Ενδιάμεσες εκλογές 2026: Τι θα γίνει αν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν Βουλή και Γερουσία, τι θα συμβεί στον Τραμπ - iefimerida.gr

Έναν κρίσιμο σταθμό για την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ αποτελούν οι ενδιάμεσες εκλογές στην ΗΠΑ, καθώς οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν να ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας.

Μια ενδεχόμενη νίκη τους στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ θα μπορούσε να αλλάξει σημαντικά τις πολιτικές ισορροπίες στην Ουάσινγκτον και να καταστήσει πολύ πιο δύσκολη την προώθηση της ατζέντας του Αμερικανού προέδρου κατά τα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του.

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Ο Guardian επιχειρεί να εξηγήσει τις θα συμβεί εάν κερδίσουν οι Δημοκρατικοί καταφέρουν να κερδίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, δηλαδή της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας.

Τι θα συμβεί σε περίπτωση που οι Δημοκρατικοί κερδίσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων

Όπως εξηγεί η βρετανική εφημερίδα, εάν οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, οι Ρεπουμπλικανοί δεν θα μπορούν πλέον να περνούν νομοσχέδια από το συγκεκριμένο σώμα χωρίς τη στήριξη της αντιπολίτευσης.

Το κτίριο της Βουλής των Αντιπροσώπων

Παράλληλα, οι Δημοκρατικοί θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν κοινοβουλευτικές έρευνες για τις ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ, να απαιτήσουν την παράδοση εγγράφων και την κατάθεση μαρτύρων αλλά και να θέσουν ανώτατους κυβερνητικούς αξιωματούχους υπό εντατικό έλεγχο.



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Και μια νίκη στη Γερουσία;

Αντίστοιχα, μια νίκη στη Γερουσία θα έδινε στους Δημοκρατικούς σημαντική επιρροή στους διορισμούς της κυβέρνησης, καθώς το σώμα αυτό εγκρίνει υπουργούς, πρεσβευτές και ομοσπονδιακούς δικαστές, συμπεριλαμβανομένων των υποψηφίων για το Ανώτατο Δικαστήριο.

Με την πλειοψηφία στα χέρια τους, θα μπορούσαν να μπλοκάρουν ή να καθυστερήσουν αρκετούς από τους διορισμούς του προέδρου, αναγκάζοντας παράλληλα τον Λευκό Οίκο να διαπραγματευτεί μαζί τους για την προώθηση νομοθετικών πρωτοβουλιών.

Τι θα συμβεί αν νικήσουν οι Ρεπουμπλικανοί;

Ακόμη κι αν οι Ρεπουμπλικανοί καταφέρουν να διατηρήσουν τον έλεγχο του ενός ή και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, μια μειωμένη πλειοψηφία θα μπορούσε να δυσκολέψει σημαντικά τη διακυβέρνηση, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου απαιτείται σχεδόν ομόφωνη στήριξη από τα μέλη του κόμματος για την ψήφιση νομοθεσίας.

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Στο μεταξύ, οι Δημοκρατικοί έχουν ήδη εξετάσει τις πιθανές προτεραιότητές τους σε περίπτωση που ανακτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Σύμφωνα με τον πολιτικό συντάκτη Τζόζεφ Γκίντον, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για σειρά ερευνών σχετικά με την κυβέρνηση Τραμπ, ενισχύοντας τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και δημιουργώντας νέα πολιτικά εμπόδια για τον πρόεδρο.

Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τα περιθώρια κινήσεων του Τραμπ για το υπόλοιπο της προεδρίας του, αλλά και τη δυνατότητα των Δημοκρατικών να επηρεάσουν την πολιτική ατζέντα των Ηνωμένων Πολιτειών.