ελληνοαμερικανική καταγωγή, διαθέτει ένα πρωτοποριακό στατιστικό μοντέλο πρόβλεψης εκλογικών αναμετρήσεων, με ποσοστό επιτυχίας που αγγίζει το 85%.

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Σύμφωνα με τη δήλωσή του, η αναμέτρηση εξελίχθηκε πάνω σε ένα ιδιότυπο δίλημμα για τους ψηφοφόρους, ανάμεσα στον «τρέχοντα πόνο» της καθημερινότητας και τον «μελλοντικό πόνο» μιας ενδεχόμενης πολιτικής αλλαγής.

Δημοκρατικοί: Η ακρίβεια και η καθημερινότητα φέρουν τη σφραγίδα Τραμπ



Όπως εξηγεί ο έγκριτος δημοσκόπος, «οι υποψήφιοι του Δημοκρατικού Κόμματος εστίασαν την κριτική τους στα άμεσα και επώδυνα προβλήματα που βιώνουν οι πολίτες, αποδίδοντας την ευθύνη προσωπικά στον ﻿πρόεδρο Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Η στρατηγική τους βασίστηκε στη λαϊκή δυσαρέσκεια για το υψηλό κόστος των τροφίμων, των καυσίμων και της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και για το οικονομικό και γεωπολιτικό βάρος από την εμπλοκή των ΗΠΑ σε δύο πολεμικά μέτωπα».



Παράλληλα, στο επίκεντρο βρέθηκαν οι παρενέργειες από την επιβολή των νέων δασμών στο εμπόριο, αλλά και οι ομοσπονδιακές φοροαπαλλαγές για τη δημιουργία κέντρων δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI data centers) στην αμερικανική ύπαιθρο, οι οποίες κατηγορούνται ότι θέτουν σε κίνδυνο τα αποθέματα νερού και τη σταθερότητα του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας.

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«Τα ζητήματα αυτά καταγράφηκαν στις δημοσκοπήσεις, με το ποσοστό δημοτικότητας του Τραμπ να περιορίζεται στο 39%, γεγονός που άσκησε τεράστια πίεση στους Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους σε κάθε βαθμίδα της κάλπης», αναφέρει.



Ρεπουμπλικανοί: Προειδοποιήσεις για «μελλοντικό πόνο» σε περίπτωση ανατροπής



Στον αντίποδα, ο Ντέιβιντ Παλαιολόγος επισημαίνει ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα επιχείρησε να μετατοπίσει τη συζήτηση στις συνέπειες μιας πιθανής επικράτησης των Δημοκρατικών:

«Οι Ρεπουμπλικανοί υποψήφιοι προειδοποίησαν τους ψηφοφόρους για έναν επερχόμενο ''μελλοντικό πόνο'', υποστηρίζοντας ότι μια κυβέρνηση υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών θα σήμαινε άμεση επιστροφή στην πολιτική των ανοιχτών συνόρων και έξαρση του μεταναστευτικού. Επιπλέον, έκαναν λόγο για δημοσιονομική ανευθυνότητα που θα οδηγούσε σε κατακόρυφη αύξηση των φόρων, για τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος εχθρικού προς την επιχειρηματικότητα, καθώς και για την απροκάλυπτη εργαλειοποίηση των κυβερνητικών θεσμών και των διωκτικών αρχών εναντίον των πολιτικών τους αντιπάλων».



Οι ανεξάρτητοι ψηφοφόροι κράτησαν το «κλειδί» της κάλπης



Σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Παλαιολόγο, οι πραγματικοί ρυθμιστές αυτής της σκληρής πολιτικής μάχης δεν ήταν οι παραδοσιακοί οπαδοί των δύο κομμάτων, αλλά οι ανεξάρτητοι ψηφοφόροι, που δεν ταυτίζονται με κανέναν κομματικό μηχανισμό.



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«Οι συγκεκριμένοι ψηφοφόροι, οι οποίοι το 2024 είχαν στηρίξει τον Τραμπ χαρίζοντάς του τη νίκη σε πολλές κρίσιμες αμφίρροπες πολιτείες (swing states), πλέον εμφανίζονται να απομακρύνονται σημαντικά από αυτόν και να στρέφονται προς τους Δημοκρατικούς.

Αυτή η δυναμική μεταβολή αναδιαμορφώνει πλήρως τον εκλογικό χάρτη των Ηνωμένων Πολιτειών, φέρνοντας παραδοσιακά συντηρητικές πολιτείες στο επίκεντρο της μάχης, καθώς πλέον θεωρούνται απόλυτα διεκδικήσιμες και ικανές να ανατραπούν υπέρ του Δημοκρατικού Κόμματος», καταλήγει.