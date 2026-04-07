Ένα ζευγάρι Γάλλων επιστρέφει μετά από 3,5 χρόνια κράτησης στο Ιράν -Το ανακοίνωσε ο Μακρόν - iefimerida.gr

Ο Εμανουέλ Μακρόν γνωστοποίησε πως ένα ζευγάρι Γάλλων που κρατούνταν στο Ιράν από το 2022, κατηγορούμενοι για κατασκοπεία, επιστρέφουν στη Γαλλία με τη βοήθεια του Ομάν.

Η Σεσίλ Κολέρ και ο Ζακ Παρί συνελήφθησαν στο Ιράν το 2022 με κατηγορίες κατασκοπείας υπέρ του Ισραήλ, προκαλώντας ανησυχία και διπλωματικές προσπάθειες για την απελευθέρωσή τους.

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι η απελευθέρωση του ζευγαριού έγινε στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ανταλλαγής, με την οποία η Γαλλία απελευθέρωσε μια Ιρανή υπήκοο που είχε καταδικαστεί για δικαιολόγηση της τρομοκρατίας.

«Η Σεσίλ Κολέρ και ο Ζακ Παρί είναι πλέον ελεύθεροι και βρίσκονται καθ’ οδόν προς τη γαλλική επικράτεια, μετά από τρεισήμισι χρόνια κράτησης στο Ιράν. Αυτό αποτελεί ανακούφιση για όλους μας και, φυσικά, για τις οικογένειές τους», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος στο X.

Η ανάρτηση Μακρόν για το ζευγάρι που επιστρέφει στη Γαλλία

Ο Μακρόν ευχαρίστησε τις αρχές του Ομάν για τις προσπάθειες διαμεσολάβησης, τις κρατικές υπηρεσίες και τους πολίτες που κινητοποιήθηκαν και συνέβαλαν έτσι στην επιστροφή τους.

Η 41χρονη καθηγήτρια λογοτεχνίας Σεσίλ Κολέρ και ο 72χρονος σύντροφός της, Ζακ Παρί, συνελήφθησαν στο Ιράν στις 7 Μαΐου 2022, κατηγορούμενοι για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ.

Καμπάνια της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης για την επιστροφή της Σεσίλ Κολέρ και του συντρόφου της Ζακ Παρί από το Ιράν / Εικόνα: AP

Οι Ιρανοί λένε πως το ζευγάρι ελευθερώθηκε κατόπιν «ανταλλαγής»

Αναφερόμενο στο ζευγάρι Κολέρ και Παρί, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν IRNA ανέφερε ότι η απελευθέρωση από το Ιράν των δύο Γάλλων υπηκόων που είχαν φυλακιστεί με την κατηγορία της κατασκοπείας εντάσσεται στο πλαίσιο μιας συμφωνίας, βάσει της οποίας η Γαλλία απελευθέρωσε έναν Ιρανό υπήκοο που κρατούνταν στη Γαλλία και απέσυρε την καταγγελία της κατά του Ιράν στο Διεθνές Δικαστήριο.

Η Μαχντίε Εσφαντιάρι, η οποία καταδικάστηκε στη Γαλλία για «δικαιολογία της τρομοκρατίας» λόγω φερόμενων σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είχε καταδικαστεί σε ένα έτος φυλάκισης, αλλά αφέθηκε ελεύθερη τον Φεβρουάριο, αφού εξέτισε την ποινή της. Το IRNA ανέφερε ότι η απελευθέρωσή της έγινε κατόπιν συμφωνίας μεταξύ Τεχεράνης και Παρισιού, προσθέτοντας ότι μπορεί να επιστρέψει στο Ιράν ανά πάσα στιγμή.

Τον Σεπτέμβριο, το Διεθνές Δικαστήριο (ICJ) ανακοίνωσε ότι απέσυρε την υπόθεση σχετικά με την κράτηση των δύο Γάλλων υπηκόων στο Ιράν, κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας.