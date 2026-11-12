Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό: Οι Γιατροί χωρίς Σύνορα βλέπουν κενά στην αντίδραση στην επιδημία, παρά τα μεγάλα κεφάλαια που έχουν διατεθεί

Η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF) στηλιτεύει σήμερα τις αδυναμίες στις προσπάθειες αντιμετώπισης της επιδημίας του Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό, παρά τα κεφάλαια που έχουν κινητοποιηθεί και διατεθεί, καλώντας τις αρχές να επιδείξουν περισσότερη διαφάνεια.

Παρατηρείται «συνεχιζόμενη ανησυχητική ασυμφωνία ανάμεσα στα κεφάλαια που εκταμιεύονται και αυτά που φθάνουν πραγματικά στους ασθενείς, στους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας στην πρώτη γραμμή και στις κοινότητες που πλήττονται», υπογραμμίζει η ΜΚΟ σε ανακοίνωσή της.

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Η τρέχουσα επιδημία του Έμπολα κηρύχθηκε στα μέσα του Μαΐου στη ΛΔ Κονγκό, με αρκετούς μήνες καθυστέρησης κατά την άποψη ειδικών, και μέχρι σήμερα έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 5.300 ανθρώπους από τους 11.000 και πλέον ανθρώπους που προσβλήθηκαν.

Έξι μήνες αργότερα, «παρά τα εκατομμύρια αμερικανικά δολάρια που έχουν διατεθεί από τη διεθνή κοινότητα», η MSF διαπιστώνει «κρίσιμα κενά σε ουσιαστικές διαστάσεις της αντίδρασης, υπονομεύοντας τις προσπάθειες να περιοριστεί η επιδημία και να σωθούν ζωές».

Τα κενά και οι δυσλειτουργίες παίρνουν διάφορες μορφές, σύμφωνα με τη ΜΚΟ, που αναφέρεται για παράδειγμα στο «ανεκπαίδευτο», «απλήρωτο» και ενίοτε «σε απεργιακές κινητοποιήσεις» υγειονομικό προσωπικό• σε «οχήματα και ασθενοφόρα χωρίς καύσιμα»• σε ομάδες επιτήρησης «που δεν υπάρχουν παρά μόνο στα χαρτιά κι είναι άφαντες επί του πεδίου»• σε υγειονομικούς σε κοινότητες που δεν έχουν «ούτε τηλέφωνο, ούτε σύνδεση στο διαδίκτυο» για να ενημερώνουν για την κατάσταση• και το χειρότερο, «νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο στερείται το υλικό και την τεχνική υποστήριξη που χρειάζεται για να προσφέρει φροντίδες σε ύποπτα κρούσματα».

Ο Έμπολα μεταδίδεται με την επαφή είτε με ασθενή είτε με σωματικά υγρά του και προκαλεί πολύ συχνά θανατηφόρο αιμορραγικό πυρετό. Δεν υπάρχει μέχρι σήμερα εμβόλιο για το στέλεχος Μπουντιμπουγκιό, στο οποίο αποδίδεται η τρέχουσα κρίση.

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Η 17η επιδημία του Έμπολα, που εκδηλώθηκε στην επαρχία Ιτουρί και εξαπλώθηκε σε άλλες επτά, είναι πλέον η χειρότερη στην ιστορία της αφρικανικής χώρας. Η Ιτουρί και το Βόρειο Κίβου είναι οι επαρχίες όπου είναι συγκεντρωμένα τα περισσότερα κρούσματα. Ο ιός έχει ξεπεράσει τα σύνορα — έχουν αναφερθεί κρούσματα στην Ουγκάντα, στην Κένυα, ως και τη Νιγηρία.

Μια από τις ανησυχίες που εκφράζει πιο έντονα η MSF αφορά τα κενά στην επιδημιολογική επιτήρηση. Η οργάνωση τονίζει επίσης την «υπέρμετρη συγκέντρωση» των προσπαθειών σε κάποιες περιοχές, σε βάρος άλλων εστιών της επιδημίας όπου οι ανάγκες είναι ολοένα περισσότερο επείγουσες.

Η MSF αναγνωρίζει ότι οι αρχές της ΛΔ Κονγκό έχουν ανακοινώσει μέτρα προορισμένα να «ενισχύσουν την παρακολούθηση και τη διαφάνεια» της δραστηριότητας των διαφόρων θεσμών, οργανισμών ή οργανώσεων που συμμετέχουν στην αντίδραση, ώστε να κατανοείται καλύτερα η κατανομή και χρήση των πόρων. Ωστόσο «οι δεσμεύσεις και οι ανακοινώσεις πρέπει τώρα να μεταφραστούν σε χειροπιαστές αλλαγές», τονίζει η ΜΚΟ.

