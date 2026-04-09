Ένα μπουκάλι κρασί του 1945 σπάει κάθε ρεκόρ -Το πιο ακριβό όλων των εποχών -Η τιμή που «έπιασε» - iefimerida.gr

Μια φιάλη Domaine de la Romanée-Conti 1945 πωλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Acker, καταγράφοντας την υψηλότερη τιμή που έχει καταβληθεί ποτέ για κρασί.

Μια φιάλη κρασιού του 1945 κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ στον κόσμο των δημοπρασιών, επιβεβαιώνοντας ότι ορισμένα αντικείμενα δεν αποτελούν απλώς προϊόντα κατανάλωσης, αλλά επενδύσεις, σύμβολα κύρους και ιστορικά τεκμήρια. Πρόκειται για μια φιάλη Domaine de la Romanée-Conti 1945, η οποία πωλήθηκε προ μερικών ημερών έναντι 812.500 δολαρίων (710.000 ευρώ) σε δημοπρασία του οίκου Acker, καταγράφοντας την υψηλότερη τιμή που έχει καταβληθεί ποτέ για κρασί.

Η διαρκώς αυξανόμενη αξία των σπάνιων κρασιών

Η πώληση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δημοπρασίας La Paulée, με τη φιάλη των 750 ml να προέρχεται από την προσωπική κάβα του Robert Drouhin, μιας εμβληματικής μορφής της γαλλικής οινοποιίας. Το ποσό ξεπέρασε κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ των 558.000 δολαρίων, που είχε καταγραφεί το 2018, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς αυξανόμενη αξία των σπάνιων κρασιών στη διεθνή αγορά.

Η συγκεκριμένη εσοδεία θεωρείται μοναδική για λόγους που ξεπερνούν την ηλικία της. Όπως επισημαίνει ο οίκος δημοπρασιών, το 1945 ήταν η τελευταία χρονιά παραγωγής πριν το Domaine de la Romanée-Conti προχωρήσει στην επαναφύτευση των παλαιότερων αμπελιών του.

Τα αμπέλια αυτά είχαν επιβιώσει από τη φυλλοξήρα -μια καταστροφική ασθένεια που κατέστρεψε τους ευρωπαϊκούς αμπελώνες τον 19ο αιώνα- καθώς και από δύο Παγκόσμιους Πολέμους, κουβαλώντας σχεδόν έναν αιώνα ιστορίας της Βουργουνδίας.

Η σπανιότητα της παραγωγής ενισχύει ακόμη περισσότερο τη συλλεκτική αξία της φιάλης / WIKIPEDIA

«Το απόλυτο τρόπαιο» στον κόσμο του κρασιού

Η σπανιότητα της παραγωγής ενισχύει ακόμη περισσότερο τη συλλεκτική αξία της φιάλης. Οι ποσότητες εκείνης της χρονιάς ήταν εξαιρετικά περιορισμένες, με αποτέλεσμα οι εναπομείνασες φιάλες να θεωρούνται από τους γνώστες «το απόλυτο τρόπαιο» στον κόσμο του κρασιού.

Πολλοί συλλέκτες πιστεύουν ότι τα προ-φυλλοξηρικά αμπέλια προσδίδουν στο κρασί μια μοναδική πολυπλοκότητα και βάθος, χαρακτηριστικά που δύσκολα αναπαράγονται σήμερα.

Ο πρόεδρος της Acker, John Kapon, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την πώληση. «Είχα την τύχη να δοκιμάσω το Romanée-Conti του 1945 μόλις τρεις φορές στη ζωή μου, και είναι το καλύτερο κρασί που έχω δοκιμάσει ποτέ», δήλωσε.