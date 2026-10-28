Βουλγαρία: Ελληνόκτητο εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από drones στη Μαύρη Θάλασσα [βίντεο] - iefimerida.gr

Επίθεση από θαλάσσια drones δέχθηκε την Τετάρτη ένα ελληνοκτήτοτο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στα ανοικτά των ακτών της Βουλγαρίας, στη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με την πλοιοκτήτρια εταιρεία και τη βουλγαρική κυβέρνηση, το οποίο έπλεε υπό σημαία Λιβερίας εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ) της Βουλγαρίας, ούτε ποιο ήταν το φορτίο των 421 εμπορευματοκιβωτίων που μετέφερε.

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«Ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χτυπήθηκε από τρία θαλάσσια drones, περίπου 21 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Σάμπλα», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Βουλγαρίας, Ντίμιταρ Στογιάνοφ, σε δημοσιογράφους, στο περιθώριο περιφερειακής συνάντησης για θέματα ασφάλειας.

Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει διευκρινιστεί ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση

Το υπουργείο Μεταφορών της Βουλγαρίας ανακοίνωσε ότι τέσσερα σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού και της αστυνομίας στάλθηκαν για να συνδράμουν το πλοίο, το οποίο ταξίδευε από το ισραηλινό λιμάνι της Χάιφα με προορισμό την Κωνστάντζα της Ρουμανίας. Τα 18 μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

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Η πλοιοκτήτρια εταιρεία, Contships Management, επιβεβαίωσε την επίθεση. Αξιωματούχος της εταιρείας δήλωσε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος, αποτελούμενου από 14 Φιλιππινέζους και τέσσερις Ουκρανούς ναυτικούς, ήταν ασφαλή και είχαν μεταφερθεί στην ξηρά.

Σύμφωνα με πηγή στον τομέα της ναυτιλιακής ασφάλειας, η οποία έχει γνώση της υπόθεσης, το πλοίο υπέστη σοβαρές ζημιές και άρχισε να βυθίζεται.

Διεθνής ανησυχία για την αύξηση των επιθέσεων στη Μαύρη Θάλασσα

Οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα σκάφη εναντίον εμπορικών πλοίων στα ανοικτά των βουλγαρικών ακτών φέρεται να έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περίπου δύο δωδεκάδες ναυτικούς διαφόρων εθνικοτήτων τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με κυβερνητικές δηλώσεις σχετικά με μέλη πληρωμάτων που αγνοούνται. Τουλάχιστον έξι εμπορικά πλοία έχουν δεχθεί επίθεση.

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Οι επιθέσεις σημειώθηκαν εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Βουλγαρίας, μιας θαλάσσιας περιοχής που εκτείνεται πέρα από τα χωρικά ύδατα της χώρας, στην οποία η Βουλγαρία διαθέτει κυριαρχικά δικαιώματα για την εξερεύνηση και την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων.

Τα περιστατικά έχουν προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις και ανησυχία για την αυξανόμενη γεωγραφική επέκταση του πολέμου στην Ουκρανία. Η Βουλγαρία, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, έχει ζητήσει τη συνδρομή των συμμάχων της για την ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας.

Η Ουκρανία έχει κατηγορήσει τη Ρωσία για τις επιθέσεις, ενώ ο Βούλγαρος πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ έχει δηλώσει ότι τα περιστατικά φαίνεται να εξυπηρετούν τα ρωσικά συμφέροντα. Η Μόσχα, από την πλευρά της, έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή.

Σε ένδειξη της διεθνούς ανησυχίας, ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, προειδοποίησε την Τετάρτη τη Ρωσία και την Ουκρανία να μην εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα. Παράλληλα, δήλωσε ότι η Άγκυρα διατηρεί το δικαίωμα να λάβει νομικά μέτρα ως απάντηση σε τέτοιες επιθέσεις.