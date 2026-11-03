Ενδιάμεσες εκλογές 2026: Άνοιξαν οι πρώτες κάλπες, ξεκίνησε η ψηφοφορία, πότε θα βγουν τα πρώτα αποτελέσματα -LIVE εικόνα - iefimerida.gr

Άνοιξαν οι πρώτες κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Οι κάλπες στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ άνοιξαν σήμερα στις 06:00 το πρωί (τοπική ώρα, 13:00 ώρα Ελλάδας) για τις ενδιάμεσες εκλογές, που θεωρούνται κρίσιμες για το μέλλον του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με σχεδόν όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, οι Δημοκρατικοί φαίνεται ότι θα κερδίσουν την πλειοψηφία των εδρών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και είναι πιθανό να καταφέρουν το ίδιο και στη Γερουσία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε live εικόνα από το Reuters:

Τι ώρα κλείνουν οι κάλπες



Δεν υπάρχει ενιαίο ωράριο ψηφοφορίας στις ΗΠΑ, καθώς κάθε πολιτεία καθορίζει τις δικές της ώρες λειτουργίας των εκλογικών τμημάτων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το παρακάτω χρονοδιάγραμμα αφορά τις προγραμματισμένες ώρες κλεισίματος των εκλογικών τμημάτων. Σε πολιτείες με περισσότερες από μία ζώνες ώρας, οι κάλπες δεν κλείνουν απαραίτητα παντού ταυτόχρονα, ενώ υπάρχουν και επιμέρους διαφοροποιήσεις ανά εκλογική περιφέρεια.

Με δεδομένη τη διαφορά των επτά ωρών από την Ανατολική Ακτή, το χρονοδιάγραμμα, ώρα Ελλάδας, διαμορφώνεται πάνω-κάτω ως εξής:

1:00 ξημερώματα Τετάρτης: Κλείνουν τα πρώτα εκλογικά τμήματα στις περιοχές της Ιντιάνα και του Κεντάκι που βρίσκονται στην Ανατολική Ζώνη Ώρας.

Κλείνουν τα πρώτα εκλογικά τμήματα στις περιοχές της Ιντιάνα και του Κεντάκι που βρίσκονται στην Ανατολική Ζώνη Ώρας. 02:00: Ακολουθούν η Τζόρτζια, η Νότια Καρολίνα, η Βιρτζίνια, το Βερμόντ, καθώς και οι περιοχές της Ιντιάνα και του Κεντάκι που βρίσκονται στην Κεντρική Ζώνη Ώρας. Κλείνουν επίσης οι κάλπες στο μεγαλύτερο μέρος της Φλόριντα, που βρίσκεται στην Ανατολική Ζώνη Ώρας. Στο Νιου Χάμσαϊρ αρκετά εκλογικά τμήματα κλείνουν επίσης αυτή την ώρα, ενώ άλλα παραμένουν ανοιχτά μία επιπλέον ώρα.

Ακολουθούν η Τζόρτζια, η Νότια Καρολίνα, η Βιρτζίνια, το Βερμόντ, καθώς και οι περιοχές της Ιντιάνα και του Κεντάκι που βρίσκονται στην Κεντρική Ζώνη Ώρας. Κλείνουν επίσης οι κάλπες στο μεγαλύτερο μέρος της Φλόριντα, που βρίσκεται στην Ανατολική Ζώνη Ώρας. Στο Νιου Χάμσαϊρ αρκετά εκλογικά τμήματα κλείνουν επίσης αυτή την ώρα, ενώ άλλα παραμένουν ανοιχτά μία επιπλέον ώρα. 02:30: Κλείνουν οι κάλπες στη Βόρεια Καρολίνα, το Οχάιο και τη Δυτική Βιρτζίνια.

Κλείνουν οι κάλπες στη Βόρεια Καρολίνα, το Οχάιο και τη Δυτική Βιρτζίνια. 03:00: Ακολουθεί το μεγάλο κύμα κλεισίματος. Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στην Αλαμπάμα, το Κονέκτικατ, το Ντέλαγουερ, το Ιλινόι, το Μέιν, το Μέριλαντ, τη Μασαχουσέτη, τον Μισισιπή, το Μιζούρι, το Νιου Τζέρσεϊ, την Οκλαχόμα, την Πενσιλβάνια, το Ρόουντ Άιλαντ και το Τενεσί, καθώς και στην Ουάσιγκτον D.C. Την ίδια ώρα κλείνουν οι κάλπες στην κεντρική Φλόριντα, στο μεγαλύτερο μέρος του Κάνσας, στα ανατολικά τμήματα του Μίσιγκαν, της Βόρειας Ντακότα και της Νότιας Ντακότα, καθώς και στο μεγαλύτερο μέρος του Τέξας. Κλείνουν επίσης τα τελευταία εκλογικά τμήματα στο Νιου Χάμσαϊρ.

Ακολουθεί το μεγάλο κύμα κλεισίματος. Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στην Αλαμπάμα, το Κονέκτικατ, το Ντέλαγουερ, το Ιλινόι, το Μέιν, το Μέριλαντ, τη Μασαχουσέτη, τον Μισισιπή, το Μιζούρι, το Νιου Τζέρσεϊ, την Οκλαχόμα, την Πενσιλβάνια, το Ρόουντ Άιλαντ και το Τενεσί, καθώς και στην Ουάσιγκτον D.C. Την ίδια ώρα κλείνουν οι κάλπες στην κεντρική Φλόριντα, στο μεγαλύτερο μέρος του Κάνσας, στα ανατολικά τμήματα του Μίσιγκαν, της Βόρειας Ντακότα και της Νότιας Ντακότα, καθώς και στο μεγαλύτερο μέρος του Τέξας. Κλείνουν επίσης τα τελευταία εκλογικά τμήματα στο Νιου Χάμσαϊρ. 03:30: Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στο Αρκάνσας.

Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στο Αρκάνσας. 04:00: Κλείνουν οι κάλπες στην Αριζόνα, το Κολοράντο, τη Λουιζιάνα, τη Μινεσότα, τη Νεμπράσκα, το Νέο Μεξικό, τη Νέα Υόρκη, το Ουισκόνσιν και το Ουαϊόμινγκ. Την ίδια ώρα κλείνουν τα εκλογικά τμήματα στα δυτικά τμήματα του Κάνσας, του Μίσιγκαν, της Βόρειας Ντακότα και της Νότιας Ντακότα, καθώς και στις περιοχές του Τέξας που βρίσκονται στην Ορεινή Ζώνη Ώρας.

Κλείνουν οι κάλπες στην Αριζόνα, το Κολοράντο, τη Λουιζιάνα, τη Μινεσότα, τη Νεμπράσκα, το Νέο Μεξικό, τη Νέα Υόρκη, το Ουισκόνσιν και το Ουαϊόμινγκ. Την ίδια ώρα κλείνουν τα εκλογικά τμήματα στα δυτικά τμήματα του Κάνσας, του Μίσιγκαν, της Βόρειας Ντακότα και της Νότιας Ντακότα, καθώς και στις περιοχές του Τέξας που βρίσκονται στην Ορεινή Ζώνη Ώρας. 05:00: Ακολουθούν η Άιοβα, η Μοντάνα, η Νεβάδα και η Γιούτα, καθώς και τα τμήματα του Άινταχο και του Όρεγκον που βρίσκονται στην Ορεινή Ζώνη Ώρας.

Ακολουθούν η Άιοβα, η Μοντάνα, η Νεβάδα και η Γιούτα, καθώς και τα τμήματα του Άινταχο και του Όρεγκον που βρίσκονται στην Ορεινή Ζώνη Ώρας. 06:00: Κλείνουν οι κάλπες στην Καλιφόρνια, την Ουάσιγκτον και στα υπόλοιπα τμήματα του Άινταχο και του Όρεγκον, που βρίσκονται στη Ζώνη Ώρας Ειρηνικού.

Κλείνουν οι κάλπες στην Καλιφόρνια, την Ουάσιγκτον και στα υπόλοιπα τμήματα του Άινταχο και του Όρεγκον, που βρίσκονται στη Ζώνη Ώρας Ειρηνικού. 07:00: Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στη Χαβάη και στο μεγαλύτερο μέρος της Αλάσκας.

Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στη Χαβάη και στο μεγαλύτερο μέρος της Αλάσκας. 08:00: Κλείνουν και οι τελευταίες κάλπες στις Αλεούτιες Νήσους της Αλάσκας, που βρίσκονται στη ζώνη ώρας Χαβάης-Αλεούτιων.

Σε μια τόσο αμφίρροπη αναμέτρηση όσο η φετινή τα τελικά αποτελέσματα μπορεί να χρειαστούν και μέρες για να δημοσιοποιηθούν. Ωστόσο από πρώτο κλείσιμο καλπών και ειδικά το διάστημα 3:00 με 5:00 το πρωί της Τετάρτης θα έρχονται τα πρώτα δεδομένα και εκτιμήσεις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις ενδιάμεσες εκλέγονται τα 435 μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων και 35 από τα 100 μέλη της Γερουσίας. Αυτοί την στιγμή και τα δύο νομοθετικά σώματα βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Ρεπουμπλικανικού κόμματος όπου διαθέτει την πλειοψηφία.

Ωστόσο, δημοσκοπικά οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται σε ευνοϊκότερη θέση για την ανάκτηση του ελέγχου της Βουλής, ενώ η διεκδίκηση της Γερουσίας παραμένει περισσότερο αμφίρροπη. Εκεί, οι Ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν πλειοψηφία 53 έναντι 47 εδρών, γεγονός που σημαίνει ότι οι Δημοκρατικοί χρειάζονται να κερδίσουν άλλες τέσσερις έδρες για να φθάσουν τις 51.