Η στιγμή που εμβληματικό ξενοδοχείο του Μαϊάμι γίνεται σκόνη σε λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα -Βίντεο από την κατεδάφιση - iefimerida.gr

Με μια εντυπωσιακή και απόλυτα συντονισμένη επιχείρηση, ένα από τα πιο εμβληματικά ξενοδοχεία του Μαϊάμι, το Mandarin Oriental, κατεδαφίστηκε με ελεγχόμενη ανατίναξη.

Η κατεδάφιση σηματοδοτεί το τέλος μιας πορείας 25 ετών και την αρχή ενός νέου φιλόδοξου έργου.

Η κατεδάφιση πραγματοποιήθηκε στο Brickell Key, ένα τεχνητό νησί σε προνομιακή τοποθεσία απέναντι από το κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με τις Αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη ανατίναξη που έχει γίνει στην περιοχή την τελευταία δεκαετία.

Όπως μεταδίδει το Associated Press, το 23ώροφο κτήριο κατέρρευσε μέσα σε λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα, έπειτα από διαδοχικές εκρήξεις που σημειώθηκαν περίπου στις 08:30 τοπική ώρα. Λίγα λεπτά πριν από την πτώση, εκρήξεις σε μπλε και ροζ αποχρώσεις φώτισαν την κορυφή του κτηρίου, δημιουργώντας ένα σκηνικό που θύμιζε πυροτεχνήματα και σηματοδοτούσε την έναρξη της διαδικασίας.

Ένα νέο συγκρότημα δύο πύργων στη θέση του

Πλήθος θεατών συγκεντρώθηκε σε ασφαλή σημεία για να παρακολουθήσει το εντυπωσιακό θέαμα, καταγράφοντας τη στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα. Καθώς το κτήριο κατέρρεε, πυκνά σύννεφα σκόνης κάλυψαν την περιοχή, με αρκετούς παρευρισκόμενους να φορούν μάσκες κατά την αποχώρησή τους.

Για λόγους ασφαλείας, οι κάτοικοι σε ακτίνα έως 244 μέτρων είχαν λάβει οδηγίες να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα και πόρτες καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης.

Σύμφωνα με την Swire Properties, στη θέση του ξενοδοχείου θα ανεγερθεί το «The Residences at Mandarin Oriental, Miami», ένα νέο συγκρότημα δύο πύργων που θα περιλαμβάνει ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και πολυτελείς κατοικίες, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030.

Η επιλογή της ελεγχόμενης ανατίναξης κρίθηκε ως η πλέον ασφαλής και αποτελεσματική λύση, έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια σχεδιασμού και στενού συντονισμού με εξειδικευμένους συνεργάτες και τις τοπικές αρχές, ανοίγοντας τον δρόμο για μία νέα εποχή πολυτελούς ανάπτυξης στην καρδιά του Μαϊάμι.