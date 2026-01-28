Εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ινδίας: «Απογοητευμένος» από τους Ευρωπαίους δηλώνει ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ - iefimerida.gr

O υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ επέκρινε την εμπορική συμφωνία της ΕΕ με την Ινδία, λέγοντας πως η χώρα αυτή «άρχισε να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο που υπόκειται σε κυρώσεις».

Ορισμένοι «πρέπει να κάνουν ό,τι είναι καλύτερο για εκείνους», παραδέχθηκε ο Μπέσεντ, όμως «μαντέψτε ποιος αγοράζει αυτό το πετρέλαιο αφού διυλιστεί» στην Ινδία, σημείωσε. «Οι Ευρωπαίοι», συνέχισε, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης που παραχώρησε στο CNBC.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Επομένως, οι Ευρωπαίοι χρηματοδοτούν έναν πόλεμο εναντίον των ίδιων. Οι ΗΠΑ επέβαλαν δασμούς 25% στα ινδικά προϊόντα ως απάντηση στην αγορά αυτού του ρωσικού πετρελαίου. Οι ευρωπαϊκές χώρες είχαν εκφράσει τη βούληση να μας ακολουθήσουν», προτού υπαναχωρήσουν, «διότι ήθελαν μια εμπορική συμφωνία», συμπλήρωσε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών.

«Κάθε φορά λοιπόν που ακούτε τους Ευρωπαίους να μιλούν για το πόσο σημαντικός είναι ο ουκρανικός λαός, να θυμάστε πως βάζουν πάντα το εμπόριο πάνω από τους Ουκρανούς. Για την Ευρώπη, το εμπόριο είναι σημαντικότερο από το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία», επέμεινε ο Μπέσεντ.

Έπειτα από 20 χρόνια διαπραγματεύσεων, η Ινδία και η ΕΕ επισημοποίησαν χθες τη σύναψη μιας φιλόδοξης εμπορικής συμφωνίας, που θα δημιουργήσει «μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου 2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων».

Σε ένα αβέβαιο διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον, αυτή η συμφωνία αναμένεται να επιτρέψει στις δύο πλευρές να προστατευτούν καλύτερα από τον κινεζικό ανταγωνισμό και τις επιπτώσεις του πολέμου των δασμών, στον οποίο έχουν επιδοθεί οι ΗΠΑ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ