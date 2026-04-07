Ένα ζευγάρι Γάλλων επιστρέφει μετά από 3,5 χρόνια κράτησης στο Ιράν -Το ανακοίνωσε ο Μακρόν - iefimerida.gr

ΚΟΣΜΟΣ

Ένα ζευγάρι Γάλλων επιστρέφει μετά από 3,5 χρόνια κράτησης στο Ιράν -Το ανακοίνωσε ο Μακρόν

Καμπάνια της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης για την επιστροφή της Σεσίλ Κολέρ και του συντρόφου της Ζακ Παρί από το Ιράν
Η Σεσίλ Κολέρ και ο σύντροφός της Ζακ Παρί επιστρέφουν στη Γαλλία, μετά από μακρά περίοδο κράτησης στο Ιράν / AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Εμανουέλ Μακρόν γνωστοποίησε πως ένα ζευγάρι που κρατούνταν στο Ιράν από το 2022 κατηγορούμενο για κατασκοπεία, επιστρέφει στη Γαλλία με τη βοήθεια του Ομάν.

«Η Σεσίλ Κολέρ και ο Ζακ Παρί είναι πλέον ελεύθεροι και βρίσκονται καθ’ οδόν προς τη γαλλική επικράτεια, μετά από τρεισήμισι χρόνια κράτησης στο Ιράν. Αυτό αποτελεί ανακούφιση για όλους μας και, φυσικά, για τις οικογένειές τους», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος στο X.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάρτηση Μακρόν για το ζευγάρι που επιστρέφει στη Γαλλία

Ο Μακρόν ευχαρίστησε τις αρχές του Ομάν για τις προσπάθειες διαμεσολάβησης, τις κρατικές υπηρεσίες και τους πολίτες που κινητοποιήθηκαν αδιάκοπα και συνέβαλαν έτσι στην επιστροφή τους.

Η 41χρονη καθηγήτρια λογοτεχνίας Σεσίλ Κολέρ και ο 72χρονος σύντροφός της Ζακ Παρί, συνελήφθησαν στο Ιράν στις 7 Μαΐου 2022, κατηγορούμενοι για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ.

Καμπάνια της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης για την επιστροφή της Σεσίλ Κολέρ και του συντρόφου της Ζακ Παρί από το Ιράν / Εικόνα AP
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Γαλλία Ιράν Εμανουέλ Μακρόν ζευγάρι

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

