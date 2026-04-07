Ένα ζευγάρι Γάλλων επιστρέφει μετά από 3,5 χρόνια κράτησης στο Ιράν -Το ανακοίνωσε ο Μακρόν - iefimerida.gr

Ο Εμανουέλ Μακρόν γνωστοποίησε πως ένα ζευγάρι που κρατούνταν στο Ιράν από το 2022 κατηγορούμενο για κατασκοπεία, επιστρέφει στη Γαλλία με τη βοήθεια του Ομάν.

«Η Σεσίλ Κολέρ και ο Ζακ Παρί είναι πλέον ελεύθεροι και βρίσκονται καθ’ οδόν προς τη γαλλική επικράτεια, μετά από τρεισήμισι χρόνια κράτησης στο Ιράν. Αυτό αποτελεί ανακούφιση για όλους μας και, φυσικά, για τις οικογένειές τους», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος στο X.

Η ανάρτηση Μακρόν για το ζευγάρι που επιστρέφει στη Γαλλία

Ο Μακρόν ευχαρίστησε τις αρχές του Ομάν για τις προσπάθειες διαμεσολάβησης, τις κρατικές υπηρεσίες και τους πολίτες που κινητοποιήθηκαν αδιάκοπα και συνέβαλαν έτσι στην επιστροφή τους.

Η 41χρονη καθηγήτρια λογοτεχνίας Σεσίλ Κολέρ και ο 72χρονος σύντροφός της Ζακ Παρί, συνελήφθησαν στο Ιράν στις 7 Μαΐου 2022, κατηγορούμενοι για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ.

Καμπάνια της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης για την επιστροφή της Σεσίλ Κολέρ και του συντρόφου της Ζακ Παρί από το Ιράν / Εικόνα AP