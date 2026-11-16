«Φέρτε τον πίσω»: Ο Έλον Μασκ και ακόμη 165.000 ζητούν, μέσω ανοιχτής επιστολής, από την Nvidia να επαναφέρει τον Τζένσεν Χουάνγκ

Ο Έλον Μασκ και πλήθος άλλων στελεχών του τεχνολογικού κλάδου συγκαταλέγονται μεταξύ των περισσότερων από 165.000 που υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή για την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia.



Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες ημέρες αφότου ο Χουάνγκ παραιτήθηκε από την εταιρεία κατασκευής τσιπ, η οποία αποτιμάται σε τρισεκατομμύρια δολάρια.



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Η επιστολή αξιώνει από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας να «φέρουν πίσω τον Τζένσεν, έως ότου μια ανεξάρτητη έρευνα εξακριβώσει τα πραγματικά περιστατικά».



Η παραίτηση του Χουάνγκ την Πέμπτη έβαλε τέλος σε μια πορεία 33 ετών στο τιμόνι του κολοσσού της τεχνητής νοημοσύνης, τον οποίο είχε συνιδρύσει. Η εξέλιξη αυτή ήρθε στον απόηχο αποκαλύψεων ότι διατηρούσε τουλάχιστον δύο εξωσυζυγικές σχέσεις: μία με γυναίκα που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας και μία άλλη με υφισταμένη του.

Στις ΗΠΑ, τόσο Δημοκρατικοί όσο και Ρεπουμπλικάνοι ζητούν από τον Χουάνγκ και τη Nvidia να εμφανιστούν ενώπιον του Κογκρέσου, προκειμένου να διευκρινιστεί εάν τέθηκε σε κίνδυνο η εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Μάλιστα, ορισμένα στελέχη από το κόμμα του ίδιου του προέδρου της χώρας υποστηρίζουν ότι η διοίκηση Τραμπ οφείλει επίσης να δώσει απαντήσεις σχετικά με το τι γνώριζε για τη σχέση του Χουάνγκ με την φερόμενη ως Κινέζα κατάσκοπο. Ο Χουάνγκ και άλλα στελέχη της εταιρείας συμφώνησαν να καταθέσουν, η ημερομηνία όμως δεν έχει ακόμα οριστεί.



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O Xoυάνγκ εξετάζει το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην ηγεσία της Nvidia



Σύμφωνα με την τελευταία αποκάλυψη των Financial Times, πάντως, ο Χουάνγκ έχει συζητήσει ήδη το ενδεχόμενο επιστροφής του στην εταιρεία με πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος. Ένας σύμμαχός του δήλωσε στην εφημερίδα ότι συγκροτείται μια «ομάδα κρούσης» (war room) αποτελούμενη από στελέχη της Silicon Valley, με σκοπό να ασκήσουν πιέσεις για την επιστροφή του πρώην επικεφαλής της Nvidia, ενώ θα επιδιώξουν να εξασφαλίσουν και τη στήριξη του Λευκού Οίκου. «Όλοι όσοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον τεχνολογικό κλάδο —εξαιρουμένων των εργαστηρίων αιχμής— ​​τρέφουν εκτίμηση για τον Τζένσεν», ανέφερε το εν λόγω πρόσωπο, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες αυτές τυγχάνουν της υποστήριξης του ίδιου του Χουάνγκ.

Την Παρασκευή, δύο εκ των βασικών μετόχων, οι επενδυτές Μπραντ Γκέρστνερ και Γκάβιν Μπέικερ, προέτρεψαν το διοικητικό συμβούλιο να διατηρήσει «όλες τις επιλογές» ανοιχτές.



O Μπέσεντ ζητά εξηγήσεις από την Nvidia



Ωστόσο, στην Ουάσιγκτον, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, υποστήριξε την Κυριακή ότι η Nvidia θα πρέπει να αναζητήσει τον επόμενο επικεφαλής της «εκτός» της εταιρείας. «Χρειάζονται μια ριζική αναδιάρθρωση», δήλωσε ο Μπέσεντ στο δίκτυο Fox News. Ο Μπέσεντ κάλεσε επίσης τη Nvidia να διευκρινίσει εάν επέτρεψε εν γνώσει της τη διάθεση των πιο προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα αυτό είναι σοβαρότερο από την εξωσυζυγική σχέση του Χουάνγκ με την φερόμενη ως κατάσκοπο του Πεκίνου.



Οι ΗΠΑ απαγορεύουν την πώληση στην Κίνα των πιο εξελιγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης (AI), στο πλαίσιο της στρατηγικής τους να διατηρήσουν το προβάδισμα έναντι του Πεκίνου στην κούρσα για την κυριαρχία στον τομέα αυτό. Στα τέλη του 2025, ο Τραμπ ενέκρινε την πώληση τσιπ της Nvidia, τύπου H200, προς την κινεζική πλευρά – όχι όμως των πιο προηγμένων τσιπ που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης (AI). «Τίποτα ανώτερο από τα H200 δεν επιτρέπεται να πωληθεί στους Κινέζους», δήλωσε ο Μπέσεντ, προσθέτοντας ότι είναι σημαντικό να εξεταστεί «αν η Nvidia διέθετε κουλτούρα συμμόρφωσης με τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές». Ο Μπέσεντ ανέφερε ότι αναμένει απαντήσεις από τη Nvidia, καθώς και τα αποτελέσματα της εσωτερικής έρευνας της εταιρείας σχετικά με τη συμπεριφορά του Τζένσεν Χουάνγκ, εντός των επόμενων 10 ημερών.

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Ποιοι υπογράφουν την ανοιχτή επιστολή για την επιστροφή του Χουάνγκ στην Nvidia

Εκτός από τον Μασκ, ανάμεσα στις σημαντικές προσωπικότητες του τεχνολογικού κλάδου που συνυπογράφουν την επιστολή υπέρ της επιστροφής του Χουάνγκ, συγκαταλέγονται ο Τιμ Σουίνι, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας βιντεοπαιχνιδιών Epic Games, καθώς και ο Γκάρι Ταν, πρόεδρος της Y Combinator, του πιο γνωστού οργανισμού υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων (startup incubator) στο Σαν Φρανσίσκο.



Επίσης, ο συνιδρυτής της Uber, Τράβις Καλάνικ, ο οποίος έγραψε ότι ο Χουάνγκ «έκανε λάθη, ναι – το σφάλμα είναι ανθρώπινο – αλλά δεν πιστεύω ότι οτιδήποτε έχει κάνει δικαιολογεί την απομάκρυνσή του από την εταιρεία του».



Περισσότεροι από 7.500 υπογράφοντες δήλωσαν εργαζόμενοι της Nvidia, αριθμός που αντιστοιχεί στο 18% του εργατικού δυναμικού της εταιρείας. Η υποστήριξη αυτή αναδεικνύει τη μοναδική θέση του Χουάνγκ, ο οποίος θεωρείται στον κλάδο ως ο «νονός» της τεχνητής νοημοσύνης. Υπό την ηγεσία του, η Nvidia εξελίχθηκε σε κομβικό επενδυτή στη Silicon Valley, χρηματοδοτώντας data centers και νεοφυείς επιχειρήσεις, γεγονός που της χάρισε τον χαρακτηρισμό «η κεντρική τράπεζα της τεχνητής νοημοσύνης».



Ωστόσο, η εταιρεία έχει δεχθεί και κριτική ότι τροφοδότησε μια κερδοσκοπική επενδυτική φούσκα. Ο Χουάνγκ τάχθηκε κατά οποιωνδήποτε περιορισμών στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης, και ήρθε σε αντιπαράθεση για αυτά τα ζητήματα με την Anthropic –δημιουργό του Claude– και τον επικεφαλής της, Ντάριο Αμοντέι.

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Πηγή: Guardian