Εμπόδια στη μετάδοση της εκπομπής του Κίμελ παρά το «ΟΚ» της Disney -Θα παίζει, αλλά όχι παντού - iefimerida.gr

Η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ μπορεί να έλαβε το «ΟΚ» από την Disney να ξαναβγεί στον αέρα, αλλά η μετάδοσή της στην αμερικανική επικράτεια θα είναι περιορισμένη.

Η Sinclair Broadcast Group, ο μεγαλύτερος όμιλος ιδιωτικών καναλιών που διαθέτει θυγατρικούς σταθμούς της ABC στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε ότι δεν θα μεταδώσει το Jimmy Kimmel Live! παρά την απόφαση της Disney να επαναφέρει την εκπομπή στον αέρα από την Τρίτη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε δήλωσή της, η εταιρεία γνωστοποίησε ότι το πρόγραμμα σε όλους τους σταθμούς της θα καλυφθεί με ειδησεογραφικό περιεχόμενο, την ώρα της εκπομπής.

Εμπόδια στη μετάδοση της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ

«Οι συζητήσεις με το ABC συνεχίζονται καθώς αξιολογούμε την πιθανή επιστροφή της σειράς», τόνισε χαρακτηριστικά η Sinclair μέσω ανάρτησής της στο Χ.

Η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ είχε αποσυρθεί προσωρινά την περασμένη εβδομάδα, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσαν τα σχόλιά του για τον δολοφονημένο συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Ο παρουσιαστής, με ετήσιες απολαβές που αγγίζουν τα 15 εκατ. δολάρια, φέρεται να βρίσκεται σε απευθείας διάλογο με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Disney, Μπομπ Άιγκερ, και τη συμπρόεδρο της Disney Entertainment, Ντέινα Γουόλντεν, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η επιστροφή του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η New York Post, ο Κίμελ σκοπεύει να αναφερθεί στα επίμαχα σχόλια κατά τη διάρκεια μονολόγου στην πρώτη εκπομπή μετά την επανεμφάνισή του. Ωστόσο, δεν αναμένεται να ζητήσει εκ νέου συγγνώμη για τις δηλώσεις του, στις οποίες είχε αναφέρει ότι ο φερόμενος ως δολοφόνος του Κερκ ήταν μέλος της «συμμορίας MAGA».

Η Disney, σε δική της ανακοίνωση, εξήγησε ότι έθεσε τον παρουσιαστή σε διαθεσιμότητα για να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση σε μια τεταμένη συγκυρία για τη χώρα, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι τα σχόλια ήταν «άκαιρα και αναίσθητα».

Η ίδια η Sinclair είχε ζητήσει από τον Κίμελ να προχωρήσει σε «άμεση συγγνώμη» προς την οικογένεια Κερκ, αλλά και να δωρίσει χρήματα στο Turning Point USA, τον συντηρητικό οργανισμό που ίδρυσε ο συντηρητικός ακτιβιστής. «Τα σχόλια του κ. Κίμελ ήταν ανάρμοστα και βαθιά αναίσθητα σε μια κρίσιμη στιγμή για τη χώρα μας», δήλωσε ο αντιπρόεδρος του ομίλου, Τζέισον Σμιθ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αν άλλοι μεγάλοι όμιλοι, όπως η Nexstar -που διαθέτει 32 σταθμούς της ABC- θα ακολουθήσουν την ίδια τακτική με τη Sinclair παραμένει αβέβαιο. Ωστόσο, οι δύο εταιρείες μαζί καλύπτουν περίπου το 25% της συνολικής τηλεοπτικής εμβέλειας του ABC στις ΗΠΑ, κάτι που ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά την απήχηση της εκπομπής.

